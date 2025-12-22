Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中九龍繞道油麻地段通車後首工作日 陳美寶：至今約5萬車次使用 強化指示牌防「切錯線」

更新時間：08:33 2025-12-22 HKT
發佈時間：08:33 2025-12-22 HKT

中九龍繞道油麻地段通車後，今日（22日）是首個工作日，會有8條專營巴士路線途經繞道油麻地段，為市民在繁忙時間提供服務。運輸及物流局局長陳美寶到場視察
後，於早上見傳媒匯報情況。陳美寶指，至今約有5萬車次使用中九龍繞道油麻地段，交通大致暢順。

政府：繞道起明顯分流作用

陳美寶指，繞道扮演分流路線及角色，貫穿九龍區東西走向的交通道路，今日所見加士居道天橋、龍翔道等，有明顯交通改善，相當暢順。昨日繞道開通後，初期駕駛者要多些適應路況，留意指示牌，今日亦有8條的專營巴士路線開通，早上至今已有16班巴士開出，包括由將軍澳到機場的幾班機場巴士，乘客量不錯。在考慮運作情況後，路政署會在交通路牌和指示方面作出優化和加強。

她提到接近年底，部分學校可能放假，會繼續密切留意真正的交通情況。運輸署的緊急事故協調中心由星期六晚上，已提升至最高級別的督導模式，監督整體交通狀況。

被問到有私家車反映容易「切錯線」，陳美寶指出，昨日是繞道開通首日，呼籲初期駕駛者要多些適應路況，留意指示牌，今日亦有8條的專營巴士路線開通，早上至今已有16班巴士開出，包括由將軍澳到機場的幾班機場巴士，乘客量不錯。在考慮運作情況後，路政署會在交通路牌和指示方面作出優化和加強。

記者：謝宗英

攝影：何家豪

