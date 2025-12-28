居屋2025︱「樓王」啟德啟陽苑 一分鐘直達宋皇臺站 坐享體育園配套 即睇呎價/交通/零售/校網

【居屋2025/啟陽苑/影輝苑/朗風苑/匯熙苑/裕豐苑】房委會公布「居屋2025」，推出5個新屋苑，合共提供超過8,300個單位，較去年的7132伙多，分布於啟德、錦田、將軍澳、屏山及東涌。今期居屋維持以市價七折定價，售價約為150萬至480萬元，計劃於2026年第二季接受申請。

今期「樓王」的啟德啟陽苑，位於過往兩期的啟悅苑、啟盈苑旁邊，與港鐵宋皇臺站距離不足100米，地理位置同樣優越。

伙數：1840伙

實用面積：281呎至490呎

單位分佈：八成為中小型單位（281呎至393呎）、兩成為大單位（464呎至490呎）

售價：219萬元至480萬元

關鍵日期：2028年10月31日。

相關新聞：

居屋2025攻略｜啟德/將軍澳/元朗等5大屋苑地點、售價、申請資格一文睇！

返回目錄

發展項目

/位置 實用面積*

(約) 單位數目

(佔單位總數的百分比) 售價範圍

(約) 預計

關鍵日期# (平方米) (平方呎) 匯熙苑

錦田^ 26.1 – 27.5 281 – 296 285 (30%) 180萬元

–

345萬元 2027年

8月31日 34.8 – 36.1 375 – 389 525 (55%) 41.2 – 41.7 443 – 449 150 (15%) 總數: 960 裕豐苑

東涌

匯東街 26.1 – 27.4 281 – 295 412 (20%) 150萬元

–

340萬元 2027年

9月30日 34.9 – 36.7 376 – 395 1 119 (56%) 42.6 – 46.4 459 – 499 487 (24%) 總數: 2 018 朗風苑

屏山

朗風街 27.3 294 38 (2%) 169萬元

–

339萬元 2028年

7月31日 36.0 – 37.8 388 – 407 1 127 (60%) 45.7 – 47.1 492 – 507 705 (38%) 總數: 1 870 啟陽苑

啟德

沐和街 26.1 – 27.7 281 – 298 680 (37%) 219萬元

–

480萬元 2028年

10月31日 34.8 – 36.5 375 – 393 800 (43%) 43.1 – 45.5 464 – 490 360 (20%) 總數: 1 840 影輝苑

將軍澳

影業路 26.3 – 27.1 283 – 292 516 (32%) 168萬元

–

423 萬元 2028年

12月31日 35.0 – 37.3 377 – 401 740 (45%) 41.5 – 52.0 447 – 560 372 (23%) 總數: 1 628 「居屋2025」新推售居屋單位總數: 8 316

備註:

* 個別單位的實用面積有待確定。

# 「關鍵日期」是指發展項目在遵照經批准的建築圖則的情況下在各方面均屬完成的日期。

^ 街道名稱待定。

返回目錄

啟陽苑與港鐵宋皇臺站A出口僅一街之隔，步行距離不足一分鐘，非常方便。記者實測，從啟陽苑步行至附近的宋皇臺公園巴士站僅約5分鐘，分別有1A、3B、15、21、85X等來往尖沙咀、將軍澳、鑽石山、紅磡等地區，過海則有106、107、108、116等。巴士站旁邊亦有69號小巴站，前往九龍城。中九龍繞道油麻地段已於2025年12月啟用，亦方便啟盈苑駕駛人士由啟德體育園附近直達油麻地一帶，相信能便利居民出行。

啟德捷運料入伙三年後落成啟用

啟德智慧綠色集體運輸系統方案今年7月刊憲，預計明年批出合約，並期望於2031年通車。系統全長約3.5公里，擬設6個車站。兩端終點站分別連接啟德郵輪碼頭及港鐵啟德站，並於承景街、啟德空中花園、承豐道公園及啟德體育園設中途車站，車程預計約為10分鐘。換言之，啟陽苑的居民入住後約3年後或能在區內享用捷運，多一個出行選擇。

不過，鄰近啟陽苑的世運道「簡約公屋」第一期已落成，並於2025年第四季入伙，兩期共提供10,700個單位，預料容納3萬人口。加上陸續入伙的居屋居民，購買啟陽苑的買家或需留意交通擠塞的可能性。

返回目錄

啟陽苑附近有大量商場和食肆，最鄰近的必然是隨着2025年啟德體育園開幕，新開的「啟德零售館」；距離不遠則有AIRSIDE、Sogo雙子匯等。經行人隧道步行約10餘分鐘即可到達九龍城街市。

啟陽苑一帶亦有眾多文娛康樂配套，受惠於啟德體育園落成，園內的啟德青年運動場、體藝館的室內籃球、羽毛球場等、也有攀石牆可供租用。康體方面，附近則有宋王臺遊樂場、啟德車站廣場兒童遊樂場、草地滾球場、單車場等。

返回目錄

學校配套方面，啟陽苑屬34小學校網，共18所公營小學，當中有多間全港頭100名之內的小學，包括保良局何壽南小學、聖羅撒學校、協恩中學附屬小學和陳瑞祺（喇沙）小學。所屬九龍城區有30所公營中學及5所直資中學。

區內共有16間BAND1中學，包括拔萃男書院、喇沙書院、瑪利諾修院學校、華英中學等多間傳統名校。政府亦於啟德沐安街2號興建一所設有30間課室的小學，以重置浸信會天虹小學，預計明年首季遷入，學校2025年9月1日起改名為「浸信會孔憲紹天虹小學」，新小學校網和升中校網亦會同日起生效。

記者：陳俊豪

返回目錄

相關新聞：

居屋2025｜新一期大單位佔整體近四分一 房委會成員：料吸引年輕家庭申請

居屋2025｜逾9700新單位售價150萬至480萬 白表入息及資產限額不變 明年第二季接受申請