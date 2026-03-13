油價急升︱環境局將約見本地主要車用燃油供應商 敦促加強油價資訊透明度

近期油價因應中東局勢而急升。環境及生態局今日( 13日 )於社交平台發文，指能源對香港的經濟和社會運作攸關重要，政府在能源方面的的首要目標是保障香港能源供應穩定。鑑於中東地區的局勢，政府已和兩間電力公司及主要能源公司加強聯繫，確認現時香港能源供應保持穩定。

國際原油價格變動與車用燃油零售價調整未必同步

原油與成品油是不同的產品，因此在中東地區局勢影響下國際原油價格（例如倫敦布蘭特原油）的變動與車用燃油零售價的調整未必同步。例如倫敦布蘭特原油曾在上星期下跌約兩成，但同期無鉛汽油及柴油的成品油價（普氏平均價）仍然上升約兩成。

環境及生態局將會約見本地主要車用燃油供應商，跟進如何向公眾加強資訊透明度。資料圖片

環境及生態局今日（13日）已向本地主要車用燃油供應商重申他們應加強資訊透明度，向消費者和公眾披露更多與車用燃油價格變化相關的資料和數據，加強公眾的了解。資料圖片

為了讓公眾更好了解車用燃油價格變化的資訊，環境及生態局今日（13日）已向本地主要車用燃油供應商重申他們應加強資訊透明度，向消費者和公眾披露更多與車用燃油價格變化相關的資料和數據，加強公眾的了解。環境及生態局將會約見本地主要車用燃油供應商，跟進如何向公眾加強資訊透明度。

相關新聞:

油價急升︱航空公司齊加燃油附加費 大灣區航空去日本加至$290 即睇CX／UO／HX／GBA新收費

政府會繼續密切留意地緣政治變化、國際能源價格走勢及本地燃料供應的情況，保障香港能源供應穩定。