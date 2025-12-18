居屋2025｜新一期大單位佔整體近四分一 房委會成員：料吸引年輕家庭申請

消息指，房委會將於明年第二季推出新一期居屋涉8,316伙、綠置居涉約1,467伙，白居二將提供7,000個配額。並首設聯合申請，在同一日分別攪珠決定揀樓及配額次序。房委會資助房屋小組委員會成員皆認為，是次居屋無論在單位面積或定價上均具吸引力，預計將吸引一批年輕家庭申請。

房委會資助房屋小組委員會成員梁文廣今日（18日）在電台節目中表示，本期居屋的大單位比例顯著增加，面積較大的單位佔整體近四分之一。其中，面積逾350平方呎的單位，在個別屋苑更佔六至八成；屏山朗風苑更有超過九成單位屬350平方呎以上。他相信，這類單位能切合年輕家庭的居住需要，從而吸引他們提交申請。

預料啟德項目將最受歡迎

本期推售的五個屋苑中，除啟德啟陽苑位於市區外，其餘四個均坐落新界區，包括錦田匯熙苑、東涌裕豐苑、屏山朗風苑及將軍澳影輝苑。梁文廣預計，按慣例啟德項目將最受歡迎，但其餘新界屋苑地點亦不算偏遠。他以屏山朗風苑為例，指該屋苑步行數分鐘即可到達錦上路站，如有小巴接駁，前往朗屏站亦僅需數分鐘車程。至於東涌裕豐苑，雖然距離港鐵站較遠，但周邊已有不少居屋、公屋及私人屋苑，社區配套齊全，交通網絡亦已成熟，適合不同家庭需要的申請者。

梁文廣對今期申請情況表示樂觀。他認為，除了單位面積、位置、配套與交通等因素外，本期首設的居屋、綠置居和白居二聯合申請，讓申請者可於同日知悉揀樓及配額次序，有助他們更早規劃，增加申請意欲。

新一期居屋以市價七折發售，綠置居則以六折定價。梁文廣認為折扣率合理，是根據申請者的負擔能力而定。他指出，目前樓價趨向平穩並逐步回升，此定價或會吸引部分原本考慮購買私樓的市民轉投居屋市場。

至於大埔宏福邨居民的長遠安置安排，梁文廣表示，昨日房委會會議上未作詳細討論。他相信房委會將跟從政府安排，若居民在諮詢後表達購買居屋的意願，相信政府會為他們提供選項，但具體安排仍待政府完成諮詢後方可確定。

相信安排會提升年輕家庭申請意欲

另一名房委會資助房屋小組委員會成員陳家珮在同一節目中表示，不少市民均希望改善居住環境，本期居屋的定價及地點均具吸引力，樂見相關安排。她指出，單位價格由一百多萬至四百多萬港元不等，預計在市場上將受歡迎。其中「白居二」配額中的2,000個將預留予40歲以下青年申請者；居屋方面亦擬為「家有長者」及「家有初生」優先計劃的家庭提供3,300個配額。她認為此安排有助扶持年輕夫婦，鼓勵生育，帶來正面作用。



陳家珮提到，目前樓市交投淡靜，租樓需求相對較多。許多年輕家庭會審慎計算，若居屋2025的定價在可負擔範圍內，且供樓較租樓划算，將提升他們的申請意欲。

