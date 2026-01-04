居屋2025︱錦田匯熙苑享「雙鐵路」優勢 步行數分鐘即達錦上路站 最平$180萬做業主  即睇伙數/呎價/交通/配套/校網

【居屋2025/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑】房委會公布「居屋2025」，共推出5個新建屋苑，分別位於啟德、錦田、將軍澳、屏山及東涌，合共提供8,361個單位，預計2026年第二季開始接受申請。本期居屋繼續以市價七折定價，售價約為150萬至480萬元，平均售價約278萬元。單位實用面積介乎約281至560平方呎，當中約2成半為大單位（443至560平方呎）。

居屋2025．匯熙苑︱樓花期僅約一年 同期最短

位於元朗錦田南的匯熙苑鄰近港鐵錦上路站，提供960個單位，面積介乎281至449平方呎，以市價七折發售，售價約180萬至345萬港元。項目預計於2027年8月底落成。而「居屋2025」預計於2026年第二季接受申請、第四季揀樓，因此樓花期僅約一年，為同期居屋中最短，適合急於「上車」的買家。

伙數：960伙

實用面積：281呎至449呎

單位分佈：8成半為中小型單位（281呎至389呎）、1成半為大單位（443呎至449呎）

售價：180萬元至345萬元

關鍵日期：2027年8月31日

居屋2025 ‧ 五大新屋苑面積、伙數、售價 發展項目

/位置 實用面積\*

(約) 單位數目

(佔單位總數的百分比) 售價範圍

(約) 預計

關鍵日期# (平方米) (平方呎) 匯熙苑

錦田^ 26.1 – 27.5 281 – 296 285 (30%) 180萬元

–

345萬元 2027年

8月31日 34.8 – 36.1 375 – 389 525 (55%) 41.2 – 41.7 443 – 449 150 (15%) 總數: 960 裕豐苑

東涌

匯東街 26.1 – 27.4 281 – 295 412 (20%) 150萬元

–

340萬元 2027年

9月30日 34.9 – 36.7 376 – 395 1 119 (56%) 42.6 – 46.4 459 – 499 487 (24%) 總數: 2 018 朗風苑

屏山

朗風街 27.3 294 38 (2%) 169萬元

–

339萬元 2028年

7月31日 36.0 – 37.8 388 – 407 1 127 (60%) 45.7 – 47.1 492 – 507 705 (38%) 總數: 1 870 啟陽苑

啟德

沐和街 26.1 – 27.7 281 – 298 680 (37%) 219萬元

–

480萬元 2028年

10月31日 34.8 – 36.5 375 – 393 800 (43%) 43.1 – 45.5 464 – 490 360 (20%) 總數: 1 840 影輝苑

將軍澳

影業路 26.3 – 27.1 283 – 292 516 (32%) 168萬元

–

423 萬元 2028年

12月31日 35.0 – 37.3 377 – 401 740 (45%) 41.5 – 52.0 447 – 560 372 (23%) 總數: 1 628 「居屋2025」新推售居屋單位總數: 8 316

備註:

\* 個別單位的實用面積有待確定。

# 「關鍵日期」是指發展項目在遵照經批准的建築圖則的情況下在各方面均屬完成的日期。

^ 街道名稱待定。

居屋2025．匯熙苑︱毗鄰錦上路站 擁「雙鐵路樞紐」前景

匯熙苑的主要優勢在於其交通條件。該項目是目前新界所有居屋中，距離港鐵站最近的屋苑，住戶可步行前往錦上路站。由該站出發，前往尖沙咀（尖東站）車程約為20分鐘，前往金鐘站則約需34分鐘，能快速連接市中心區。此外，匯熙苑毗鄰錦上路公共運輸交匯處，居民可乘77K巴士往上水，或搭乘268線至大欖隧道轉車站，再轉乘其他巴士線往九龍或港島。交匯處亦設有跨境非專營巴士直達皇崗口岸，方便往返內地。

港鐵預計北環綫將於2034年竣工，連接古洞站與錦上路站，全長約10.7公里，中途設新田、牛潭尾及凹頭三個車站。通車後，從錦上路站至古洞站只需約12分鐘，相比目前繁忙時間路面車程60至80分鐘，效率大幅提升。同時，古洞站至上水站僅需約3分鐘，遠快於現時路面約15分鐘的車程。

政府於《施政報告》中明確表示，將全力推進北部都會區的發展。匯熙苑正坐落於「高端專業服務和物流樞紐」區域内，未來北環綫落成後，屋苑將享「雙鐵路優勢」，往返新界東北、新界西北及市區的便捷度將大大提高。

相關新聞：北環綫︱港鐵北環綫擬建支線 設皇崗口岸、河套站 不遲於2034年與主線同步開通

居屋2025．匯熙苑︱呎價與同區私樓相比僅為4成6

項目以市價七折發售，平均呎價約7,150港元。綠表買家可申請最高95%按揭，白表則為90%。以最低售價180萬港元單位計算，綠表買家首期僅需9萬港元，假設利率3.25%、還款期30年，月供約7,442港元。參考同區指標私人屋苑「柏瓏」10至12月間平均成交呎價15,460港元，匯熙苑以呎價約7,150港元發售，僅為其約46%。

居屋2025．匯熙苑︱配套尚未成熟 依賴20分鐘步程外錦田市中心

匯熙苑周邊生活配套仍在發展階段，食肆選擇有限，最鄰近的餐廳集中於盈匯坊，約10分鐘步程。而較多樣化的餐飲選擇則需前往錦田市中心，步行距離約20分鐘。居民的日常購物與餐飲需求目前仍主要依賴錦田市中心及元朗區，「買餸」需求主要依靠錦田街市及附近的大型超級市場，同樣需步行約20分鐘。

休閒設施方面，區內現有去處較少，鄰近的「菠蘿園」提供近距離接觸羊駝的體驗，並設有兒童遊樂設施。錦田一帶亦保留特色景點，如紅磚屋市集及壁畫村。醫療配套則主要依賴博愛醫院，區內診所分佈較疏，同樣需步行至錦田市中心。

不過，隨著港鐵錦上路站上蓋發展大型商場（總面積約43萬平方呎），預計未來將提供戲院、超市及各類餐飲設施，加上附近公營房屋單位亦將分批落成，區內人口與商業活動將顯著增長。同時，根據錦田南分區計劃大綱圖，區內已預留約 8.8 公頃土地作「政府、機構或社區」用途，並規劃3.2 公頃為休憩用地，未來將陸續興建兩間小學、安老院舍及地區康健中心等設施，有望全面改善社區生活配套。

居屋2025．匯熙苑︱屬74校網 未能「就近入學」成痛點

在教育配套方面，匯熙苑隸屬於小學74校網，中學則屬元朗區。現階段，錦田區內的中小學選擇有限，家庭多需「跨區」至元朗或朗屏市中心一帶就讀。然而，區內涵蓋多所知名小學，例如光明英來學校及鐘聲學校等。隨著錦田區內兩所小學落成，預期將為匯熙苑及鄰近居民提供更多「就近入學」機會。此外，元朗區擁有多所傳統英文中學，共10間band1中學，其中如新界鄉議局元朗區中學等校，其學業表現在全港中學中位居前列，為區內學生提供優質升學選擇。

記者：郭文卓