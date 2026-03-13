油價急升︱航空公司齊加燃油附加費 大灣區航空去日本加至$290 即睇CX／UO／HX／GBA新收費

伊朗局勢持續不穩，導致國際油價急升，飛機航空燃料同樣受牽連。繼香港航空（Hong Kong Airlines）日前宣布今日（12日）起上調客運燃油附加費，國泰航空（Cathay Pacific）亦於今日宣布將於下周三（18日）起，調整客運燃油附加費，短中長途航空均加價一倍，短途加至290元、長途加至1164元；國泰旗下的廉航香港快運（HK Express）同樣宣布下周三（18日）起上調附加費，香港和其他地區之間的航段倍增至290元。

大灣區航空（GBA）3.18起上調燃油附加費：

大灣區航空將將由2026年3月18日起調整客運燃油附加費。以香港出發的航段為例，相關附加費將調整至港幣290元。其他航段將按適用出發地及當地貨幣安排釐定。

航班出發地 航段 2026年3月17日或之前 2026年3月18日起 香港特別行政區 香港特別行政區和中國內地之間的航段 HKD 165 HKD 165 香港特別行政區和馬爾代夫之間的航段 HKD 284 HKD 541 香港特別行政區和其他地區之間的航段 (中國內地及馬爾代夫除外) HKD 142 HKD 290 中國內地 中國內地和香港特別行政區之間的航段 CNY 135 CNY 135 日本 日本和香港特別行政區之間的航段 JPY 6500 JPY 6500 馬爾代夫 馬爾代夫和香港特別行政區之間的航段 USD 36 USD 69 菲律賓 菲律賓和香港特別行政區之間的航段 PHP 386 PHP 386 印尼、馬來西亞、泰國、越南 印尼、馬來西亞、泰國、越南和香港特別行政區之間的航段 USD 18 USD 37 中國台灣 中國台灣和香港特別行政區之間的航段 USD 18 USD 22 其他 上述未提及的航段 USD 18 USD 37

國泰: 航空燃油價格自3月以來已上漲近倍

國泰表示，受中東局勢最新發展影響，航空燃油價格自3月以來已上漲接近一倍。國泰稱會定期檢視燃油附加費水平，並密切留意航空燃油價格走勢。

國泰航空（CX）3.18起上調燃油附加費：

現收費 新收費 加幅 短途航班 $142 $290 $148（+104%） 中程航班 $264 $541 $277（+105%） 長途航班 $569 $1164 $595（+105%）

香港航空（HX）3.12起上調燃油附加費：

現收費 新收費 加幅 台灣 $162 $182 $20（+12%） 日本、韓國、泰國及東南亞 $162 $212 $50（+31%） 馬爾代夫 $284 $384 $100（+35%） 澳洲及加拿大 $589 $739 $150（+25%）

香港快運（UO）3.18起上調燃油附加費：

香港快運航空回應調整燃油附加費，表示受近期中東局勢影響，航空燃油價格顯著上升。燃油為航空公司最主要的營運成本之一，其價格波動對整體成本結構帶來直接影響。

經審慎評估近期燃油價格走勢及整體營運環境後，香港快運將由2026年3月18日起（適用於該日起銷售之機票）調整客運燃油附加費。以香港出發的航段為例，相關附加費將調整至港幣290元。其他航段將按適用出發地及當地貨幣安排釐定。

航班出發地 燃油附加費收費額（每一航段） 2026年3月17日或之前 由2026年3月18日起 香港 香港和其他地區之間的航段（中國內地除外） HKD 140 HKD 290 香港和中國內地之間的航段 HKD 165 HKD 165 日本 日本和香港之間的航段 JPY 5000 JPY 5000 南韓 南韓和香港之間的航段 KRW 22000 KRW 22000 中國內地 中國內地和香港之間的航段 CNY 135 CNY 135 中國 - 台灣地區 中國 - 台灣地區和香港之間的航段 TWD 570 TWD 1170 泰國 泰國和香港之間的航段 THB 570 THB 1170 越南 越南和香港之間的航段 USD 18.0 USD 37.1 菲律賓 菲律賓和香港之間的航段 PHP 385 PHP 385 馬來西亞 馬來西亞和香港之間的航段 MYR 80 MYR 150

燃油附加費會按燃油價格作出調整。

燃油附加費按每位旅客及每一航段計算。

燃油附加費將包含在機票總價格中，並以首程航段的出發地之貨幣計算。

適用於所有票價種類、常規及獎勵機票。

燃油附加費適用於所有旅客，惟2歲以下不佔座的幼童除外。

大灣區航空：按既定機制檢視燃油附加費水平

大灣區航空回覆《星島頭條》查詢時表示，會按既定機制檢視燃油附加費的水平。如有任何調整，大灣區航空會於官網更新相關資料。

相關新聞：

伊朗局勢．最新旅遊資訊︱國泰短中長途航班燃油附加費倍增 短途加至290元 長途加至1164元

香港航空周四起加燃油附加費 單程最多150元 國泰：參考航空燃油價非原油價格