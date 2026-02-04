渣打馬拉松擴規模？羅淑佩：田總已成立小組研究 江旻憓倡結合美食吸旅客

上月舉行的香港馬拉松錄得破紀錄近12萬人報名，但名額只得7.4萬個，坊間有呼聲要求分兩天舉行，讓更多跑手有機會參與。立法會今日（4日）討論有關渣打香港馬拉松的口頭質詢，文體旅局局長羅淑佩指，渣馬屬成功的大型體育盛事，政府支持田總持續舉辦和在可行情況下擴大賽事規模。局方已要求田總就推動渣馬發展方向作出研究，田總現已成立專責工作小組展開工作，期望田總能在數月內提交具體計劃書。研究內容包括，項目是希望向更高級別賽事，抑或增加參加名額，以嘉年華與眾同樂方向發展等。

政府：可考慮嘉年華方向發展 田總數月內交計劃書

提出口頭質詢的議員楊永杰問到，政府會否與田總商討增加渣馬賽事日子及組別，以擴大賽事規模。羅淑佩指，渣馬參加人數由1997年首屆約1000人，增至2026年約7萬4千人，顯示賽事的吸引力不斷提升，渣馬屬成功的大型體育盛事，既能帶動旅客訪港增加消費，亦能推廣香港整體的體育氛圍，當局支持田總持續舉辦和在可行情況下擴大賽事規模。

羅淑佩認為，田總在籌劃及推動賽事發展時，需考慮賽事發展目標，即是否提升賽事專業水平，以達至更高級別賽事，或提升市民的參與程度，並增加名額，以嘉年華與眾同樂方向發展。雖則兩者非不能共存，但清晰的方向對渣馬發展重要，局方已要求田總就推動渣馬發展，包括上述兩個目標，積極研究並提出建議，目前田總已成立專責工作小組展開工作，期望田總能在數月內提交具體計劃書，政府會在當中提供意見及支援。

江旻憓倡結合美食活動 吸引旅客留港消費

她提到，政府同意田總在渣馬未來發展亦考慮更多可能性，包括賽道、舉行時間、參與人數等，政府亦歡迎不同跑步比賽和活動能利用地標性海濱地段，當局亦已要求田總就專責工作小組審視不同方案，並就賽道情況、氣候條件、跑手體驗、安全考慮、對市民日常影響等因素作評估。就推動渣馬落實成世界馬拉松大滿貫賽事，她指如果馬拉松最高級別賽事能在港舉行，對本港國際形象、旅遊發展有積極作用，田總需研究發展方向，如希望向更高水平賽事進發，需研究達標可行性，期望田總盡早訂立方向，以便政府提供相應支持。

旅遊界江旻憓問到能否將美食活動結合馬拉松，以吸引旅客多留香港消費。羅淑佩指，馬拉松為其中一個可以將體育旅遊融合的盛事，認為可一如其日前的訪問所述，將香港特色加入馬拉松中。對於網上有意見批評向跑手提供奶茶並不合適，羅淑佩澄清自己當日所指的，並非向精英級別運動員提供上述安排，但可考慮向以遊客身份來港感受馬拉松的跑手，提供類似安排。她又舉例法國波爾多都有「紅酒馬拉松」，又稱在跑步賽事中讓選手體驗香港美麗的夜景亦為可行方向。

選委界魏明德建議政府考慮與更多機構合作，增加渣馬的參與人數。羅淑佩表示，若在現時基礎下增加個別組別名額，必然有個別的名額需要犧牲，如果賽道未有大修改，日數維持一樣的話，對大額增加人數有所懷疑，認為現時7萬4人的參加名額已達極限；不過如探討方向為增長舉辦日數或時間，賽道可有大修訂，則會考慮上述建議。

另外，政府去年8月提供改革「M品牌」方案，羅淑佩透露，當局已就2025/26至2027/28年度的活動收到約50個申請，當中約一半已有結果，相信對香港未來兩年的經濟有拉動作用。

