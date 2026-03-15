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油價飆升︱順豐3.16起港澳本地件收1元燃油附加費 強調屬臨時性

社會
更新時間：20:07 2026-03-15 HKT
發佈時間：20:07 2026-03-15 HKT

中東局勢緊張，國際燃油價格上升，繼多間航空公司宣布上調燃油附加費後，順豐速運今日（15日）亦公布，由明日（16日）起將調整香港及澳門本地件的燃油附加費，由原來免費上調至每票港幣/澳幣1元。

順豐：旨在提供穩定且高效收派服務

順豐速運表示，因應近期國際局勢導致全球燃油價格劇烈波動，為更有效運費資源分配以提供更高品質及便利的服務水平，順豐香港從2026年3月16日起，將調整香港及澳門本地件的燃油附加費，寄香港或澳門本地件，每票將加收1元燃油附加費。    

快件類型 文件及包裹
適用流向 香港本地件、澳門本地件
適用客戶 運費為非月結支付
收費 每票港幣/澳幣 1元

順豐速運指，有關收費為臨時性，適用於香港及澳門的本地件，不涉及月結客戶。有關措施旨在於不穩定的外部環境下，靈活配置物流資源，持續為客戶提供穩定且高效的收派服務。公司會密切留意市場變化及油價走勢，按機制作出調整。

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