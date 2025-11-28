大埔宏福苑五級火｜廣禮樓鄰近災場 居民疏散被迫露宿商場 盼歸家「沖個涼」

大埔宏福苑前日（26日）發生大火，為保障附近居民安全，警方緊急疏散廣福邨廣禮樓的居民，部分居民選擇在廣福商場暫時露宿。《星島》記者到場訪問，居民的心情都相當平靜，而且也對於義工的物資援助表示感謝。

露宿居民對廣福商場環境滿意

相比起住在社區中心，市民反而對於廣福商場的環境較為滿意。在商場2樓酒樓對出露宿的陳女士表示，這裏的環境比社區中心好，因為足夠通風，而社區中心較為擠逼，同時亦有不少義工提供食物、衣服及棉被等，即使晚上都有足夠方法禦寒。不過在3樓露宿，不願上鏡的黃先生表示，由於商場燈光長開，影響自己的睡眠時間。

居民讚商場露宿環境安靜

商場3樓一條通道成為街坊露宿聚腳點集。謝生謝太表示這裏不錯，環境十分安靜，可確保有足夠的休息，同時由於彼此都是街坊，可以互相照顧。此外，3樓的這條通道都可以讓市民觀察宏福苑，可親睹消防員滅火過程。

林生林太表示，宏福苑火災最初只見消防車開動1條雲梯，形容根本是杯水車薪，直言應該投放水彈滅火。而當聽到廣禮樓解封的消息後，一眾市民都十分欣喜，笑言「第一時間要沖返個涼」、「好耐無沖涼了。」

記者、攝影：曾智華

