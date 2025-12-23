居屋2025攻略｜啟德/將軍澳/元朗等5大屋苑地點、售價、申請資格一文睇！

居屋2025｜香港房屋委員會（房委會）公布「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」的最新安排，逾9,700個新單位售價介乎150萬至480萬元，計劃將於2026年第二季同步接受申請。當中，位於啟德沐和街的「啟陽苑」是唯一市區新屋苑，鄰近港鐵宋皇臺站和啟德體育園，勢成今期居屋「樓王」。《星島頭條》整合居屋2025懶人包，讓讀者一文睇清單位詳情、申請資格及重要新措施！

「居屋2025」將推售5個新發展項目，合共提供超過8,300個單位。單位分布於啟德、錦田、將軍澳、屏山及東涌，分別為：

區域/地點 屋苑名稱 位置 錦田 匯熙苑 鄰近港鐵錦上路站 東涌匯東街 裕豐苑 鄰近東涌翔東邨 屛山朗風街 朗風苑 鄰近元朗朗屏邨 啟德沐和街 啟陽苑 鄰近港鐵宋皇臺站 將軍澳影業路 影輝苑 鄰近將軍澳醫院、坑口邨

四分之一為大單位 售價以市價七折定價

實用面積介乎約281至560平方呎，當中約四分之一為實用面積介乎443至560平方呎的大單位。

售價方面，房委會以市價七折定價，單位售價約為150萬至480萬元，平均售價約278萬元。若以承造九成按揭、還款期30年及利率3.5%計算，每月按揭還款額約11,200元。超過一半單位將採用「開門見光」新設計，優化空間使用。

居屋2025推售的新單位 發展項目

/位置 實用面積*

(約) 單位數目

(佔單位總數的百分比) 售價範圍

(約) 預計

關鍵日期# (平方米) (平方呎) 匯熙苑

錦田^ 26.1 – 27.5 281 – 296 285 (30%) 180萬元

–

345萬元 2027年

8月31日 34.8 – 36.1 375 – 389 525 (55%) 41.2 – 41.7 443 – 449 150 (15%) 總數: 960 裕豐苑

東涌

匯東街 26.1 – 27.4 281 – 295 412 (20%) 150萬元

–

340萬元 2027年

9月30日 34.9 – 36.7 376 – 395 1 119 (56%) 42.6 – 46.4 459 – 499 487 (24%) 總數: 2 018 朗風苑

屏山

朗風街 27.3 294 38 (2%) 169萬元

–

339萬元 2028年

7月31日 36.0 – 37.8 388 – 407 1 127 (60%) 45.7 – 47.1 492 – 507 705 (38%) 總數: 1 870 啟陽苑

啟德

沐和街 26.1 – 27.7 281 – 298 680 (37%) 219萬元

–

480萬元 2028年

10月31日 34.8 – 36.5 375 – 393 800 (43%) 43.1 – 45.5 464 – 490 360 (20%) 總數: 1 840 影輝苑

將軍澳

影業路 26.3 – 27.1 283 – 292 516 (32%) 168萬元

–

423 萬元 2028年

12月31日 35.0 – 37.3 377 – 401 740 (45%) 41.5 – 52.0 447 – 560 372 (23%) 總數: 1 628 「居屋2025」新推售居屋單位總數: 8 316

「綠置居2025」將推售位於九龍灣宏照道的「盛緻苑」（位置鄰近麗晶花園），提供超過1,467個單位，實用面積介乎約280至469平方呎，當中約四分之一為447至469平方呎的大單位。此外，亦會推售新一批租者置其屋計劃回收單位。

綠置居單位將以市價六折出售，售價介乎約168萬至354萬元，平均售價約268萬元。若承造九成半按揭、還款期30年及利率3.5%計算，每月按揭還款額約11,400元。

綠置居2025推售的新單位 發展項目

/位置 實用面積*

(約) 單位數目

(佔單位總數的百分比) 售價範圍

(約) 預計

關鍵日期# (平方米) (平方呎) 盛緻苑

九龍灣

宏照道 26.0 - 27.1 280 - 292 336 (23%) 168萬元

–

354萬元 2026年

9月30日 34.9 - 37.0 376 - 398 792 (54%) 41.5 - 43.6 447 - 469 339 (23%) 總數: 1 467

房委會將於2026年第二季同步接受「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」的申請。

就「居屋2025」及「白居二2025」的白表申請者，入息及資產限額維持不變：

家庭申請者： 每月入息限額為60,000元，資產限額為1,230,000元。

每月入息限額為60,000元，資產限額為1,230,000元。 一人申請者： 每月入息限額為30,000元，資產限額為615,000元。

為協助市民置業及青年向上流動，房委會推出多項新措施及優化安排：

調整綠白表配額比例： 綠表與白表申請者的配額比例由40：60調整至50：50。 增設「青年計劃（居屋）」： 40歲以下的白表青年家庭及一人申請者將獲發多一個抽籤號碼。 照顧連續申請者： 連續兩次申請同一類別資助出售單位而未能成功的申請者，將獲發多一個抽籤號碼（居屋和綠置居分開計算）。 放寬轉售限制： 資助出售單位於公開市場的轉售限制年期，由首次轉讓日期起計的15年縮短至10年。 增加「白居二」配額： 「白居二2025」配額增至7,000個，其中2,000個將預留予青年申請者。

