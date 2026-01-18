Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣馬｜田總總結今年非本地選手創新高 積極考慮新路線和分2日舉行

即時體育
更新時間：14:34 2026-01-18 HKT
發佈時間：14:34 2026-01-18 HKT

一年一度的本地馬拉松盛事渣打馬拉松今日完滿結束，中國香港田徑總會賽後總結今年賽事，表示非本地跑手佔百分之25，是歷屆之最，另外也提到會考慮分2日舉辦渣馬和新路線。

渣馬非本地選手大創新高

渣馬一直以來深受本地和非本地選手歡迎，田總主席關祺總結今屆賽事時指出，今屆的出席率超過9成，而今年亦邀請了42位海外精英，非本地的跑手佔25%，成歷屆最多非本地人的一屆，反映出渣馬具有很大的吸引力。

渣馬名額供不應求。蘇正謙攝
渣馬名額供不應求。蘇正謙攝

將成立獨立小組考慮和研究新路線及分拆2日舉行

渣馬深受社會大眾歡迎，要獲參賽資格亦相當困難，關祺表示：「個名額咧係供不應求，大會一直都積極研究用唔同嘅方法咧，加大賽事嘅規模同埋容量，當中包括咗延長賽事嘅時間，同埋研究下有冇新嘅路線方案，同時當然啦，大家知道香港就馬路好緊張嘅，我哋都要平衡使用者。」另外提到啟德體育園，關祺也指出去年已在啟德設博覧會和飛躍少年跑，去儘量令大家試到不同的設施，也會可慮路線的可能性。

1517位選手需要治療30人需要送院3人嚴重。廖偉業攝
1517位選手需要治療30人需要送院3人嚴重。廖偉業攝
林建群醫生。廖偉業攝
林建群醫生。廖偉業攝

1517位選手需要治療 30人需要送院

另外田總亦有公佈今年受傷或不適的人數，發言的林建群醫生表示，截至早上11點，有1517人需要治療，大部分都是輕傷，包括擦損、扭傷和抽筋等，共有30人需要送院治理，其中三人情況較為嚴重，分別在東區走廊、崇光百貨前以及西隧感到不適送院治理。

