居屋2025攻略｜啟德/將軍澳/元朗等5大屋苑地點、售價、申請資格一文睇！

更新時間：08:00 2025-12-23 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-23 HKT

居屋2025｜香港房屋委員會（房委會）公布「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」的最新安排，逾9,700個新單位售價介乎150萬至480萬元，計劃將於2026年第二季同步接受申請。當中，位於啟德沐和街的「啟陽苑」是唯一市區新屋苑，鄰近港鐵宋皇臺站和啟德體育園，勢成今期居屋「樓王」。《星島頭條》整合居屋2025懶人包，讓讀者一文睇清單位詳情、申請資格及重要新措施！

居屋2025｜單位地點及售價 啟德啟陽苑成市區樓王

「居屋2025」將推售5個新發展項目，合共提供超過8,300個單位。單位分布於啟德、錦田、將軍澳、屏山及東涌，分別為：

區域/地點 屋苑名稱 位置
錦田 匯熙苑 鄰近港鐵錦上路站
東涌匯東街 裕豐苑 鄰近東涌翔東邨
屛山朗風街 朗風苑 鄰近元朗朗屏邨
啟德沐和街 啟陽苑 鄰近港鐵宋皇臺站
將軍澳影業路 影輝苑 鄰近將軍澳醫院、坑口邨

四分之一為大單位 售價以市價七折定價

實用面積介乎約281至560平方呎，當中約四分之一為實用面積介乎443至560平方呎的大單位。

售價方面，房委會以市價七折定價，單位售價約為150萬至480萬元，平均售價約278萬元。若以承造九成按揭、還款期30年及利率3.5%計算，每月按揭還款額約11,200元。超過一半單位將採用「開門見光」新設計，優化空間使用。

居屋2025推售的新單位
發展項目
/位置		 實用面積*
(約)		 單位數目
(佔單位總數的百分比)		 售價範圍
(約)		 預計
關鍵日期#
(平方米) (平方呎)
匯熙苑
錦田^		 26.1 – 27.5 281 – 296 285 (30%) 180萬元

345萬元		 2027年
8月31日
34.8 – 36.1 375 – 389 525 (55%)
41.2 – 41.7 443 – 449 150 (15%)
總數: 960  
裕豐苑
東涌
匯東街		 26.1 – 27.4 281 – 295 412 (20%) 150萬元

340萬元		 2027年
9月30日
34.9 – 36.7 376 – 395 1 119 (56%)
42.6 – 46.4 459 – 499 487 (24%)
總數: 2 018  
朗風苑
屏山
朗風街		 27.3 294 38 (2%) 169萬元

339萬元		 2028年
7月31日
36.0 – 37.8 388 – 407 1 127 (60%)
45.7 – 47.1 492 – 507 705 (38%)
總數: 1 870  
啟陽苑
啟德
沐和街		 26.1 – 27.7 281 – 298 680 (37%) 219萬元

480萬元		 2028年
10月31日
34.8 – 36.5 375 – 393 800 (43%)
43.1 – 45.5 464 – 490 360 (20%)
總數: 1 840  
影輝苑
將軍澳
影業路		 26.3 – 27.1 283 – 292 516 (32%) 168萬元

423 萬元		 2028年
12月31日
35.0 – 37.3 377 – 401 740 (45%)
41.5 – 52.0 447 – 560 372 (23%)
總數: 1 628  
「居屋2025」新推售居屋單位總數: 8 316  

備註:

* 個別單位的實用面積有待確定。

# 「關鍵日期」是指發展項目在遵照經批准的建築圖則的情況下在各方面均屬完成的日期。

^ 街道名稱待定。

綠置居2025｜單位地點及售價

「綠置居2025」將推售位於九龍灣宏照道的「盛緻苑」（位置鄰近麗晶花園），提供超過1,467個單位，實用面積介乎約280至469平方呎，當中約四分之一為447至469平方呎的大單位。此外，亦會推售新一批租者置其屋計劃回收單位。

綠置居單位將以市價六折出售，售價介乎約168萬至354萬元，平均售價約268萬元。若承造九成半按揭、還款期30年及利率3.5%計算，每月按揭還款額約11,400元。

綠置居2025推售的新單位
發展項目
/位置		 實用面積*
(約)		 單位數目
(佔單位總數的百分比)		 售價範圍
(約)		 預計
關鍵日期#
(平方米) (平方呎)
盛緻苑
九龍灣
宏照道		 26.0 - 27.1 280 - 292 336 (23%) 168萬元

354萬元		 2026年
9月30日
34.9 - 37.0 376 - 398 792 (54%)
41.5 - 43.6 447 - 469 339 (23%)
總數: 1 467  

居屋2025｜申請資格、入息及資產限額

房委會將於2026年第二季同步接受「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」的申請。

就「居屋2025」及「白居二2025」的白表申請者，入息及資產限額維持不變：

  • 家庭申請者： 每月入息限額為60,000元，資產限額為1,230,000元。
  • 一人申請者： 每月入息限額為30,000元，資產限額為615,000元。

居屋2025｜5大重要新措施

為協助市民置業及青年向上流動，房委會推出多項新措施及優化安排：

  1. 調整綠白表配額比例： 綠表與白表申請者的配額比例由40：60調整至50：50。
  2. 增設「青年計劃（居屋）」： 40歲以下的白表青年家庭及一人申請者將獲發多一個抽籤號碼。
  3. 照顧連續申請者： 連續兩次申請同一類別資助出售單位而未能成功的申請者，將獲發多一個抽籤號碼（居屋和綠置居分開計算）。
  4. 放寬轉售限制： 資助出售單位於公開市場的轉售限制年期，由首次轉讓日期起計的15年縮短至10年。
  5. 增加「白居二」配額： 「白居二2025」配額增至7,000個，其中2,000個將預留予青年申請者。

