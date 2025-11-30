宏福苑五級火︱深水埗怡閣苑塑膠板封窗 房屋局審查組令停工 促承建商移除並考慮檢控

大埔宏福苑五級火，導致至少146人死亡，負責大維修工程的承建商「宏業建築工程有限公司」使用大量發泡膠板遮封維修樓宇的窗戶，被指在地盤安全管理有嚴重缺失。房屋局已根據《建築物條例》向「宏業建築」發出命令，勒令相關外牆維修工程立即暫時停工。局方轄下的獨立審查組在特別巡查行動中發現，深水埗怡閣苑維修工程以塑料膠板遮封窗戶，已即時要求項目註冊承建商移除塑料膠板，並會諮詢法律意見考慮檢控。

須進行安全審核 完成改善才允復工

為審慎起見，審查組亦命令該項目暫時停止工程，並已要求該承建商進行獨立安全審核，檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待審視及確信其具備有效的安全管理系統，才會考慮讓承建商恢復工程。

深水埗怡閣苑維修工程以塑料膠板遮封窗戶，房屋局審查組已要求停工。

勞工處查51地盤 提兩宗檢控

屋宇署繼續進行特別巡查行動，截至今日已巡查319幢進行外牆維修的樓宇，並向有棚網的樓宇取樣檢驗。除昨日已公布發現的兩幢有塑膠板遮封窗戶的樓宇（已按政府指示陸續移除），屋宇署暫未有再發現有發泡膠或塑膠板遮封窗戶的樓宇。

勞工處於11月28日起展開全港性特別執法行動，巡查設有大型棚架的樓宇維修工程工地的防火設施及火災應變安排，檢查棚架上的保護幕（俗稱「棚網」）的阻燃性認可標準，以提高對工人的職業安全保障。截至今日，勞工處已巡查51個建築地盤，共發出45份書面警告及12張敦促改善通知書，並提出兩宗檢控。