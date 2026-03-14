Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油價飆升｜黃傑龍：倘引入「95」辛烷汽油  料價格可降10%至15%

社會
更新時間：14:45 2026-03-14 HKT
發佈時間：14:45 2026-03-14 HKT

中東局勢持續緊張，國際原油價格波動，令香港油價急升。能源諮詢委員會主席黃傑龍表示，香港油價達「世一」水平是不爭事實，不少車主亦質疑油公司「加快減慢」。他指，若本港引入「95」辛烷值汽油，估計油價有望降低約10%至15%。

本港5間油公司自周一起每公升汽油零售價全數升穿30元，不少車主不解，為何同樣來自內地的汽油，本港價格會貴約3倍。黃傑龍在電視節目表示，本港汽油價要跟從新加坡的國際油價來釐定，故與內地有明顯差異，此外，燃油稅自1998年起未曾調整，維持在每公升約6元。

油價貴因地價和薪金經營成本高

黃傑龍指出，本港油價是「世一」是不爭事實，主因在於地價和薪金等經營成本較高。他舉例，每升油價當中，可能有10至20元是用於成本計算，而成品油本身價格僅徘徊於4至6元。他補充，雖然近期國際原油價格回落，但成品油價格卻上升，可能與時差有關，加上兩者價格變動幅度未必同步，令車主感覺油價「加快減慢」。

現時本港油公司只供應98辛烷值汽油，競爭事務委員會雖於2017年曾建議引入「95」，但最終未有下文。黃傑龍認為，大部分香港汽車使用「95」汽油已足夠發揮引擎最佳效能，除非是駕駛超級跑車，否則選用「98」只是浪費金錢。他推測，油公司或因為「95」汽油毛利較低，故傾向將有限儲存空間用於售賣「98」。若業界願意提供「95」選擇，預料油價可降低10%至15%，屆時勢必吸引大批車主排隊入油。

相關新聞：

油價飆升｜航運成本急增 中小企及民生受影響 議員冀政府為搵食車提供燃油補貼

油價飆升｜車費要加價？陳美寶：政府有機制處理 確保市民可負擔

油價急升︱環境局將約見本地主要車用燃油供應商 敦促加強油價資訊透明度

油價急升︱航空公司齊加燃油附加費 大灣區航空去日本加至$290 即睇CX／UO／HX／GBA新收費
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
2026-03-13 15:00 HKT
星島申訴王 | 港媽為癌末丈夫眾籌被揭全身名牌 媽媽群組呻後悔捐錢：個心有條刺
申訴熱話
20小時前
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
飲食
21小時前
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
商業創科
9小時前
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
影視圈
19小時前
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
影視圈
20小時前
01:01
油價急升︱廁紙洗潔精都受影響？業界揚言或加價兩成 藥房職員：加都係商人藉口
社會
7小時前
美元強勢 人民幣下試6.95 日圓疲軟 港找換店單日狂兌7.5億
美元強勢 人民幣下試6.95 日圓疲軟 港找換店單日狂兌7.5億
投資理財
4小時前
聾啞女陳美華(左)爭公屋業權獲判勝訴擁38%業權，女保安蕭榮娟須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費。
02:17
聾啞女陳美華爭公屋業權勝訴 獲判擁38%業權 女保安須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費
社會
22小時前