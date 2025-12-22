中九龍繞道︱首個工作日司機未熟路 往啟德疑遭路牌誤導 避上觀塘繞道急切雙白線

中九龍繞道︱今日（22日）是中九龍繞道油麻地段通車後首個工作日。早上8時許，啟德出口一段路面暢順，車流不多，隨後較多私家車及工程「泥頭車」經過隧道，但整體運作理想。不過昨日通車首日，有部分司機稱未熟悉新路，啟德出隧道後，疑遭「觀塘商貿區」路牌誤導，發現原來是前往「觀塘繞道」後，急急腳於往啟德及觀塘繞道車線中間的「風琴位」切雙白線。

已加設雪糕筒 仍無阻急切線

《星島頭條》記者今早於現場見到當局在有關「風琴位」增設俗稱「雪糕筒」的交通錐。不過，今晨約9時的早上繁忙時段，記者觀察到仍有兩三架車輛臨時切雙白線改道。有私家車原往觀塘繞道，於「風琴位」前臨時切線，改往九龍灣方向，頗為危險。

中九龍繞道︱臨到分岔口才「驚覺」直上觀塘繞道 已來不及修正

事實上，中九龍幹線油麻地段在啟德出隧道後有4條行車線，左一往啟德及九龍灣，左二經觀塘繞道往觀塘商貿區，右一及右二均往郵輪碼頭。不過，不少駕駛人士要到接近「分岔口」時，才知自己選擇的行車線是直上觀塘繞道（左二線），當發現行錯時已經為時已晚，因切往左線（左一線）是雙白線，若切線則屬違規。而運輸署今日左一線和左二線之間的「風琴位」放置交通錐，以防有車輛臨時切線。

另外，有的士司機向記者表示，預計未來由西九龍一帶前往九龍灣速度能夠經中九龍繞道油麻地段而提速不少，但就估計上午8時及下午6時的繁忙時間，觀塘區內的塞車問題依舊存在，或要待中九龍繞道連接將藍隧道後才可進一步舒緩。

記者：謝宗英

攝影：何家豪