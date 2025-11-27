大埔宏福苑五級火｜政府研全面改用金屬棚架取代竹棚 業界憂影響生計：火災成因是易燃物

大埔宏福苑五級火｜行政長官李家超今日（27日）下午聯同相關官員，就大埔宏福苑五級火警跟進工作，在政府總部會見傳媒。政務司司長陳國基表示，長遠而言，發展局正與業界會面商討制訂路線圖，目標在合適的工作環境下，以更具耐燃性的金屬棚架全面取代傳統的竹棚。

陳國基：竹棚耐燃性能遠遜於金屬棚架

陳國基指，雖然竹棚在香港歷史悠久且具靈活性，但其耐燃性能遠遜於金屬棚架。為提升公眾安全，政府認為有必要加快轉型，並將協助業界進行過渡，包括培訓工人，協助他們轉型。

發展局夥屋宇署晤建造業界 擬定金屬棚架路線圖

發展局聯同屋宇署今日（27日）隨即與建造業界會面，商討與業界相關的跟進工作。會議由發展局局長甯漢豪主持，與會者包括建造業議會、承建商商會、分包商商會、行業承造商會及工會代表。局長向他們闡述有關部門的跟進巡查工作，要求業界積極配合。

甯漢豪表示，雖然今次慘劇懷疑是業內有違規行為而造成，並非純粹因為使用竹棚架，但竹棚的耐燃性始終不及金屬棚架，縱然使用竹棚架在香港有長久歷史，相對金屬棚架亦可較靈活配合某些狹窄街道及樓宇環境，為令社會安心及為建造業安全施工提供更好的保障，政府認為應該擬定路線圖，以便在合適工地環境下盡快改用金屬棚架。

會議由發展局局長甯漢豪主持，與會者包括建造業議會、承建商商會、分包商商會、行業承造商會及工會代表。發展局fb

與會業界代表均對此方向表示理解及支持，同意製定「非一刀切」但方向清晰的行動綱領，包括下一步工作需要識別何種工作情景比較適合轉用金屬棚架（例如新建樓宇及位處街道比較寬闊的現樓維修），接着為符合該等情景的工程項目轉用金屬棚架訂定一個比較進取的路線圖，並在擬定路線圖時考慮以下三個要素：竹棚工人和竹棚專門承建商在轉型過程中的承受能力、金屬棚架的來源要有穩定供應，確保供應充裕、金屬棚架的運輸和儲存安排。

甯漢豪表示，政府在過程中會研究在培訓和其他資源方面向業界提供協助。發展局會根據上述共識盡快提出方案，並與業界進一步商討。

屋宇署及房屋局獨立審查組今日啟動特別行動，向註冊建築專業人士及承建商發出通告函件，要求他們就正進行中的工程，無論是興建新樓或是現樓維修，覆核棚架保護網等物料的紀錄或測試文件，是否符合阻燃性能的標準和要求，7日內向部門提交報告。部門會抽查個案以抽取樣本進行測試。工務工程中的樓宇項目，建築署要求承建商7天內覆核並提交相關資料。就正進行外牆大維修而有搭建棚架保護網的現存樓宇，屋宇署及房屋局獨立審查組（後者負責居屋屋苑）今日已啟動特別行動，分批巡查全部項目，主動檢查棚架保護網等物料的阻燃性能的紀錄或相關測試文件，並會抽取樣本進行測試。

搭棚工會：措施讓社會有「竹棚不安全」錯覺

港九搭棚同敬工會理事長何炳德回應指，今次火災成因是棚架上存在易燃物，形容措施讓社會產生「竹棚並不安全」的錯覺，「如果有助燃物在燒，甚麽材料都會倒塌」。他指本港僅「10間左右」大型公司，具能力進行金屬棚工程，憂慮若全面以金屬棚取代竹棚，將影響數以千計搭棚工生計，「恐怕幾百間公司要倒閉，金屬棚儲存成本已『億億聲』，普通中小企根本沒有資金」。

執業安全師：竹不易點燃 竹棚從頭到尾無著火

香港執業安全師學會會長李光昇表示，竹不易點燃，今次火勢蔓延成因是棚網沒有阻燃性，加上有發泡膠助燃。他指現場情況慘烈，「但看到燒起來不是燒竹，從頭到尾竹棚都沒有著火。如果棚網著火，棚架是竹抑或金屬無大分別」。

李光昇提到，發泡膠輕身、便宜，用於「封窗」可隔音及減震，相信經過今次事件，政府需研究修改法例，列明禁止施工程序使用易燃物料，「投標永遠是價低者得，法律寫下去就不用爭論」。

金屬棚比竹棚貴逾一倍 成本恐轉嫁業主

何炳德稱，金屬棚比竹棚貴一倍以上，這些成本會轉嫁至業主，「不是一千幾百萬元就做得到，說的是幾千萬元，甚至過億元」。他說竹棚輕身、靈活的特點，適合本港樓宇，「香港五、六十年樓齡的舊樓過萬座，它們不到『溶溶爛爛』都不維修，很難用金屬托架承托金屬棚」。

田北辰 : 同意以金屬棚架取代竹棚 惟必須實施更全面安全措施

實政圓桌立法會田北辰表示，原則上同意政府推動以金屬棚架逐步取代傳統竹棚，但強調必須配套實施更全面的安全措施，包括強制使用阻燃安全網及加強防火設備檢查，以保障工人及公眾安全。他指，自2024年初起，已多次建議政府強制規定所有建築工地採用金屬棚架，除非在特殊情況下並獲當局批准豁免。相比竹棚，金屬棚架在耐用性、穩固性及承重能力等方面均表現更佳，符合國際及國家的主流標準，亦是行業發展的大勢所趨。

對於近期社會關注金屬棚架是否能夠有效減少工業意外傷亡，田北辰表示理解各界存在不同意見，並認為有關討論值得深入探討。然而，該黨強調，數項措施是當前必須優先落實的，包括嚴格規定使用阻燃安全網、全面禁止在工地使用發泡膠等易燃物料，以及加強對火警鐘等防火設備的定期檢查，以確保工地環境安全。

田促請政府除了推動金屬棚架外，亦應採取更全面及果斷的行動，從制度、監管及執行層面多管齊下，進一步提升本港工程安全水平，避免意外發生。

大埔宏福苑五級火丨李家超宣布成立援助基金 投入3億元 今晚向每戶受影響居民派1萬元

成立3工作組 分別負責募捐、調查及住宿

李家超表示成立3個工作組，包括由政務司司長領導的「調查及規管工作組」、政務司副司長領導的「緊急支援及募捐工作組」以及由財政司副司長領導的「應急住宿安排工作組」。陳國基表示，小組會徹查事故成因，並在全港範圍內加強巡查，以消除潛在的建築安全隱患。

陳國基說，在規管及巡查工作方面，屋宇署、消防處的獨立審查組及建築署已聯合啟動特別行動，確保全港所有正在進行大型維修工程的屋苑棚架及建築物料的安全性。當局要求相關工程的註冊專業人士及承建商，必須在七日內覆檢棚架保護物料的記錄與測試文件，並提交報告。政府將對個案進行抽查，並抽取樣本作獨立測試。

同時，房屋署也已對轄下四個正在進行外牆維修工程的公共屋邨，緊急加派人手進行現場視察，並採集棚架物料樣本進行測試，確保承建商所採用的物料符合相關規定。

攝影：何健勇