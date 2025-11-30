宏福苑五級火︱政府援助基金收逾9億外界捐款 政府物資捐獻網上平台開始運作（附網址）

大埔宏福苑火災善後工作仍在進行，政府發言人今日（30日）表示，截至今午，政府已為超過1,900戶受影響居民登記，並向其中1,420戶發放1萬元應急補助金。此外，政府將向每位死難者家屬發放20萬元慰問金，並由本星期起向每戶受影響家庭發放5萬元生活津貼。

截至今午12時，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到9億元外界捐款，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額達12億元，將用於協助居民重建家園，提供長期持續支援。

政府與資訊科技業界構建的物資捐獻網上平台（www.taipodonation.hk）已於11月30日開始運作，團體及市民可於平台登記可捐贈的物資，以便政府統一整合資料，並在有需要時分發物資予居民。政府亦已於大埔社區中心設立中央物資站，以統籌及妥善管理收到的捐贈物資。

過渡性房屋可攜寵物入住

應急住宿方面，截至今日上午，約683名居民已入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有1,144名居民入住房屋局的過渡性房屋或房協單位。政府亦繼續開放兩個庇護中心供有需要居民使用。過渡性房屋項目均設有獨立洗手間連浴室、煮食空間等基本設施，並配備洗衣房、便利店等生活設施。有需要市民可致電3611 8482向房屋局過渡性房屋專責小組查詢，所有住宿費用全免，並可攜帶寵物入住。為便利災民，接駁大埔「善樓」與港鐵大埔墟站的居民巴士服務將由12月1日起，逢星期一至五提早至上午7時30分由「善樓」開出首班車。

社署社工已接觸約1,300個受影響住戶，為3,200名居民登記，提供「一戶一社工」跟進支援服務。基層醫療署將以18區地區康健中心／站為樞紐，為受影響居民提供個人化個案管理服務，統籌醫護專業人員提供醫療、護理、藥物服務及心理支援。受影響居民亦可前往醫院管理局轄下家庭醫學診所接受服務，稍後可透過系統優先預約。臨時庇護中心的醫療站將繼續運作。

食環署將安排專人協助死難者家庭處理殮葬事宜，並免費提供骨灰安置及相關服務。社署將透過「一戶一社工」向每位死難者家屬提供5萬元以支付殮葬及相關開支。食環署已在富山公眾殮房設立服務櫃位，並會主動聯絡家屬提供協助。