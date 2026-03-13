Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油價急升︱航空公司齊加燃油附加費 大灣區航空去日本加至$290 即睇CX／UO／HX／GBA新收費

社會
更新時間：17:30 2026-03-13 HKT
發佈時間：17:30 2026-03-13 HKT

伊朗局勢持續不穩，導致國際油價急升，飛機航空燃料同樣受牽連。繼香港航空（Hong Kong Airlines）日前宣布今日（12日）起上調客運燃油附加費，國泰航空（Cathay Pacific）亦於今日宣布將於下周三（18日）起，調整客運燃油附加費，短中長途航空均加價一倍，短途加至290元、長途加至1164元；國泰旗下的廉航香港快運（HK Express）同樣宣布下周三（18日）起上調附加費，香港和其他地區之間的航段倍增至290元。

大灣區航空（GBA）3.18起上調燃油附加費：

大灣區航空將將由2026年3月18日起調整客運燃油附加費。以香港出發的航段為例，相關附加費將調整至港幣290元。其他航段將按適用出發地及當地貨幣安排釐定。

航班出發地 航段 2026年3月17日或之前 2026年3月18日起
香港特別行政區 香港特別行政區和中國內地之間的航段 HKD 165 HKD 165
香港特別行政區和馬爾代夫之間的航段 HKD 284 HKD 541
香港特別行政區和其他地區之間的航段 (中國內地及馬爾代夫除外) HKD 142 HKD 290
中國內地 中國內地和香港特別行政區之間的航段 CNY 135 CNY 135
日本 日本和香港特別行政區之間的航段 JPY 6500 JPY 6500
馬爾代夫 馬爾代夫和香港特別行政區之間的航段 USD 36 USD 69
菲律賓 菲律賓和香港特別行政區之間的航段 PHP 386 PHP 386
印尼、馬來西亞、泰國、越南 印尼、馬來西亞、泰國、越南和香港特別行政區之間的航段 USD 18 USD 37
中國台灣 中國台灣和香港特別行政區之間的航段 USD 18 USD 22
其他 上述未提及的航段 USD 18 USD 37

國泰: 航空燃油價格自3月以來已上漲近倍

國泰表示，受中東局勢最新發展影響，航空燃油價格自3月以來已上漲接近一倍。國泰稱會定期檢視燃油附加費水平，並密切留意航空燃油價格走勢。

國泰航空（CX）3.18起上調燃油附加費：

  現收費 新收費 加幅
短途航班 $142 $290 $148（+104%）
中程航班 $264 $541 $277（+105%）
長途航班 $569 $1164 $595（+105%）

香港航空（HX）3.12起上調燃油附加費：

  現收費 新收費 加幅
台灣 $162 $182 $20（+12%）
日本、韓國、泰國及東南亞 $162 $212 $50（+31%）
馬爾代夫 $284 $384 $100（+35%）
澳洲及加拿大 $589 $739 $150（+25%）

香港快運（UO）3.18起上調燃油附加費：

香港快運航空回應調整燃油附加費，表示受近期中東局勢影響，航空燃油價格顯著上升。燃油為航空公司最主要的營運成本之一，其價格波動對整體成本結構帶來直接影響。

經審慎評估近期燃油價格走勢及整體營運環境後，香港快運將由2026年3月18日起（適用於該日起銷售之機票）調整客運燃油附加費。以香港出發的航段為例，相關附加費將調整至港幣290元。其他航段將按適用出發地及當地貨幣安排釐定。

航班出發地 燃油附加費收費額（每一航段） 2026年3月17日或之前 由2026年3月18日起
香港 香港和其他地區之間的航段（中國內地除外） HKD 140 HKD 290
香港和中國內地之間的航段 HKD 165 HKD 165
日本 日本和香港之間的航段 JPY 5000 JPY 5000
南韓 南韓和香港之間的航段 KRW 22000 KRW 22000
中國內地 中國內地和香港之間的航段 CNY 135 CNY 135
中國 - 台灣地區 中國 - 台灣地區和香港之間的航段 TWD 570 TWD 1170
泰國 泰國和香港之間的航段 THB 570 THB 1170
越南 越南和香港之間的航段 USD 18.0 USD 37.1
菲律賓 菲律賓和香港之間的航段 PHP 385 PHP 385
馬來西亞 馬來西亞和香港之間的航段 MYR 80 MYR 150
  • 燃油附加費會按燃油價格作出調整。
  • 燃油附加費按每位旅客及每一航段計算。
  • 燃油附加費將包含在機票總價格中，並以首程航段的出發地之貨幣計算。
  • 適用於所有票價種類、常規及獎勵機票。
  • 燃油附加費適用於所有旅客，惟2歲以下不佔座的幼童除外。

大灣區航空：按既定機制檢視燃油附加費水平

大灣區航空回覆《星島頭條》查詢時表示，會按既定機制檢視燃油附加費的水平。如有任何調整，大灣區航空會於官網更新相關資料。

相關新聞：

伊朗局勢．最新旅遊資訊︱國泰短中長途航班燃油附加費倍增 短途加至290元 長途加至1164元

香港航空周四起加燃油附加費 單程最多150元 國泰：參考航空燃油價非原油價格

 

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
4小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 11:22 HKT
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
2026-03-12 18:58 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
2026-03-12 08:00 HKT
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晉三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引網民熱議黎氏家族
02:03
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晉三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引網民熱議黎氏家族
影視圈
7小時前
廖本懷辭世享年96歲 首位華人政務司 「華富邨之父」為公屋設計獨立廁廚
01:32
廖本懷辭世享年96歲 首位華人政務司 「華富邨之父」為公屋設計獨立廁廚
政情
7小時前
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 16:50 HKT
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 14:48 HKT
慈雲山私樓塞屎渠 管理處貼奇葩罪證示眾 網民群情洶湧圍攻缺德「塞主」｜Juicy叮
慈雲山私樓塞屎渠 管理處貼奇葩罪證示眾 網民群情洶湧圍攻缺德「塞主」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前