油價飆升︱和牛、蔬菜都加價？ 黃傑龍：要來的始終要來 拆解油價「加快減慢」之謎

中東局勢緊張，國際原油價格波動，帶動本港燃油價格急升。能源諮詢委員會主席、、敘福樓集團主席及行政總裁黃傑龍表示，雖然近期國際油價上揚，但企業與供應商普遍簽有長期協議，成本壓力不會即時轉嫁，故飲食業界目前未有加價計劃。

食肆加價？ 黃傑龍：無可避免時才會轉嫁成本

對於油價上升會否直接推高物價，黃傑龍解釋，企業成本確實會增加，因為蔬菜、和牛等所有進口食材都需要船運，而所有貨運協會已表明運費會因燃油附加費而增加。不過，他指企業與供應商一般有長期協議，不會即時加價，如其公司目前仍未感受到即時壓力，亦未打算加價。他認為，企業通常會等到無可避免時才會轉嫁成本，這個過程可能需要數星期至數月，因此呼籲公眾不用過份擔憂，但也坦言「要來的始終要來」。

油價數據不透明 外界難得知真實成本

黃傑龍表示，外界對油價「加快減慢」的觀感，源於油公司的營運數據不透明。他解釋，本港汽油價格結構自1998年起，汽油稅一直維持在每公升6.06元，並未調整。油價主要浮動成本來自進口的「成品油」，而非原油，他估算成品油運抵本港的成本約為每公升4至6元，其餘則為地價、人工及利潤等。然而，由於油公司並未將相關數據透明化，公眾無法得知其真實成本，因此難以評估為何出現「加快減慢」情況。

他分析指，「地價、人工是等是固定成本，當入油少了，它除開每公升油（的成本）就會多」。

黃傑龍又指，本港作為全球電動車增長最快的地區之一，加上不少車主趁北上消費時順道加油，正導致本地汽油需求持續減少，推斷油公司可能憂慮未來生意會不斷萎縮，因此在有機會時寧願維持較高價格，當國際油價回落時，亦不輕易跟隨下調。不過，黃傑龍強調這僅為其個人「幻想」，因油公司數據不透明，外界無法證實。

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