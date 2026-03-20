油價急升｜罐頭、白米等日用品掀加價潮 糧油商：無產品能獨善其身 預告一個月後漲價

中東局勢推高油價，民生同樣受影響。有食品商預告，未來食品價格將有廣泛增幅，個別米及罐頭已加價近一成，形容「沒有商品能夠獨善其身」。不過，有立法會議員認為飲食業競爭激烈，短期內會傾向先自行吸納成本。

食品商：個別米及罐頭已加價

通泰行負責人李豐年表示，受油價影響，未來食品價格絕對會上漲，預計約一個月後加價，「因為香港大部份的貨都要運進來」，但加幅多少目前難以確定，現時只是成本增加，並非缺貨。

李豐年指，其公司入貨的個別產品已出現加價，例如其中一款米及部分罐頭產品，加幅約5%至10%。他表示，目前加價屬於局部性，並非所有同類產品都加價，但強調所有產品均有加價可能性，料之後會出現廣泛上漲。

梁進盼業界勿把成本轉嫁消費者

飲食界立法會議員梁進表示，油價直接影響運輸成本，若情況只屬短期，業界傾向自行消化；但若油價高企持續超過半年，業界未必能完全承擔成本壓力，或導致價格顯著上漲。他指目前業界競爭激烈，期望業界審慎考慮，自行消化部分成本，「一定要明白是不可以像以前那樣，成本上漲就轉嫁給消費者」。

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零售業料短期加價7%至10%

香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠預料，零售商會將成本轉嫁給消費者，形容「羊毛出自羊身上」。他指不少產品類別面臨加價壓力，例如部分日用品、廁紙、蔬菜類等。至於加價時間，林志忠稱視乎倉儲情況而定，據他了解，部分新鮮食品已加價；其他日用品一旦倉存舊貨售罄，新一批貨物的價格便會上調。

被問及加價幅度，林志忠預計短期內加幅約為7%至10%，若油價持續上漲及地緣政治局勢不穩，加幅可能會擴大至15%，甚至不排除達20%。

記者：郭文卓