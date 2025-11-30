大埔宏福苑五級火︱基層醫療署於18區康健中心 免費為災民提供個人化個案管理服務

因應大埔宏福苑受火災影響的居民陸續遷出庇護中心到不同社區，基層醫療署今日（30日）宣布，將以十八區地區康健中心／站為樞紐，為受影響的居民提供個人化個案管理服務，全面支援他們的基層醫療需要，費用全免。基層醫療署亦會統籌不同醫護專業人員，為經地區康健中心／站轉介的受影響居民提供特殊醫療、護理和藥物服務，以及心理支援。

災民無需親自前往中心登記

受影響居民可通過熱線電話或電子服務而無需親自前往中心登記。應急過渡性房屋營運商和社會福利署社工亦可協助轉介有需要的居民至地區康健中心／站接受服務。十八區地區康健中心／站亦將會設立熱線服務，詳情將於基層醫療署和地區康健中心／站網頁公布。

此外，受影響居民可前往任何一間醫院管理局轄下的家庭醫學診所，門診會提供醫生診症、治療及配藥等所需服務。基層醫療署正與醫院管理局更新相關系統，受影響的居民稍後可透過系統優先預約家庭醫學門診服務。現時於臨時庇護中心設立的醫療站亦會繼續維持運作，直至中心關閉。

基層醫療署感謝私營醫療界積極響應，提出為受影響居民提供義診服務，並將透過康健中心／站作出統籌及安排。相關細節將於日內公布。