Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油價飆升｜航運成本急增 中小企及民生受影響 議員冀政府為搵食車提供燃油補貼

社會
更新時間：09:25 2026-03-14 HKT
發佈時間：09:25 2026-03-14 HKT

近期，中東局勢升溫，霍爾木茲海峽航運受阻，加上國際燃油價格持續高企，引發的連鎖效應正衝擊本港航運、商界及旅遊等各個行業。航運交通界立法會議員林銘鋒指出，因應霍爾木茲海峽被封，紅海局勢緊張，許多航運公司被迫繞道非洲好望角前往歐洲或北非，導致航程增加15至20天，加上油價飆升，一個單航次的燃油費用便增加20萬至30萬美元，部分大型船公司每個貨櫃的運費已增加1500至2000美元，戰爭保險費用亦因此而飆升了約10倍。此外，船員若需經過高危區域，其工資亦需相應提高，最終急升的成本最終會逐步轉嫁至中小企或消費者。

林銘鋒提到，的士、小巴等公共交通工具的票價受政府監管，無法即時將增加的燃油成本轉嫁給乘客，希望政府可考慮提供燃油補貼，同時調低私家車燃油稅，以減輕駕車代步市民的負擔。

商界壓力沉重 中小企硬食成本

商界立法會議員、香港總商會亞洲、非洲及中東委員會前主席林偉全表示，許多原先採用海運的高增值或具時效性的貨品，現時被迫轉用成本高昂的空運，企業只能「硬食」增加的成本，對中小企有所影響。他強調，香港企業非常重視合約精神，已落單的貨因成本上漲而導致虧損，仍會先出貨，而新訂單則會相對調整。

林偉全提到，除了運輸費用，油價上漲亦帶動石油副產品及原材料價格上升，進一步加重了本地出口企業的生產成本，但又不能轉嫁予消費者，情況並不理想。

航空公司加燃油費削弱外遊意欲

不少航空公司在下周調高燃油附加費，選委界立法會議員姚柏良指出，燃油附加費調升已開始影響市民的外遊意欲，特別是復活節等傳統旺季，旅客來港的意欲同樣受影響。他指從旅遊業界得悉，部分市民選擇高鐵到內地，旅行社亦停辦到中東、北非的長途旅行，對旅遊業界造成直接衝擊。

在本地民生方面，油價上升亦會影響市民的消費意欲，對「搵食車」的影響尤其重要。姚柏良油公司出現「加快減慢」的問題，希望油公司仍有儲備的情況下，能否有節制地加價。他又認為油公司加價後，雖然國際油價有所回落，但油公司仍沒有減價，只以優惠價的形式維持，情況並不理想。

相關新聞：

油價急升︱廁紙洗潔精都受影響？業界揚言或加價兩成 藥房職員：加都係商人藉口

油價急升︱環境局將約見本地主要車用燃油供應商 敦促加強油價資訊透明度

油價急升︱航空公司齊加燃油附加費 大灣區航空去日本加至$290 即睇CX／UO／HX／GBA新收費

油價急升｜司機呻加重營運成本 靠熄匙等客慳冷氣減開支 冀政府出手解困

油價飆升︱小巴司機收入少收過千 業界臨加價壓力：加兩三毫啲乘客唔覺 議員促政府短期減燃油稅應對

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
19小時前
星島申訴王 | 港媽為癌末丈夫眾籌被揭全身名牌 媽媽群組呻後悔捐錢：個心有條刺
申訴熱話
16小時前
伊朗局勢｜美軍加油機伊拉克墜毀釀6死 特朗普：下周猛烈空襲伊朗｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜美軍加油機伊拉克墜毀釀6死 特朗普：下周猛烈空襲伊朗｜持續更新
即時國際
2小時前
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
影視圈
14小時前
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
影視圈
15小時前
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
商業創科
4小時前
已故電影大亨鄒文懷私生子成就非凡 拒靠父蔭創立醫療王國 因一人關係疏離：絕對冇含恨40年
已故電影大亨鄒文懷私生子成就非凡 拒靠父蔭創立醫療王國 因一人關係疏離：絕對冇含恨40年
影視圈
17小時前
聾啞女陳美華(左)爭公屋業權獲判勝訴擁38%業權，女保安蕭榮娟須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費。
02:17
聾啞女陳美華爭公屋業權勝訴 獲判擁38%業權 女保安須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費
社會
17小時前
黃澤鋒老婆首認「無縫接軌」 前夫離婚前不知第三者真身 陳麗麗：我覺得問題出現咗，愈嚟愈差
黃澤鋒老婆首認「無縫接軌」 前夫離婚前不知第三者真身 陳麗麗：我覺得問題出現咗，愈嚟愈差
影視圈
23小時前
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
影視圈
15小時前