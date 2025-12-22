中九龍繞道︱的士司機讚提速明顯 惟關注道路指示不足 冀未來降低收費

中九龍繞道油麻地段通車後，由啟德隧道或啟祥道前往觀塘繞道的車輛，將不能直駛觀塘繞道，須轉入常怡道及宏照道駛上觀塘繞道，而巴士則不受影響。早前該位置仍有司機「硬cut」雙白線，經巴士線駛上觀塘繞道，據悉稍早時已有警員於現場執法。《星島頭條》記者現場所見，絕大多數車輛跟足指引及規則，不過仍有1至2輛私家車仍「硬cut」。

的士司機指提速明顯、路面鋪設良好

的士司機陳先生指，一早對新路感到期待，故昨日一通車之時已立即體驗，認為可有效分流奧海城及加士居道天橋一帶的交通 ，「差唔多都可以做到政府話齋，由30分鐘快到差唔多5至6分鐘多少少，幫助都大」。

他又認為路面鋪設良好，隧道內亦燈光充足，無顛簸或不適感，內部指示牌「都OK」。不過他提到往油麻地方向僅在近出口位置設有一塊指示前往高鐵站一帶的路牌，而現有道路指示前往中九龍繞道仍稍為不足，整體而言期望未來在出入方向可設有更多指示牌。

另一位的士司機周先生則在九龍灣mega box的士站內等客，笑稱「咁啱經過附近，都期待一陣有客帶我去體驗下新道路，都期待的」。他指早前看新聞已了解到新隧道的開通，認為可提供更多出行選擇，並會向乘客解釋新路段可縮短行車時間，日後亦計劃多使用。不過他希望繞道未來全日開通後維持免費或降低收費，「8蚊對我哋要搵食嘅車嚟講，都算係少少貴，如果要收費就最好係5蚊，或者參考將藍咁免費啦」。

記者：謝宗英

攝影：何家豪

