Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

居屋2025｜逾9700新單位售價150萬至480萬 白表入息及資產限額不變 明年第二季接受申請

社會
更新時間：18:50 2025-12-18 HKT
發佈時間：18:50 2025-12-18 HKT

香港房屋委員會今日（18日）表示，資助房屋小組委員會已通過「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2025」、「出售綠表置居計劃（綠置居）單位2025」及「白表居屋第二市場計劃（白居二）2025」的銷售安排。今次計劃將推出逾9,700個新單位，四分之一為大單位，售價介乎約150萬至約480萬元。

「居屋2025」及「綠置居2025」單位詳情

「居屋2025」將推售五個新發展項目，合共超過8,300個單位，分布於啟德、錦田、將軍澳、屏山及東涌，實用面積介乎約26.1平方米至約52.0平方米。其中約四分之一為大單位，實用面積約41.2平方米至約52.0平方米。

「綠置居2025」則推出位於九龍灣的新建項目，提供超過1,400個單位，實用面積介乎約26.0平方米至約43.6平方米，同樣有約四分之一為大單位，實用面積約41.5平方米至約43.6平方米。此外，亦會推售新一批租者置其屋計劃回收單位。

單位定價及新措施

房委會繼續以可負擔水平釐定售價，「居屋2025」折扣率定於評定市值折減30%（即七折），售價介乎約150萬元至約480萬元。單位平均售價大約為278萬元。「綠置居2025」折扣率則定於評定市值折減40%（即六折），售價介乎約168萬元至約354萬元，單位平均售價大約為268萬元。

為響應施政報告的新措施，房委會將於「居屋2025」起，為選擇參加「青年計劃（居屋）」的40歲以下白表青年家庭及青年一人申請者，分派多一個抽籤號碼。同時，為增加申請者成功購樓機會，將向前兩次曾連續申請同一類別資助出售單位銷售計劃而未能成功購買單位的申請者，分派多一個抽籤號碼。

過半居屋採用「開門見光」新設計

房委會亦將綠表與白表申請者的配額比例由40：60調整至50：50，並增加居屋及綠置居較大單位的比例，以鼓勵公屋租戶購買資助出售單位。此外，新一批推售的居屋單位中，超過一半採用新的「開門見光」設計，提升住戶體驗及空間應用彈性。

為鼓勵業主向上流動，房委會將由「居屋2025」及「綠置居2025」開始，放寬新推售資助出售單位於公開市場出售限制的年期，由首次轉讓日期起計15年縮短至10年。

「白居二2025」及白表申請者限額

為回應白表申請者對「白居二」的殷切需求，房委會由「白居二2025」起再增加1,000個配額，使總數增至7,000個，其中2,000個撥予40歲以下的青年申請者，家庭和一人申請者的配額比例維持9：1。

房委會亦已參考現行機制檢討了白表申請者的入息及資產限額。「居屋2025」和「白居二2025」白表家庭申請者的入息限額將維持與「居屋2024」及「白居二2024」的相同水平，即為每月60,000元。按照現行安排，白表一人申請者的入息限額定為家庭申請者的一半，即為每月30,000元。雖然入息限額維持不變，由於私人樓宇中的非業主住戶數量增加，預計合資格住戶數目將較「居屋2024」及「白居二2024」增加約17,500戶至357,000戶。

根據現行機制，白表資產限額本應輕微下調至1,220,000元。然而，房委會認為應為申請人提供適當的緩衝，並維持白表家庭申請者及一人申請者的資產限額至「居屋2024」及「白居二2024」相同的水平，分別為1,230,000元及615,000元。

房委會以最大彈性  積極配合政府支援大埔受災人士

另外，房委會表示有小組委員會委員關注大埔宏福苑火災受災人士的長遠住宿支援事宜。房委會留意到政府將全面收集受災人士的意見，作出分析，並提出長遠方案，協助受影響的家庭重建家園。未來房委會會以最大的彈性，積極全力配合政府的相關工作。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
上環4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至地鐵站外被捕
01:08
上環搶劫案．內情曝光│4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至上環港鐵站外就擒
突發
2小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
01:36
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
19小時前
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
影視圈
8小時前
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
影視圈
10小時前
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪設靈 各界花海悼英雄 女友泣輓：不思量，自難忘
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪設靈 各界花海致敬英雄 李家超等多名官員到場悼念
突發
27分鐘前
宏福苑五級火｜政府：向受影響業主發放每年15萬元租金補助 業主及租戶獲發5萬元搬遷補助
02:16
宏福苑五級火｜政府：向受影響業主發放每年15萬元租金補助 業主及租戶獲發5萬元搬遷補助
社會
1小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
考車牌｜明年1.1起考試車禁裝「外掛」輔助 專家：惟有學多幾個鐘
社會
4小時前