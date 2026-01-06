2025年Google 熱搜本地頭條 宏福苑五級火登首位 黑雨、樺加沙、啟德體育園同上榜

Google「香港2025年度搜尋排行榜」出爐，依照年度本地頭條首10名依次是宏福苑、黑雨、全運會、熱帶風暴韋帕，超強颱風樺加沙為首5名，而第6-10名依次是積金易平台、啟德體育園、基孔肯雅熱、依托咪酯、諾如病毒。

大埔宏福苑於去年11月26日發生五級火災，造成至少161人死亡，消防隊目（追授）何偉豪亦在事故中不幸殉職。11月26日下午2時51分，宏昌閣低層防護網先起火，火勢迅速蔓延，除宏志閣外大廈均受波及。火警於當晚6時22分升為五級，持續焚燒逾43小時，直至11月28日上午10時許才大致被救熄。

至於宏福苑起火的原因，現正進行調查，但早前保安局局長鄧炳強表示，負責大廈維修工程承辦商「宏業建築工程有限公司」涉嫌魚目混珠，將不合規的圍網，與合規的圍網混合使用；另外，以防沙石為由用發泡膠封窗，導致火勢加速蔓延。其後，多個正在維修的屋苑被揭發棚網的阻燃證書懷疑造假，政府下令所有大廈外牆棚網均須拆除，並頒布新例，棚網須按既定要求就地採樣，先進行檢測，待合格後方可上架。

政府成立的「大埔宏福苑援助基金」，截至去年12月22日，已收到的外界捐款約38億元，連同政府投入的三億元啟動資金，基金總額約為41億元。政府亦成立「獨立委員會」審視事件，由法官陸啟康領導，目標9個月內向特首提交報告。

黑雨成為熱搜榜的第二名，在2025年7月29日至8月14日間，天文台5次發出黑色暴雨警告信號，打破一年內黑雨生效次數的紀錄。其中8月4日的黑雨，歷時超過11小時，為歷來生效時間第二長，僅次於2023年9月7日至8日的「世紀黑雨」。

值得一提的是，7月10日由政務司司長陳國基督導的「應對極端天氣督導委員會」，提前一日作「超前部署」，宣布所有日校翌日停課，惟本港多區風和日麗，更錄得零雨量，政府安排惹來批評。陳國基事後解釋，保障市民大眾的生命安全是政府的首要任務，哪怕做多、哪怕安全系數過大，都應該「寧安全、莫後悔」。陳國基又向立法會議員發訊息，指不想市民怪責天文台和教育局，並稱「決定是我做的！」

第十五屆全國運動會由粵港澳三地聯合主辦，是香港首次承辦這項全國性綜合運動會。本屆全運會於去年11月9日至21日舉行，香港賽區承辦的賽事項目包括，自行車（場地自行車、公路自行車）、高爾夫球、擊劍、手球（男子）、七人制橄欖球、沙灘排球、籃球（男子U-22組）、鐵人三項、田徑（馬拉松）。

本屆全國運動會中，港隊共派出602名運動員，參與28個競賽項目，最終奪得9金、2銀、8銅，合計19面獎牌的優異成績，創下歷屆最佳紀錄。其中，單車代表李思穎表現尤為突出，個人獨攬三面金牌。

殘特奧會於12月8日至15日舉行，香港運動員取得51金49銀40銅，合共140面獎牌，創下歷史佳績。

香港2025年多次遭遇極端天氣，颱風「韋帕」於7月20日襲港，天文台在凌晨12時20分發出八號東北烈風或暴風信號，隨後本港風力顯著增強，普遍吹烈風至暴風程度的北至東北風。有見韋帕眼壁及其相關的颶風將會吹襲本港，天文台在當日上午9時20分發出10號颶風信號，當時韋帕位於天文台總部之東南約70公里。當日早上本港多處地區吹暴風程度的東至東北風，南部地區及高地更持續受颶風吹襲。韋帕於當日早上11時左右最接近香港，在天文台總部以南約60公里掠過。

颱風韋帕襲港，十號風球懸掛近7小時，多區遭受不同程度破壞。黃大仙龍翔道更一度淪澤國，有的士死火，暴雨下，黃大仙中心再次遭遇水劫，變身「水舞間」。

韋帕襲港後2月，超強颱風「樺加沙」亦來勢洶洶襲港。「樺加沙」還未接近香港時，已被視為「怪物等級」颱風。樺加沙在9月24日凌晨西移，於早上6時最接近香港，在天文台總部以南約120公里掠過。韋帕和樺加沙同樣懸掛10號風球信號，打破了為1964年以來首次需要於同一年內兩度發出10號風球。

「樺加沙」襲港十號風球生效期間，富麗敦海洋公園酒店被海水沖爆玻璃，幸無客人或員工受傷；將軍澳南海濱長廊有餐廳，被海浪衝毀大門，餐廳付之一炬 。樺加沙吹襲本港，香港國際機場一度暫停客機升降近30小時。

「樺加沙」襲港期間，多名市民仍不顧危險前去海邊觀浪，當中有一家四口在柴灣嘉業街對開走出防波堤觀浪，其中38歲母親及5歲兒子被大浪捲落海，父親跳海施救不果也遇溺。警方也就市民追風逐浪拘捕4人，包括帶兩名年幼兒子往堅尼地城觀浪父親及印傭、以及兩名帶幼童到海怡半島岸邊的外籍女子。

「積金易」平台由積金易平台有限公司(積金局的全資附屬公司)構建並營運，是一個處理強積金行政工作的一站式電子平台，讓計劃成員及僱主隨時隨地管理強積金。強積金受託人分階段加入積金易平台，現時已有11間受託人加入「積金易」平台。

積金易平台推出以來，超過1百萬用戶登記。據警方表示，截至上月，共有12人的資料被盜用，其中3人遭受實際金錢損失，總額約180萬港元。另有6人的資料被用於在積金易平台開戶，但賬戶內的資金未被盜取；其餘3人的個人資料曾被嘗試用於開戶但未成功。

啟德體育園於3月1日正式開幕，成為香港歷來規模最大的體育基建項目，也迅即成為休閒娛樂、旅遊、推動盛事經濟的新地標。根據美國音樂產業權威雜誌《Pollstar》的報告，啟德體育園本年在門票總銷量方面全球排名第三，共售出125萬張門票，總收入超過1.91億美元。

開幕至今，啟德體育園已成功舉辦多項國際級盛事，包括香港足球代表隊亞洲盃外圍賽賽事、K-POP年度大型頒獎典禮「MAMA」，以及英國搖滾樂隊Coldplay演唱會等。啟德亦成為香港的「新主場」，多名港足賽事門票售罄，現場一片紅海，其中對新加坡的亞洲盃外圍賽，入場人數更達破紀錄的47,076人。

基孔肯雅熱是由基孔肯雅病毒引起，是一種經蚊子傳播的傳染病。患者感染後會出現發燒和嚴重關節痛。去年佛山巿出現多宗感染個案，在去年8月香港出現首宗傳入個案，個案涉及一名過往健康良好的12歲男童，居於觀塘區。至10月26日，衞生署衞生防護中心錄得本港首宗基孔肯雅熱本地個案，患者82歲，居於黃大仙鳳德邨。

截至去年12月31日，本港共錄得11宗本地個案，71宗輸入個案。

「依托咪酯」原用於手術麻醉，因起效快、時效短，近年在亞洲盛行，有「太空油」、「上頭煙」等別稱。政府先後修訂法例管制依托咪酯及其類似物，列為毒品，並於7月正名，防止毒販利用「太空油」刻意美化毒品以誘騙年輕人，並加強執法力度。

依托咪酯是一種新興毒品，外表看似普通電子煙油，卻暗藏危險。依托咪酯以電子煙方式吸食，能帶來短暫的快感，但也極易令人上癮。吸食依托咪酯的後果非常嚴重，例如吸食者會全身抽搐、神志不清、皮膚潰爛、身體不受控等。

在《危險藥物條例》的嚴格管制下，販運及製造這些物質，最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。在違反《危險藥物條例》的情況下管有及服用這些毒品，最高刑罰為判監禁7年及罰款100萬元。

諾如病毒常引致急性腸胃炎，是食物中毒的常見成因。在人多聚集的地方，如學校、安老院舍、酒店、遊戲設施場地及郵輪等，諾如病毒亦可引致急性腸胃炎爆發。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。

病者會有噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適等症狀。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1 － 3天內有所改善。

