中九龍繞道︱通車首日交通暢順 運輸署：僅小部分於啟德出口較遲選定行車線

社會
更新時間：21:46 2025-12-21 HKT
發佈時間：21:46 2025-12-21 HKT

中九龍繞道（油麻地段）今日（21日）通車，運輸署緊急事故交通協調中心密切監察通車後的交通情況，指繞道來回方向，以及原有九龍東西行主要幹道，包括龍翔道及加士居道等交通大致暢順。

運輸署密切監察明日首個工作天交通

運輸署表示，根據今日觀察，大部分駕駛人士均按照交通標誌及道路標記安全使用繞道。然而，有小部分駕駛者因需時適應新的交通安排，而在繞道啟德出口較遲選定行車線。署方會密切監察明日首個工作天，特別是繁忙時段的整體交通情況。

需留意啟福道巴士專用線

鑑於小部分駕駛者未適應新交通安排，運輸署已在繞道出口道路分支位置實施臨時交通措施，加強防止引致安全風險的駕駛行為，並會在適合位置增加道路標記，協助駕駛人士盡早選定行車線前往不同地區。

運輸署提醒駕駛人士，部分駕駛者在啟福道未按照道路標記指示，進入只准巴士駛入的行車線前往觀塘繞道。署方呼籲駕駛人士注意，啟福道的交通措施主要是利用觀塘繞道兩個入口，分流來自中九龍繞道及啟德隧道的車輛，減少車輛切線，以提升安全。

因此，原有沿啟德隧道前往觀塘繞道的車輛，現時可選擇靠左，途經常怡道使用觀塘繞道較下游的另一入口前往目的地。

運輸署呼籲駕駛者參閱駕駛指南或運輸署YouTube頻道播放清單中各行車路線的駕駛短片，因應實際交通情況，選擇合適路線。駕駛者駛經有關路段時應留意現場交通標誌及小心駕駛，並在駛近新增的交通匯合點時減慢車速及保持禮讓。

