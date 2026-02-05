渣打馬拉松研擴規模　議員學者倡專業與嘉年華模式並行　推套票增經濟效益

一年一度的香港盛事渣打馬拉松早前圓滿結束，報名人數創下12萬的新高，但參賽名額僅為7.4萬個。中國香港田徑總會於賽後表示，將考慮擴大賽事規模。有立法會議員及學者認為，提升賽事專業水平與以嘉年華模式舉辦，兩者可以並存，但應分兩天進行，並可結合商業元素推出活動套票，以增加經濟效益。

九龍中立法會議員楊永杰今（2月5日）在電台節目表示，近年香港馬拉松賽事非常受歡迎，對推動香港盛事經濟非常有幫助，建議政府可考慮增加名額及將規模升級，以增加經經濟效益。

比賽分日舉行對市民影響有限

若賽事分兩天進行，封路的日子及時段亦會相應增加。楊永杰認為，市民對馬拉松期間封路已習以為常，且封路一般僅在上午進行，中午前道路便會重開。若能提早公布安排，讓市民有所準備，對道路使用者的影響應屬有限。

他建議，若比賽分日舉行，可參考其他國家的做法，增設不同組別賽事，如企業團體賽、親子賽、慈善賽等，甚至可結合經濟推廣，帶動整體城市經濟。

楊永杰指出，目前渣打馬拉松賽道坡道較多，令追求速度的頂級跑手卻步。若要提升賽事水平，必須先改善賽道條件。海濱路段相對平坦，兼具城市文化與特色，是香港的獨特優勢；維港兩岸更是寶貴的資產，可為馬拉松升級轉型提供有利條件。

他補充，現時海濱長廊的長度尚不足夠，港島段約13公里，九龍段僅9公里。預計到2028年，維港兩岸海濱長廊總長將延長至34公里。賽事若分兩日舉行，其中一日的全馬或半馬賽事可安排於海濱長廊進行，其他賽事則可選擇不同路線，如此既能提升賽道質量，亦可擴大名額，達至相輔相成的效果。

可考慮推出機票連活動套票

被問及應朝向嘉年華模式還是專業賽事方向發展，楊永杰強調兩者並無矛盾，只要將賽事擴展至兩天，即可兼顧兩方面目標：其中一天可著重提升賽事專業水平，優化賽道以吸引國際跑手，邁向世界馬拉松大滿貫賽事；另一天則可聚焦同樂，結合嘉年華活動與盛事經濟。

他認為，首要增加參賽名額，並可參考台北馬拉松的做法，與贊助商合作推出兩至三日的機票與活動套票。

香港專業教育學院酒店及旅遊系系主任黃家榮在同一節目中表示，目前討論焦點在於提升賽事水平，以及推動體育結合旅遊。他提到，若將海濱長廊納入賽道，必須確保賽道足夠寬敞，例如東區走廊部分路段較為狹窄，需審慎考慮是否適合。

至於體育結合旅遊，黃家榮指出，現時香港馬拉松主要透過抽籤分配名額，海外跑手若願意付出較高費用，可透過旅行社購買套票參賽，此舉對旅遊業大有助益，但香港在這方面仍有發展空間。他建議，可考慮推出包含酒店、旅遊活動及參賽名額的套票，亦可考慮以嘉年華形式舉辦相關活動。

對於應以嘉年華還是專業賽事為發展方向，黃家榮同樣認為，若兩者可並存，必須分兩天進行，好處是可容納更多參與者，且活動焦點更為清晰集中。

相關新聞：

渣打馬拉松擴規模？羅淑佩：田總已成立小組研究 江旻憓倡結合美食吸旅客

渣馬｜田總總結今年非本地選手創新高 積極考慮新路線和分2日舉行

