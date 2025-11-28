大埔宏福苑五級火｜政府研金屬棚架取代竹棚 林超英質疑追究竹錯重點：圍網才是禍首

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，短時間大火迅速蔓延，造成嚴重死傷，不少居民一夕間家園盡毀，竹棚問題惹起關注。政府昨日表示，正研究全面以金屬棚架取代竹棚，正與業界會面商討制訂路線圖。不過前天文台台長林超英在社交平台發文，質疑「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首，何以被追究的對象竟然是相對不易燒着的竹？」

指「屋宇更新大行動」為保就業 卻成為「大茶飯」

林超英在文中問及，「為甚麼保護棚架工人的『圍網』，會變成毀人家園的殺人兇手？」他指棚架上跌下一個工人都嫌多，但今次大埔火災已知最少造成94人死亡。

他又指，2009年為工程界保就業的「屋宇更新大行動」開始，「全港無數人吃了大茶飯團夥的苦，除了花錢，還要在不人道的全面圍封中生活以年計，沒有人理他們的苦況，現在還增加了火災死亡威脅。」

最後林超英提出一連串問題，「保就業重要，那麼普羅市民的有尊嚴生活呢？」、「維修為了改善生活，何以變成死亡陷阱？」、「為甚麼出事，只見『物質』，不見人和制度？」

相關新聞：

星島頭條LIVE｜直擊大埔宏福苑五級火最新情況 增至94死76傷

大埔宏福苑五級火｜災民無家可歸感徬徨 哭訴：「成間屋燒晒 全身得返呢件衫」

大埔宏福苑五級火｜火海受困居民憶述逃生歷程： 打開門的一刻濃煙將我吞噬！

大埔宏福苑五級火｜政府成立援助基金投入3億元 向每戶派1萬元 設中銀捐款戶口

宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟

大埔宏福苑五級火｜政府研全面改用金屬棚架取代竹棚 業界憂影響生計：火災成因是易燃物

大埔宏福苑五級火｜政府將安排悼念活動 包括政府建築物下半旗誌哀

大棋盤︱大埔火災全城哀悼 選舉應延後？建制：社會無停擺 推遲兩星期分別不大