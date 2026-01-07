兼職女友非法禁錮及勒索罪成囚1年半 放監前3日遭律政司成功申請刑期覆核 改判入獄4年

男子與「兼職女友」約會期間，遭4名男子闖入房間拍下裸體影片，被逼向「女友」摸胸拍下「非禮」片段，繼而遭勒索150萬元。案中「兼職女友」早前被裁定非法禁錮及勒索罪成，判監18個月，惟律政司認為刑期過輕而申請刑期覆核，指原審法官崔美霞採用了錯誤的量刑起點，不當地扣減刑期；辯方則指女被告最快可在3天後獲釋，現時加監會引致不公。高等法院上訴庭法官彭偉昌、法官陳慶偉及楊家雄考慮雙方陳詞後，裁定律政司刑期覆核上訴得直，下令撤銷原審判監18個月的刑期，改判她監禁4年。

女被告張羽妍案發時16歲，她早前於區域法院被裁定非法禁錮及勒索罪成，法官崔美霞將她判監18個月。控罪指被告於2021年9月13至14日，將X非法及損害性地禁錮；及於同年9月14日不當地要求X交出港幣150萬元。同案兩名男同夥張煒賢及梁正賢早前已承認控罪，分別被判囚40個月及36個月。

律政司指判刑未反映案情嚴重性

律政司指女被告張羽妍角色關鍵，積極參與案件，又在知情下犯案，認為原審法官崔美霞錯誤地採用了過低的量刑起點，同案男被告的量刑起點為5年，女被告張羽妍的量刑起點卻只是22個月，更因案件延誤而獲減刑4個月，未能充分反映案情嚴重性。律政司提到張羽妍在案發後一個月被捕，2天後已被送往法庭提堂，案件延誤是由她自己一手造成，認為她不應因此獲得刑期扣減，冀法庭大幅增加其刑期。

辯方則指，張羽妍已服刑逾1年，按照原審判監18個月來計算，理應在1月10日刑滿出獄，現時大幅加刑會帶來不公，法官陳慶偉則指本案案情具綁架罪元素，但張僅被控非法禁錮及勒索罪，直言她已十分幸運，否則刑期會更長。陳官同意本案的量刑起點過低，提到有同類型案件勒索金額更低，量刑起點也由12年起計，故原審法官把量刑起點訂為22個月屬量刑出錯。上訴庭三名法官經商議後裁定律政司刑期覆核上訴得直，下令撤銷原審只有18個月的刑期，改判張羽妍監禁4年。

案件編號：CAAR6/2025

法庭記者：劉曉曦