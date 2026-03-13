油價急升︱航空公司齊加燃油附加費 大灣區航空去日本加至$290 即睇CX／UO／HX／GBA新收費
更新時間：17:30 2026-03-13 HKT
伊朗局勢持續不穩，導致國際油價急升，飛機航空燃料同樣受牽連。繼香港航空（Hong Kong Airlines）日前宣布今日（12日）起上調客運燃油附加費，國泰航空（Cathay Pacific）亦於今日宣布將於下周三（18日）起，調整客運燃油附加費，短中長途航空均加價一倍，短途加至290元、長途加至1164元；國泰旗下的廉航香港快運（HK Express）同樣宣布下周三（18日）起上調附加費，香港和其他地區之間的航段倍增至290元。
大灣區航空（GBA）3.18起上調燃油附加費：
大灣區航空將將由2026年3月18日起調整客運燃油附加費。以香港出發的航段為例，相關附加費將調整至港幣290元。其他航段將按適用出發地及當地貨幣安排釐定。
|航班出發地
|航段
|2026年3月17日或之前
|2026年3月18日起
|香港特別行政區
|香港特別行政區和中國內地之間的航段
|HKD 165
|HKD 165
|香港特別行政區和馬爾代夫之間的航段
|HKD 284
|HKD 541
|香港特別行政區和其他地區之間的航段 (中國內地及馬爾代夫除外)
|HKD 142
|HKD 290
|中國內地
|中國內地和香港特別行政區之間的航段
|CNY 135
|CNY 135
|日本
|日本和香港特別行政區之間的航段
|JPY 6500
|JPY 6500
|馬爾代夫
|馬爾代夫和香港特別行政區之間的航段
|USD 36
|USD 69
|菲律賓
|菲律賓和香港特別行政區之間的航段
|PHP 386
|PHP 386
|印尼、馬來西亞、泰國、越南
|印尼、馬來西亞、泰國、越南和香港特別行政區之間的航段
|USD 18
|USD 37
|中國台灣
|中國台灣和香港特別行政區之間的航段
|USD 18
|USD 22
|其他
|上述未提及的航段
|USD 18
|USD 37
國泰: 航空燃油價格自3月以來已上漲近倍
國泰表示，受中東局勢最新發展影響，航空燃油價格自3月以來已上漲接近一倍。國泰稱會定期檢視燃油附加費水平，並密切留意航空燃油價格走勢。
國泰航空（CX）3.18起上調燃油附加費：
|現收費
|新收費
|加幅
|短途航班
|$142
|$290
|$148（+104%）
|中程航班
|$264
|$541
|$277（+105%）
|長途航班
|$569
|$1164
|$595（+105%）
香港航空（HX）3.12起上調燃油附加費：
|現收費
|新收費
|加幅
|台灣
|$162
|$182
|$20（+12%）
|日本、韓國、泰國及東南亞
|$162
|$212
|$50（+31%）
|馬爾代夫
|$284
|$384
|$100（+35%）
|澳洲及加拿大
|$589
|$739
|$150（+25%）
香港快運（UO）3.18起上調燃油附加費：
香港快運航空回應調整燃油附加費，表示受近期中東局勢影響，航空燃油價格顯著上升。燃油為航空公司最主要的營運成本之一，其價格波動對整體成本結構帶來直接影響。
經審慎評估近期燃油價格走勢及整體營運環境後，香港快運將由2026年3月18日起（適用於該日起銷售之機票）調整客運燃油附加費。以香港出發的航段為例，相關附加費將調整至港幣290元。其他航段將按適用出發地及當地貨幣安排釐定。
|航班出發地
|燃油附加費收費額（每一航段）
|2026年3月17日或之前
|由2026年3月18日起
|香港
|香港和其他地區之間的航段（中國內地除外）
|HKD 140
|HKD 290
|香港和中國內地之間的航段
|HKD 165
|HKD 165
|日本
|日本和香港之間的航段
|JPY 5000
|JPY 5000
|南韓
|南韓和香港之間的航段
|KRW 22000
|KRW 22000
|中國內地
|中國內地和香港之間的航段
|CNY 135
|CNY 135
|中國 - 台灣地區
|中國 - 台灣地區和香港之間的航段
|TWD 570
|TWD 1170
|泰國
|泰國和香港之間的航段
|THB 570
|THB 1170
|越南
|越南和香港之間的航段
|USD 18.0
|USD 37.1
|菲律賓
|菲律賓和香港之間的航段
|PHP 385
|PHP 385
|馬來西亞
|馬來西亞和香港之間的航段
|MYR 80
|MYR 150
- 燃油附加費會按燃油價格作出調整。
- 燃油附加費按每位旅客及每一航段計算。
- 燃油附加費將包含在機票總價格中，並以首程航段的出發地之貨幣計算。
- 適用於所有票價種類、常規及獎勵機票。
- 燃油附加費適用於所有旅客，惟2歲以下不佔座的幼童除外。
大灣區航空：按既定機制檢視燃油附加費水平
大灣區航空回覆《星島頭條》查詢時表示，會按既定機制檢視燃油附加費的水平。如有任何調整，大灣區航空會於官網更新相關資料。
