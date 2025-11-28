大埔宏福苑五級火｜社區中心變成認屍間 查看遺體相片覓親人 家屬苦等兩日兩夜無消息

大埔居屋宏福苑周三（26日）發生五級大火，造成多人傷亡。廣福社區中心被用作認屍間，家屬可前來憑照片認屍。有居民連續兩日前來辨認，但仍未知家屬生死；亦有居民前來排隊辨認是否家中「工人姐姐」。有市民表示已登記社區中心的「認屍」程序，但「唔知咩原因無得入」，他又表示「已經無任何渠道可以知道八十多歲父母嘅下落」，最後更不禁悲極而泣。

家屬認屍無果：等咗兩日兩夜

單女士與家人一同前來廣福社區中心，指昨日（27日）已前來辨認，但因未有發現家人，今日再次前來，但未能再進入。她不禁感嘆「喺度等咗兩日兩夜喇」，只能在門口向警員查詢。

居民前來辨認「工人姐姐」

胡生及太太今早前來排隊準備進入社區中心認屍，指今日來辨認是否家中的「工人姐姐」。他指，當日（26日）接到她的電話，「佢話而家（火災）波及過嚟啦，但之後就一直聯絡唔到」，今早接到電話所以前來認屍。

不願露面的黃女士表示，本身打算通知朋友前來辨認，因無法通知朋友，所以自己前來查詢，但因並非家屬，只能離開。

多名市民昨日早上收到通知，下午3時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍，高峰時期有逾百人在場排隊入內。有居民表示，進入會堂後，當局提供一批遺體照片，主要分為男、女兩批照片，各有30至40具遺體照片，每張照片下會寫明發現遺體時的資訊，例如樓層單位、遺體旁的個人財物等。

