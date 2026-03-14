油價飆升｜車費要加價？陳美寶：政府有機制處理 確保市民可負擔

運輸及物流局局長陳美寶表示，儘管中東局勢對全球供應鏈構成影響，但香港作為一個高效的自由港和轉口港，正從中看到新的機遇。政府將致力維持全球供應和貿易穩定，並銳意將香港打造成為區內的綠色船用燃料加注中心。

中東局勢擾亂供應鏈 香港可抓緊直航歐美新機遇

陳美寶今早（14日)在電台節目指出，雖然伊朗在地域上與香港有一段距離，但香港作為自由港及開放型經濟，航空網絡遍布全球，須要密切關注和應對。香港作為國際航空及供應鏈樞紐，會竭力維持供應穩定，並在是次中東的緊張局勢中帶來發展機遇。她表示香港可以加大運力，提升直航到歐洲、美國，以及加大運力提供轉機的服務。

隨著機場三跑道系統及即將於5月27日啟用的二號客運大樓等基建設施落成，進行分流及加大運力，抓緊相關的機遇。

港口效率高可補足航運服務 政府確保油價收費透明度

在海運方面，陳美寶提到，部分原定前往中東的航線已作出調整或改道，有些貨物選擇在香港卸下再整合船期。她強調因為香港的港口效率高，有「補時港」的美譽，貨物來到港口，平均處理少於一天，正可以補足現在全球航運在中東地區受影響的服務。

對於國際油價飆升導致的運輸成本增加，陳美寶透露，當局已與本地航空公司密切溝通並留意加幅的趨勢。雖然航空公司因應成本上漲而增加了燃油附加費，但政府已明確要求其在網頁及機票上清楚列明收費，確保價格透明。同時，香港國際機場擁有永久的燃料儲存設施，可確保穩定及充足的供應。

陸路交通方面，陳美寶指，政府亦與巴士、小巴、的士等營辦商了解其營運成本。若有個別營辦商提出票價調整，政府亦有機制處理，會考慮整體營運、收入、成本和預期乘客增長等因素，確保市民有可負擔的能力。對於有擁有龐大規模的旅遊車、貨車等車隊，當局樂見油公司能與客戶商討，提供價格優惠。

全球綠色燃料需求增 銳意打造國際綠色港口

她又稱，在航空及航運界別，銳意為香港打造國際綠色港口。國際海事組織已定下2050年零碳排放的清晰指標，而目前全球十萬艘遠洋船中，僅有約千多艘能使用綠色燃料，發展潛力巨大。

香港作為全球第七大、大灣區第一的船舶燃料加注港，正積極把握此機遇。政府已在2024年提出《綠色船用燃料加注行動綱領》，並正落實多項措施。陳美寶透露，近期香港已成功為遠洋船進行綠色甲醇的同步加注與裝卸貨物操作，體現了「香港速度」。

為鼓勵業界轉型，政府推出多項財政支援措施，包括為使用綠色燃料或在香港進行加注的船隻，提供五折至七五折的港口費及停泊費優惠；為在港註冊的綠色船舶提供為期三年的現金優惠。透過香港是離岸人民幣領先中心，可以金融作聯動，在香港融資，邁向綠色發展。

未來，政府將重新布局本港水域的錨地，並修訂法例，劃出安全及配套充足的區域，葵涌貨櫃碼頭亦可預留用地，用作綠色船用燃料加注，致力將香港發展成領先的國際綠色航運中心。

發展綠色燃料加注 三大好處顯現

陳美寶指出，發展綠色燃料加注服務對香港有三大好處。首先，綠色甲醇等新型燃料能實現零碳排放，有助於環境保護，其次，在香港提供多元化的環保燃料選擇，能吸引更多遠洋船隻在卸貨或轉口時同步進行燃料加注，帶來「雙重益處」。第三，鑑於近期中東局勢導致傳統原油價格波動，有助於對傳統油的依賴。

青衣擬設儲存基地 業界反應正面

為確保綠色燃料的穩定供應，政府已預留青衣一幅數公頃的土地，計劃用作綠色甲醇及其他新興燃料的儲存基地。陳美寶表示，邀請業界提交意向書的工作經已完成，共收到七份意向書，現正進行研究，希望盡快安排土地招標。同時，政府亦會與業界探討將現有傳統儲油設施改裝新興原料的可能性，以加快香港的儲存能力建設。

對接國家規劃 協同大灣區發展

陳美寶表示，特區政府正密鑼緊鼓地對接國家「十五五」規劃。「十五五」規劃綱要特別提到要推動港口、機場及跨境交通的協同發展。要從金融聯動發展，在航運及跨境建設上，會小心做好調研、規劃，而「港深西部鐵路」洪水橋段至前海段的規劃，正正有所提及，特區五年規劃有好的任務及指標，產生積極對接作用。香港將利用自身作為國際超級樞紐的所長，與大灣區內地城市如東莞、珠海等進行「錯位發展、優勢互補」，共同助力國家建設「民航強國」的戰略。



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