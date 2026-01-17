渣馬2026｜首設「躍動少年跑」吸引逾千青少年參賽 跑手扮香蕉上陣開心跑

為鼓勵年青一代投入長跑運動，「渣打香港馬拉松2026」首設「躍動少年跑」，今（17日）率先於啟德體育園舉行，賽事吸引逾1,000名10至15歲的青少年參賽者。路線全長約2公里，限時30分鐘，由啟德體育園內的啟德青年運動場出發，途經啟德主場館及渡行徑，最後回到啟德青年運動場。

天氣晴朗 選手輕裝上陣

今天市區氣溫約17至25度，賽事進行期間陽光普照，不少參賽者輕裝上陣，身穿短袖或背心、短褲，並戴上太陽眼鏡和帽子。現場起跑線旁更有打氣團，手持各種打氣牌，氣氛相當熱烈。

第一組冠軍6分46秒完成賽事

第一組首名衝線的Kingsley以6分46秒成績完成賽事，他形容衝線一刻心情很開心，「沒預計到有這個成績，有種莫名興奮、喜悅感和成功感」，對自己的表現亦很滿意，「我很喜歡跑步，因為跑步是努力一分，就會給予你一分成績，每日都是對自己的挑戰。」

Kingsley稱，自2024年6月開始訓練，「堅持了一年半的時間，每個星期練習，爸爸鼓勵我做運動，陪我做運動，（會否想跑渣馬？）現在暫時未有這個水準，希望遲些、再訓練多些才參加，期望之後可以參加渣馬10公里。他爸爸則期望，「他這個成績，對日後參與其他賽事、讀書及未來人生，都有一個好開始。」

11歲何同學首次參賽 稱跑步學到堅持精神

平日喜歡打羽毛球、手球、跑山的11歲何同學表示，今次是第一次參加跑步比賽，而跑步可以學習到「就算是很攰，唔想再跑，也要堅持」的精神。對於自己今天的表現，她坦言並不滿意，「因為中間跑下跑下停了」。何太亦透露，平日經常帶女兒進行戶外活動，當作家庭樂，亦讓她嘗試更多活動和比賽，「平時會跑港島徑，不過不會在天氣熱的時候去，多數有風、陰涼些，今日太熱也會影響（表現），跑跑下可能好熱，也是志在參與。」

14歲少年穿香蕉裝參賽 盼參與渣馬10公里

身穿「香蕉造型」服裝參賽的14歲Colin坦言，今次第一次參賽，故與朋友一起穿上這套服裝留念。「因為覺得（這個造型）很有趣，又可以開心地跑，我和另一個朋友剛好都有這一套服裝，覺得好好玩才一起穿上去跑，不過剛才也有些阻礙自己，因為（衣服）下擺太長，抬不起腳」，原定可在約7分鐘完成，他最後以8分多鐘到達終點，期望日後可以參加渣馬10公里，笑言「如果參加全馬我應該會死，（參加渣馬10公里會否穿上特別裝束？），也會的，是秘密。」

記者：何姵妤

攝影：劉駿軒

