一場無情大火吞噬大埔宏福苑，死傷數字不斷上升，居民頓失至親和家園，全社會悲慟不已。坊間不無疑問，今次悲劇是否涉及樓宇維修棚架物料質量、大維修圍標，以至監管不力？特首李家超昨公布成立3個工作組，當中包括調查及規管工作；廉署亦主動開file，調查​大維修3.3億元天價工程可能涉及貪污。

大維修圍標問題須正視 議員：監管未到位

本港舊樓失修問題嚴重，2010年馬頭圍道冧樓事件後，政府加快推動強制驗樓，2012年正式實施，樓齡30年以上、樓高於3層的私人樓宇，收到獨立審查組送達法定通知後，須委任註冊檢驗人員完成訂明檢驗。宏福苑2016年收到驗樓通知，之後爆出高價維修費用爭議，擾攘多年後於去年展開大維修。

強制驗樓推出以來，一直被質疑欠缺足夠跟進監管，其中圍標問題更為尖銳。有熟悉樓宇維修的地區人士說，現實上這類工程公司行頭窄，背後山頭「嚟嚟去去嗰幾個」，工程成為了「肥豬肉」，而不少法團被控制、業主怕麻煩心態等，某程度上「默許」了這種現象。不過高價工程是否代表高質素，向來是疑問，今次事故懷疑是棚架用上阻燃效果不合標準的物料。

建測規園界議員謝偉銓直言，大維修圍標問題一直嚴重，且部分涉及集團式，不易根治；加上大維修爭議性大，一拖就是幾年，導致業主心灰意冷不想再管，即使政府派代表列席法團會議亦無從介入，久而久之「習非成是」，圍標問題仍無改善。他認為強制驗樓原意好，但執行、監管未到位，須盡速改善。

相關新聞：

星島頭條LIVE｜直擊大埔宏福苑五級火最新情況 增至94死76傷

大埔宏福苑五級火｜消防通宵處理25宗求助個案 死傷者多集中宏昌閣宏泰閣

大埔宏福苑五級火｜政府成立援助基金投入3億元 向每戶派1萬元 設中銀捐款戶口

因應火災，政府總動員投入救援，官員不會出席非必要活動，單車節、毅行者等盛事亦悉數取消。至於原本是頭等大事的立法會選舉，政府未明確表態，李家超昨重申首要任務是做好應急救援，待首階段統籌工作完成後，再決定選舉如何進行。

立選日期須經行政長官會同行政會議通過，而選管會有法定權力推遲選舉14日，但只限於極端天氣、騷亂或是其他危害公眾健康或安全的事故。政府2020年曾援引《緊急法》押後選舉一年，今次料不適用。

有政界人士認為政府處於兩難，一方面選舉重要性高，當局已作大量籌備及宣傳，但社會因火災而經歷集體創傷，若如常舉行，難免惹來批評。有直選候選人指，現時應集中火力救災，自己亦「無心情拉票」，押後選舉可顯示社會團結。

相關新聞：

大埔宏福苑五級火｜政府研金屬棚架取代竹棚 林超英質疑追究竹錯重點：圍網才是禍首

宏福苑五級火｜中央港澳辦協調 廣東省迅速調集救援裝備、醫療物資 已交付香港

大棋盤︱大埔火災全城哀悼 選舉應延後？建制：社會無停擺 推遲兩星期分別不大

有候選人欲到場支援 怕被指「抽水」

不過政圈普遍看法似乎是「The show must go on」，有建制中人指，社會沒有因火災停擺，馬照跑、股票市場照開，難因「社會心情」而延後選舉，即使推遲兩星期，實際上分別不大。他指不少候選人欲到場支援居民，但擔心被指「抽水」而腳步，而新一屆立法會必須跟進事件，「不如快快趣選完，然後即刻做嘢。」

湯家驊：順利選出議員可立即跟進事件

行會成員湯家驊表示，法例對選舉日期有嚴格限制，而選舉涉及的前期行政工作眾多，並非說改就改，須審慎處理。他說火災令人相當難過，但立選也很重要，而確保下屆議員順利產生、立即優化樓宇維修政策，防止悲劇重演，也是對逝者的尊重。

據聞有社團中人收到通知，今明兩日繼續不做任何選舉宣傳，暫定最快周日才恢復，惟必須穿素色衣服，以示尊重。有議員表示，若選舉如常舉行，政府發起的嘉年華、大匯演等活動勢必取消，以免牴觸市民情緒，相信即使最終投票率未達預期，亦可以理解。

聶風