油價急升︱廁紙洗潔精都受影響？業界揚言或加價兩成 藥房職員：加都係商人藉口

中東局勢緊張，國際油價波動，除了燃料價格外，日用品價格或同樣受影響。有藥房業界指，因運輸成本高昂，廁紙及紙巾等日用品短期內可能加價兩成。不過，《星島頭條》記者走訪將軍澳一帶藥房，發現儘管業界稱加價在即，前線藥房似乎未有所聞。

林偉文：廁紙體積大利潤細 運輸成本佔比重高

港九藥房總商會理事長林偉文表示，中東局勢緊張直接推高燃油價格，而運輸成本與油價掛鈎，將直接影響業界。他解釋，由於廁紙及紙巾體積龐大但利潤低，運輸費用在成本中佔比重較高，現時油價飆升，導致運輸成本額外增加，廁紙及紙巾類或將因而加價兩成。

林偉文指，除了紙巾，洗潔精等石油副產品同樣面臨加價壓力，但影響並不即時，加價與否視乎戰事發展，若燃油價格持續高企甚至進一步攀升，且現有庫存消耗完畢，商戶或因而加價。不過據他了解，現階段生產商及批發商普遍持觀望態度，未敢率先大幅加價，以免影響銷路。

藥房：廁紙年年加價 與戰爭無關

記者走訪將軍澳一帶藥房詢問情況，發現藥房對加價並不知情。藥房負責人王先生稱並沒有收到廁紙或紙巾加價消息，且廁紙是從內地進貨，認為即使加價亦與戰事無關。他又指，廁紙每年都會加價，形容即使加價亦只是商人的藉口。另一藥房售貨員陳先生亦表示未收到加價消息，對於因伊朗局勢導致廁紙加價並不知情。

市民程先生對加價消息感驚訝，但稱不會因加價而提前囤貨，因平時不一定會到藥房購買廁紙，且認為加價消息未必屬實。

不過，亦有市民抱持平常心。林先生認為打仗必然導致物價上升，理解運輸費用令日用品開支提高，「如果你無燃料，就預咗物價高」，但他強調加價未必純粹因為戰爭，亦未必會因此囤貨。

記者、攝影：郭文卓