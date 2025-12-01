大埔宏福苑五級火｜民青局：已向1760戶發放1萬元應急錢 如業主重複領取會追討

大埔宏福苑上周三發生的五級火，死亡人數增至146人。民政及青年事務局副局長梁宏正表示，截至昨晚已有1900戶登記1萬元應急補助金，已向1760戶受災居民派發。

宏福苑五級火｜籲盡快登記「一戶一社工」

梁宏正今（12月1日）在港台節目表示，首要目標是安頓受影響居民，提供短期至長期的免租住宿安排。他呼籲居民盡快透過182 183熱線登記社工服務，強調所有支援措施，包括5萬元生活津貼及20萬元慰問金，均會透過「一戶一社工」機制，由專責社工協助居民申請及發放，以全面關顧居民各方面需求。他同時提醒居民提高警覺，慎防詐騙，民政署職員及社工亦會適時作出提醒。政府新聞處已設立專題網站，持續發放相關資訊。

相關新聞：

大埔宏福苑五級火｜政府：過渡房屋可長期居住毋須交租 何永賢難忘社區互助感觸落淚

宏福苑五級火｜發放對象為住戶及租戶 若業主出租後重複領取領會追討

當局指，應急補助金款項發放方式包括於庇護中心直接派發，後續亦可由居民暫住地區的民政事務處發放，或直接安排過戶。梁宏正呼籲未登記「一戶一社工」的災民盡快登記，便於跟進需要。

梁宏正強調，1萬元應急補助金及5萬元生活津貼的發放對象，為火災發生時宏福苑的受影響住戶及租戶。目前發現少數重複申請個案，當局將逐一跟進處理。他重申，只要是符合資格的受災戶，皆可領取相關補助。

近日有租戶反映在申請時，發現已被業主登記申請，梁宏正及後在商台節目補充，確實有個別重複個案出現。被問到如有重複個案，是否會先向租客提供款項，再向相關業主追討，梁宏正回應時確認有關說法。至於若租客沒有租約如何處理，他指由於每個個案都有同事跟進，政府會確保在不同情況下，都能將1萬元交給真正的住戶，所以關鍵是只要住在該單位就合資格。

對於有其他團體設立援助金供居民申請，梁宏正呼籲民間團體可考慮將款項捐至政府設立的基金，或透過「一戶一社工」機制統一發放，以提升資源運用效率。

部分申請人暫未聯絡上

至於暫時未獲發應急錢的百多個申請人，梁宏正指有部分住戶在入住庇護中心後，即場向政府申請，這些可快速發放。但有部分申請人由於以其他形式處理，未必可即時聯絡上，政府會用適切方法聯絡他們。

而住宿安排方面，截至昨日傍晚，包括青年宿舍、過渡性房屋及酒店，錄得有2100名居民入住。長期住宿方面， 應急住宿小組已找到2000個過渡性房屋及房協的單位，短期住宿的青年宿舍及酒店亦有1000個單位，相信可以有不同選擇予居民。

物資方面，梁宏正指出政府設立統一平台統籌物資，如市民有意捐贈，可在平台登記內容及拍照，如果政府安頓居民後發現有具體需要，會主動聯絡相關人士。他指過渡性房屋內都有基本傢俱。

就近日網上傳出有自發到場援助的義工與關愛隊成員爭執，甚至鬧到報警，梁宏正澄清沒有收過任何相關報警情況。他感謝不同人士於災後熱心工作支援居民，但民政處開放庇護中心，有責任確保中心環境包括衞生、秩序、居民私隱等，政府會有合適安排，讓受影響人士在中心安心居住，所以也希望大家能理解，要對居民生活有合適平衡。

相關新聞：

大埔宏福苑五級火｜將軍澳入境處總部明日起一連六日 非辦公時間為居民補領個人證件

宏福苑五級火︱深水埗怡閣苑塑膠板封窗 房屋局審查組令停工 促承建商移除並考慮檢控

宏福苑五級火︱政府援助基金收逾9億外界捐款 政府物資捐獻網上平台開始運作（附網址）

大埔宏福苑五級火︱基層醫療署於18區康健中心 免費為災民提供個人化個案管理服務

