油價飆升｜航運成本急增 中小企及民生受影響 議員冀政府為搵食車提供燃油補貼

近期，中東局勢升溫，霍爾木茲海峽航運受阻，加上國際燃油價格持續高企，引發的連鎖效應正衝擊本港航運、商界及旅遊等各個行業。航運交通界立法會議員林銘鋒指出，因應霍爾木茲海峽被封，紅海局勢緊張，許多航運公司被迫繞道非洲好望角前往歐洲或北非，導致航程增加15至20天，加上油價飆升，一個單航次的燃油費用便增加20萬至30萬美元，部分大型船公司每個貨櫃的運費已增加1500至2000美元，戰爭保險費用亦因此而飆升了約10倍。此外，船員若需經過高危區域，其工資亦需相應提高，最終急升的成本最終會逐步轉嫁至中小企或消費者。

林銘鋒提到，的士、小巴等公共交通工具的票價受政府監管，無法即時將增加的燃油成本轉嫁給乘客，希望政府可考慮提供燃油補貼，同時調低私家車燃油稅，以減輕駕車代步市民的負擔。

商界壓力沉重 中小企硬食成本

商界立法會議員、香港總商會亞洲、非洲及中東委員會前主席林偉全表示，許多原先採用海運的高增值或具時效性的貨品，現時被迫轉用成本高昂的空運，企業只能「硬食」增加的成本，對中小企有所影響。他強調，香港企業非常重視合約精神，已落單的貨因成本上漲而導致虧損，仍會先出貨，而新訂單則會相對調整。

林偉全提到，除了運輸費用，油價上漲亦帶動石油副產品及原材料價格上升，進一步加重了本地出口企業的生產成本，但又不能轉嫁予消費者，情況並不理想。

航空公司加燃油費削弱外遊意欲

不少航空公司在下周調高燃油附加費，選委界立法會議員姚柏良指出，燃油附加費調升已開始影響市民的外遊意欲，特別是復活節等傳統旺季，旅客來港的意欲同樣受影響。他指從旅遊業界得悉，部分市民選擇高鐵到內地，旅行社亦停辦到中東、北非的長途旅行，對旅遊業界造成直接衝擊。

在本地民生方面，油價上升亦會影響市民的消費意欲，對「搵食車」的影響尤其重要。姚柏良油公司出現「加快減慢」的問題，希望油公司仍有儲備的情況下，能否有節制地加價。他又認為油公司加價後，雖然國際油價有所回落，但油公司仍沒有減價，只以優惠價的形式維持，情況並不理想。

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