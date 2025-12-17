Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

居屋2025｜消息：明年第二季推8316伙涉啟德等5屋苑 定於市值七折 綠置居有1467新單位

社會
更新時間：14:59 2025-12-17 HKT
居屋2025｜消息指，房委會將於明年第二季推出新一期居屋涉8,316伙、綠置居涉約1,467伙，而白居二將提供7,000個配額，房委會資助房屋小組今午（17日）討論銷售事宜。

居屋2025｜建議定價為市價7折

消息指，居屋2025屋苑分別位於錦田、東涌、屏山、啟德及將軍澳；建議按市值折減30%後定價，即市價七折。此外，綠置居九龍灣盛緻苑將提供1,467個新單位，建議按市值6折定價，亦會同時推出租置計劃回收單位。

據了解，房委會將落實《施政報告》新措施，包括將綠白表申請配額調至50：50；放寬新推售資助出售單位於公開市場出售限制的年期，由現時首次轉讓且期起計15年縮短至10年。此外，40歲以下的白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽籤號碼；兩次曾連續申請同一類別資助出售單位銷售計劃而未能成功購買單位的申請者，亦會獲分派多一個抽籤號碼。

白居二將提供7000個配額，其中2000個配額會撥予40歲以下的青年申請者，而其餘5000個屬一般配額；家庭和一人申請者配額比例維持9：1。

設3,300「家有長者、初生」居屋配額

據了解，居屋方面，當局建議為參加「家有長者優先選樓計劃」和「家有初生優先選樓計劃」的家庭申請者設3,300個新居屋單位配額；綠置居方面，當局建議為參加「家有長者優先選樓計劃」和「家有初生優先選樓計劃」的家庭申請者設600個新居屋單位配額。

記者：李健威

