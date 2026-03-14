油價飆升｜黃傑龍：倘引入「95」辛烷汽油  料價格可降10%至15%

中東局勢持續緊張，國際原油價格波動，令香港油價急升。能源諮詢委員會主席黃傑龍表示，香港油價達「世一」水平是不爭事實，不少車主亦質疑油公司「加快減慢」。他指，若本港引入「95」辛烷值汽油，估計油價有望降低約10%至15%。

本港5間油公司自周一起每公升汽油零售價全數升穿30元，不少車主不解，為何同樣來自內地的汽油，本港價格會貴約3倍。黃傑龍在電視節目表示，本港汽油價要跟從新加坡的國際油價來釐定，故與內地有明顯差異，此外，燃油稅自1998年起未曾調整，維持在每公升約6元。

油價貴因地價和薪金經營成本高

黃傑龍指出，本港油價是「世一」是不爭事實，主因在於地價和薪金等經營成本較高。他舉例，每升油價當中，可能有10至20元是用於成本計算，而成品油本身價格僅徘徊於4至6元。他補充，雖然近期國際原油價格回落，但成品油價格卻上升，可能與時差有關，加上兩者價格變動幅度未必同步，令車主感覺油價「加快減慢」。

現時本港油公司只供應98辛烷值汽油，競爭事務委員會雖於2017年曾建議引入「95」，但最終未有下文。黃傑龍認為，大部分香港汽車使用「95」汽油已足夠發揮引擎最佳效能，除非是駕駛超級跑車，否則選用「98」只是浪費金錢。他推測，油公司或因為「95」汽油毛利較低，故傾向將有限儲存空間用於售賣「98」。若業界願意提供「95」選擇，預料油價可降低10%至15%，屆時勢必吸引大批車主排隊入油。

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