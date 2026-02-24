財政預算案．前瞻︱金融界倡完善地區總部稅務優惠 打造成內地企業「出海」首選地

《財政預算案》周三公布，有金融業界人士認為，應配合國家「十五五規劃」中強調高品質對外開放的政策，進一步完善企業財資中心與地區總部的稅務優惠制度，將香港打造成為內地企業「出海」的首選基地，並希望在綠色金融和AI方面有明顯的扶持訊息。

澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚認為，本港可制訂一套企業財資中心（CTC）及地區總部（RHQ）相容的稅務優惠框架，由於履行地區總部的核心職能需牽涉更多各類型的專業人員，其帶來的經濟效益有可能比財資中心更多，目前香港企業財資中心的優惠利得稅稅率可由16.5%降至8.25%，建議將類似優惠擴展至地區總部，並參考新加坡和馬來西亞等地提供的5%低稅率，推出更具競爭力的稅制。

劉明揚進一步引述投資推廣署數據指，近兩年在香港設立地區總部的企業數量增長率約為6%至7%，估計香港在相關政策推動下，每年地區總部數量的增長率可提升至不少於10%。

相關新聞：財政預算案2026懶人包︱會否派錢？一換一取消？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議

德勤中國香港財政預算案小組主管合夥人尹佩儀日前指出，政府可考慮將利息支出扣除的條件由「實際徵稅」改為「適用稅率」標準，以及為企業財資中心的收入提供單方面稅收抵免。同時建議在現行 8.25%稅率的基礎上，為適用支柱二規則（全球最低稅規則）的企業，增設 15%的優惠稅率選項，以減低企業的合規成本。

香港投資者關係協會（HKIRA）表示，去年本地股票市場造好，帶動稅收增加，今年財政方面應較為寬鬆，希望在綠色金融和AI方面有明顯的扶持訊息，讓香港維持綠色債券中心，同時把AI應用在金融系統方面。或向聯合家族辦公室提供優惠。該協會又指，今年重點並非推出優惠或新政策刺激市場，而是應「擺好陣」，保護本地「跑得出嘅嘢」，維持或優化優惠，形容是「應護苗，而非播種」。

至於剛成立的香港黃金交易所，協會指，這是一個戰略性的安排，可擴闊香港作為國際金融中心的產品交易種類，期望《預算案》會公布更多制度化和國際化的黃金交易中心政策。

《星島》財經組

相關新聞：

財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消費券吹淡風

財政預算案．前瞻︱公務員可「重獲」加薪？薪酬調查照做 「跳point」安排將檢討

財政預算案．前瞻︱電動車「一換一」計劃取消？1月登記數字暴升 議員業界籲勿一刀切

財政預算案．前瞻︱電動車配額炒至2.8萬 業界稱到頂：延續「一換一」計劃價格自回落