大埔宏福苑五級火｜政府將安排悼念活動 包括政府建築物下半旗誌哀、悼念會、設立弔唁冊等

政府發言人今日（27日）表示，因應大埔宏福苑五級火警導致多人傷亡，行政長官早上再次召開跨部門會議，統籌全體政策局和各部門積極從四方面推動全面跟進火災的應對工作，包括滅火和救援被困的居民、救治傷者、支援善後及全面調查。

消防處共接346宗求助個案 已處理296宗

就救援方面，宏福苑八座樓宇中，七座受影響樓宇的火勢大致受控。消防處現正繼續全力完成剩餘樓層的搜救與滅火工作。火警期間，消防處共接獲346宗求助個案，已處理其中296宗個案。

醫療支援方面，基層醫療署已統籌公、私營醫療界別的專業人員，包括來自私營界別逾250位醫生和超過250位其他醫護專業人員，於所有臨時庇護中心設立醫療站。醫療站每日上午八時至晚上八時為有需要的居民提供適切醫療協助，包括基本醫療評估和轉介服務、處理輕微創傷、處方藥物（包括根據病歷提供所需的藥物補充），以及心理支援，以協助處理非緊急醫療需求。

政府將安排悼念活動 包括政府建築物下半旗誌哀

至於支援善後的工作，行政長官已指示公務員事務局啟動「全政府動員」機制，隨時為相關跟進行動提供所需人手。此外，所有政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，官員亦會減少出席非必要的公開活動，聚焦處理支援善後工作。政府將安排悼念活動，包括政府建築物下半旗誌哀、悼念會、設立弔唁冊，讓社會各界表達悼念和慰問，詳情稍後公布。

為解決受影響居民的短中期住宿需要，政府已開放九個庇護中心，目前有超過500名居民使用。民政及青年事務局已聯絡青年宿舍或酒店，將提供約1,000單位供受影響居民即時留宿一至兩星期。政府亦正統籌過渡性房屋、青年宿舍、中轉屋、臨時收容中心等資源，預計後續可提供約1 800單位照顧災民的住宿需要。

社署已動員為居民提供「一戶一社工」

另外，社會福利署（社署）已動員社工、臨床心理學家和支援人員，為受影響的居民提供「一戶一社工」協助，包括情緒支援、經濟援助、院舍及幼兒暫託照顧等。社署會與各政府部門保持緊密聯繫，為受影響居民提供一切所需協助。

教育局已即時聯絡大埔區學校校長會和宏福苑附近的學校，協調受影響學校停課安排，並派員前往臨時庇護中心，為受影響的學生提供情緒等支援。教育局與當區學校校長會和各學校將保持緊密聯繫，繼續為學校提供所需協助和支援服務。

向每戶派一萬元現金 政府成立基金帶頭捐3億

政府今晚起向每戶受影響的居民提供一萬元現金的應急補助金，以解燃眉之急。同時，政府亦已成立「大埔宏福苑援助基金」，投入三億元作起動資金，協助居民及支持各項相關工作。基金由今晚七時起開始接受捐款，專屬銀行戶口為中國銀行（香港），港元捐款戶口號碼為012-875-2-190159-7，其他貨幣捐款戶口號碼為012-875-2-190160-7，讓社會各界籌募捐款，協助災民。

至於死難者的殮葬安排，如災民對火化服務及骨灰龕位有需求，食物環境衞生署會特事特辦全力配合。

警方將聯同消防處進場搜證 確定起火原因

調查工作方面，警方今日凌晨拘捕兩名建築工程公司的男董事及一名男工程顧問，他們現正被扣留調查。警方亦於火警現場檢走懷疑不合標準的物料等證物作檢驗。待火警撲滅及現場環境確定安全後，警方將聯同消防處人員進入現場搜證，全力開展全方位調查，以確定起火原因。

另外，屋宇署及房屋局獨立審查組今日已發函要求註冊建築專業人士及承建商，就正進行中的工程（無論是興建新樓或是現樓維修）覆核棚架保護網等物料的記錄或測試文件，並在七日內向部門提交報告，部門會抽查個案進行測試。同時，就工務工程中的樓宇項目，建築署要求承建商在七日內覆核並提交上述相關資料，建築署亦會抽取樣本進行測試。

就正進行外牆大維修而有搭建棚架保護網的現存樓宇，屋宇署今日已啟動特別行動，分批巡查全部項目，主動檢查棚架保護網等物料的阻燃性能的記錄或相關測試文件，並會抽取樣本進行測試。在樣本測試方面，政府亦正尋求內地協助，以增加測試容量。

屋宇署已巡查負責宏福苑維修的承建商其餘11項私樓工程

負責宏福苑維修的註冊承建商，現時涉及另外11項私樓工程，屋宇署今日已巡查有關地盤，並會作適當跟進行動。

此外，發展局今日與業界會面，商討推進金屬棚架取代竹棚架的路線圖。局方亦在會面中要求業界配合上述的巡查和覆檢工作。屋宇署亦會檢視搭建棚架（無論金屬棚或竹棚）及相關保護網的相關要求、指引及法例規管，考慮是否有需要加強或優化。

截至今晚8時已造成65人死、77人傷

截至今日晚上八時，大埔五級火警已造成65人死亡，77人受傷，其中一名死者為消防員。為更好統籌上述各方面的跟進事宜，特區政府已成立了調查及規管工作組、緊急支援及募捐組和應急住宿安排工作組，分別由政務司司長、政務司副司長和財政司副司長負責統領，積極推進相關工作。