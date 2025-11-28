大埔宏福苑五級火｜屋宇署巡查127幢樓宇抽棚網樣本化驗 揭另有2大廈用發泡膠板封窗 已要求立即移除

大埔宏福苑發生五級大火，棚架棚網及外牆及窗外附有發泡膠板被指是元兇。政府指屋宇署昨日( 27日 )開始分批巡查正進行外牆大維修而有搭建棚架保護網的現存樓宇，以檢查棚架保護網等物料的阻燃性能的記錄或相關測試文件，並抽取樣本進行測試。截至今日( 28日 )下午5時，屋宇署已巡查127幢樓宇並抽取樣本，陸續將樣本送交政府化驗所、本地私人化驗所及內地化驗所測試。測試預期可於1至3日內取得結果。屋宇署會爭取最遲於下星期內分批完成巡查所有樓宇及抽取樣本的工作。至今的巡查行動中，屋宇署發現當中有兩幢樓宇有發泡膠板遮封窗戶，已要求立即移除。屋宇署亦會發信通知居民，並會就此徵詢法律意見考慮法律懲處。

沙田穗禾苑、深水埗清麗苑、怡閣苑及觀塘安基苑棚網未見有問題

屋宇署已向所有註冊建築專業人士及註冊承建商發出通告函件，要求他們就正進行中的工程，無論是興建新樓或是現樓維修，覆核棚架保護網等物料的記錄或測試文件，包括狀況是否良好，是否符合阻燃性能的標準和要求，並且在7日內向部門提交報告；部門會隨即展開抽查個案抽取樣本進行測試。建築署亦已要求轄下所有24個工務工程樓宇項目的承建商覆核棚架保護網等物料的記錄或測試文件，並在7日內向署方提交報告。

房屋局獨立審查組人員曾於去年11月到訪宏福苑，監察宏福苑負責註冊檢驗人員和承建商現場抽樣並用火燃點棚網物料，並未發現助燃情況。因應是次火災，為進行工程現場採樣測試的情況審查組已於昨日向轄下5個已發出強制性驗樓通知，並正在進行大維修的屋苑（除了大埔宏福苑宏志閣外，亦包括沙田穗禾苑、深水埗清麗苑、深水埗怡閣苑及觀塘安基苑）棚網進行初步現場採樣。經政府化驗所進行測試，初步結果並無發現不符合《建築物條例》及相關作業備考／通告函件對棚網阻燃特性的要求。

宏福苑宏志閣封窗發泡膠物料測試結果是易燃

審查組亦已於未受火災波及的宏福苑宏志閣，就保護建築物窗戶的發泡膠物料進行現場採樣；經政府化驗所進行測試，結果為易燃。除宏福苑外，審查組在另外4個屋苑並未發現外牆及窗外附有發泡膠板保護物料。就宏福苑餘下7座受火災影響的樓宇，審查組會繼續進行現場採樣；如發現有任何違規情況，審查組會即時轉交執法部門進行檢控。

此外，政府正盡力為受火災影響的居民提供應急住宿支援。截至今日上午，約205名居民已入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有601名居民入住房屋局的過渡性房屋單位。此外，政府繼續開放九個庇護中心，昨晚共有約720多人通宵使用。各個庇護中心設有跨部門支援站，18區的地區服務及關愛隊伍會輪流於庇護中心當值協助居民。



為支援入住大埔「樂善村」和「善樓」兩個過渡性房屋項目災民的需要，運輸署已協調九巴加強途經汀角路的第72C、73P、74E、75K、75P和275R號線的服務，以及相關營辦商加強新界專線小巴第20B、20C、20E、20G、20R和20T號線的服務。此外，有關專線小巴營辦商由十一月二十九日起會增設臨時服務，接駁「善樓」與港鐵大埔墟站。



至於大埔區內另一過渡性房屋項目「策誠軒」，運輸署正與相關營辦商和持份者跟進進一步加強前往港鐵大埔墟站的服務。署方會繼續與相關過渡性房屋項目營運機構密切聯繫，照顧居民需要。



政府已獲香港鐵路有限公司（港鐵公司）支持，向受火災影響居民捐出已備2,000元增值額的八達通卡，社署協助派發，每名居民可獲一張，以便利他們日常出行。港鐵公司亦已於港鐵大埔墟站設支援站，為遺失或損毁樂悠咭、殘疾人士八達通及學生八達通的居民，辦理特快補領登記。

補辦證件方面，受火災影響的居民可無需預約，於辦公時間前往：入境事務處（入境處）總部，辦理補發香港身份證或香港特別行政區旅行證件；各人事登記辦事處，辦理補發身份證；或各入境處分區辦事處，辦理補發旅行證件。入境處同時作出安排，派員到各個臨時庇護中心為受影響宏福苑居民預先登記，並安排居民稍後時間由專車接送到將軍澳入境處總部辦理個人證件補領手續，涵蓋香港身份證和香港特別行政區旅行證件（如特區護照、簽證身份書、回港證）、香港出生證明書等，有關費用將獲豁免。將軍澳入境處總部將設立特別服務時段，於明日（２９日）（星期六）的辦公時間以外時段辦理有關申請。



至於港澳居民來往內地通行證（回鄉證）方面，入境處已協調香港中國旅行社集團於特別服務時段，為有需要的居民在將軍澳入境處總部辦理證件申請後，前往毗鄰的香港中旅證件服務將軍澳中心，辦理回鄉證等由內地機關簽發的旅行證件。

為加快處理有關失蹤者的查詢，警方已啓用「重大事件調查及災難支援系統」（MIIDSS – 超級電腦）識別傷亡人士身分，並將調動「災難遇害者辨認組」，有系統地辨認遇害者身分，並為後續調查及善後工作提供證據。警方亦已設立辨認處，協助家屬透過相片初步辨認遺體，在完成初步辨認後，警方會安排正式的遺體辨認程序。



大埔火災逝者遺體會按照《死因裁判官條例》（第504章）移送公眾殮房。衞生署法醫服務正為警方災難遇害者辨認組搜集證據，全力協助辨認逝者身分。考慮到火災逝者親屬可能難以提供逝者的身份證明文件和醫療記錄，法醫會因應每宗個案酌情處理和提供適切支援，並按親屬意願盡力協助申請豁免遺體剖驗程序。



為解受影響居民燃眉之急，政府昨晚起向每戶受影響居民提供１萬元現金的應急補助金，昨晚已為78戶受影響居民處理申請，發放了78萬元應急補助金。截至今日下午４時，大埔民政事務處正為超過1 200戶居民處理申請，並會於今明兩日發放應急補助金。此外，政府亦會為每位死難者的家屬發放20萬元慰問金，並由下星期開始，為每一戶家庭發放五萬元生活津貼。



食物環境衞生署會安排專人協助每一個死難者家庭處理殮葬事宜，包括辦理遺體認領、火葬場服務及骨灰龕位編配等，並會與社會福利署（社署）「一戶一社工」的社工緊密聯繫。食物環境衞生署會增加額外火化時段，以及提供轄下多個公眾骨灰安置所的龕位，讓家屬可以盡快按其屬意的時段及地點安排火化及有關身後事。政府會免費提供火化服務及公眾骨灰安置所的龕位，並承擔殮葬開支，向每名死難者家屬提供５萬元。

