電車撞斃3歲過路女童 司機不小心駕駛罪成 還押12.23候判

社會
更新時間：17:47 2025-12-09 HKT
發佈時間：17:47 2025-12-09 HKT

一名外公去年8月帶同2名年幼外孫女及外傭，於西環堅尼地城泳池外行人過路處過馬路時，懷疑衝紅燈而遭電車撞上，當中3歲女童被捲車底身亡。現年50歲的電車司機被控不小心駕駛罪，經審訊後今於東區裁判法院被裁定罪成。暫委裁判官鍾穎詩指，被告不專注留意路面情況，未能在更早時候煞車，導致電車在死傷者身上駛過，被告聽取裁決時一度落淚。鍾官押後判刑至12月23日，待索背景報告，期間被告須還押。

電車於死傷者捲進車底後數秒才停定

鍾官表示，明白電車無法轉左或轉右以躲避前方物件，加上案發當日天雨路滑，煞停亦需要時間。但從閉路電視片段可見，碰撞發生一刻死傷者被彈向電車前方，而電車未有停下，其後死傷者被捲進車底，再過數秒電車才停定，符合電車行車紀錄，但鍾官指出電車急煞的時候正是死傷者遭捲入車底時。

女童當日被撞捲車底，消防員到場拯救傷者。讀者提供圖片
庭作供全盤推翻錄影會面內容

被告李要東供稱，當日有留意到安全島上有人，他曾響「叮叮」提醒，以及一見到有人踏出安全島便煞停等。被告全盤推翻錄影會面內容，並解釋當時因為心情沉重、慌張，自己學歷低，有文化差異不明白警誡意思，一心想要回家而多次回答不知道。鍾官指出，警方曾詢問被告精神及身體狀態，又多次問被告在碰撞前有否留意到有人，或作出避免碰撞的行動等，被告均稱不知。然而被告能回應當時車上有否乘客、行車燈號顏色等問題，卻未提及自己響「叮叮」和留意到安全島上有人。因此鍾官拒納被告庭上的證供，即他早已注意到死傷者，並在碰撞前2至3秒開始煞車。

官：明知煞車需時應隨時準備煞車

鍾官認為被告對行人的觀察明顯不足，他不知道有多少行人，亦不知道撞到人，因車底有聲響才停車。如被告適當謹慎專注，見到安全島內的死傷者有所移動時，便應開始停車。鍾官引述案例指，即使碰撞不能避免，並不代表司機沒有不小心駕駛。鍾官續指，若被告專注路面情況，見到有人應加倍留神，明知煞車需時便要隨時準備煞車。最終鍾官裁定被告不小心駕駛罪成，並稱被告完全無減速或作措施避免意外，加強了不小心之處，所導致的後果嚴重，法庭須加以考慮。而案發時並非繁忙時段，不見被告的專注會受影響，監禁無可避免。

求情指曾獲選為最佳車長 案發後沒再駕駛

辯方求情指，被告內地出生，讀至中三，2019年來港定居，首份及唯一一份工作為電車司機，月入2.4萬元。自意外發生後被告便沒再駕駛電車，從事散工，在案中沒有違反任何交通規例或超速。辯方引述專家證人指，死傷者在碰撞前約1秒踏出安全島，碰撞可能無法避免。辯方續指，被告是位好丈夫、好父親，無不良嗜好，是家庭經濟支柱，更曾於2022-2023年獲選為最佳車長，多年來從無意外。被告望能向死傷者致歉，他亦因本次意外受到打擊，往後會更小心駕駛，絕不重犯。

案發於堅尼地城泳池外行人過路處

被告李要東，被控於2024年8月15日在西環德輔道西（東行）近燈柱26170堅尼地城泳池外的行人過路處，不小心駕駛展示號碼38的電車。 

女童由外公手抱過馬路時衝紅燈肇禍

涉案德輔道西路段車速限制為每小時50公里，案發當日早上約10時40分，被告駕駛電車在該路段行駛，當時有雨，道路及電車軌道濕滑，但電車機件操作正常。男子袁盧海當時身處涉案路段行人過路處的安全島，他手抱3歲外孫女、即本案死者，及牽着另一名6歲外孫女，而外傭亦同行，4人橫過馬路時被電車撞上，當時行人過路燈為紅燈，而行車交通燈號為綠燈。事件導致3歲死者身亡，其餘3人則身體擦傷。

案件編號：ESCC383/2025
法庭記者：雷璟怡

