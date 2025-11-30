Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火︱基層醫療署於18區康健中心 免費為災民提供個人化個案管理服務

社會
更新時間：20:35 2025-11-30 HKT
發佈時間：20:35 2025-11-30 HKT

因應大埔宏福苑受火災影響的居民陸續遷出庇護中心到不同社區，基層醫療署今日（30日）宣布，將以十八區地區康健中心／站為樞紐，為受影響的居民提供個人化個案管理服務，全面支援他們的基層醫療需要，費用全免。基層醫療署亦會統籌不同醫護專業人員，為經地區康健中心／站轉介的受影響居民提供特殊醫療、護理和藥物服務，以及心理支援。

災民無需親自前往中心登記

受影響居民可通過熱線電話或電子服務而無需親自前往中心登記。應急過渡性房屋營運商和社會福利署社工亦可協助轉介有需要的居民至地區康健中心／站接受服務。十八區地區康健中心／站亦將會設立熱線服務，詳情將於基層醫療署地區康健中心／站網頁公布。

此外，受影響居民可前往任何一間醫院管理局轄下的家庭醫學診所，門診會提供醫生診症、治療及配藥等所需服務。基層醫療署正與醫院管理局更新相關系統，受影響的居民稍後可透過系統優先預約家庭醫學門診服務。現時於臨時庇護中心設立的醫療站亦會繼續維持運作，直至中心關閉。

基層醫療署感謝私營醫療界積極響應，提出為受影響居民提供義診服務，並將透過康健中心／站作出統籌及安排。相關細節將於日內公布。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
03:01
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 6大廈結構無即時危險
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火︱民建聯到大埔弔唁處悼念火災罹難者
政情
6小時前
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
影視圈
4小時前
大埔宏福苑五級火｜屯門馬路現「催淚」車尾！巴基斯坦司機貼兩張暖心告示 後車車主：第一次揸車眼濕濕｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜屯門馬路現「催淚」車尾！巴基斯坦司機貼兩張暖心告示 後車車主：第一次揸車眼濕濕｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
周潤發哽咽悼大埔宏福苑五級火罹難者掀熱議 代表香港現身MAMA 網民：好有心，得佢唔會被鬧
周潤發哽咽悼大埔宏福苑五級火罹難者掀熱議 代表香港現身MAMA 網民：好有心，得佢唔會被鬧
影視圈
8小時前
TVB索女主播低調辦浪漫婚禮 與新婚老公情深對望 產後狀態極佳BB樣貌首曝光
TVB索女主播低調辦浪漫婚禮 與新婚老公情深對望 產後狀態極佳BB樣貌首曝光
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火｜屋宇署勒令維修工程暫停 富澤花園居民憂「爛尾」：外牆都鑿開了
大埔宏福苑五級火｜屋宇署勒令維修工程暫停 富澤花園居民憂「爛尾」：外牆都鑿開了
社會
6小時前
大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽
大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽 !
社會
2025-11-29 18:54 HKT
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
影視圈
11小時前
大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該｜Juicy叮
時事熱話
8小時前