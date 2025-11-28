大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘未能有效操作 棚網初步檢驗達阻燃要求

共有近2000個單位的大埔居屋宏福苑周三（26日）發生五級大火，至今造成最少128人死亡，79人受傷，包括1名37歲消防員殉職。仵工在周五（28日）清晨於現場抬出多具遺體，部份體形細小，疑是小童。警方及廉政公署先後拘捕5人，包括工程項目顧問鴻毅建築師兩董事、工程公司兩董事及工程顧問。

當局見記者交代救災進展 指調查需時3至4星期

【15：32】被問及復燃機會，鄧炳強相信「翻燒」的可能性不高，會確保調查人員及樓宇安全，希望「早一日，得一日」讓市民重返樓宇。

【15：28】署理警務處處長簡啟恩表示，警方大埔社區會堂設辨認處，供家屬經相片辨認，完成初步辨認後，會安排家屬進行正式辨識程序，會調動災難遇害者辨認組，在短時間內有系統地辨識遇害者身份。他指部分位置仍超過200度，加上火災後環境惡劣，不少物品倒塌，加大難度，當警方完成搜證後，警方會立即解封大廈，讓居民回到住所進行善後。他強調，警方極度重視火災，在現場條件許可下會作多方位搜證，預計整個過程需3至4星期。

保安局局長鄧炳強聯同警方及消防舉行救援簡報會。盧江球攝

【15：24】消防處處長楊恩健表示，經消防檢查發現屋苑8座大廈的火警鐘無法有效操作，「有開但無聲響」，收集資料後，將對相關消防設備承辦商採取執法行動。

【15：19】被問到為何不用直升機，楊恩健強調如用直升機在樓宇上空掟，水不會落入火場內，只會淋去大廈外圍，與滅火行動無直接關係，而且直升機駛近樓宇，會產生大量空氣，令火警蔓延得更快更大。楊恩健又表示將會調查火警起因、蔓延快速成因、及造成重大傷亡緣由。

【15：17】消防處處長楊恩健指出，一共出動309架次消防車輛，2311名消防及醫護人員參與滅火救援行動，共12名消防員受傷，一名消防員在深切治療部，有熱衰竭的症狀，其中一名駐守沙田消防局的消防員英勇殉職。

【15：13】鄧炳強又提到，感謝消防處及消防員日以繼夜工作，但留意到有人質疑消防處工作，他認為對救火同事非常不公道。

保安局局長鄧炳強。盧江球攝

【15：12】鄧炳強指出，初步化驗大廈棚網保護網，發現達到阻燃要求，但包圍大廈窗門的發泡膠板高度致燃。初步相信宏昌閣低層圍網最先起火，因發泡膠板快速蔓延及波及其他樓宇，亦令玻璃爆破、火勢急速增強及漫延到室內，導致大面積起火造成災難，加上高溫令竹棚燃燒，燒斷的竹節飛墮令其他棚網起火，令消防灌救困難；而高層棚架不斷跌，阻礙緊急出口及大廈出入口，堵塞消防員入樓救援，並令消防旋轉台鋼梯難以停在最佳的作業位置。

他續指現場溫度高，有單位死灰復燃，令消防員需重復滅火，增加工作難度，而現時現場基本上已完成滅火及救援，目標盡快降溫，之後會盡快安排屋宇署檢查，確認安全後由警方搜證。

89死者未能辨認遺體 約200失蹤者情況未明

【15：11】另外，有79名人士受傷，火警期間警方接獲467個失踪人口救助個案，當中部分重複，有200多名人士情況未明。

【15：10】保安局局長鄧炳強表示，目前為止，大火造成128人死亡，包括108名現場移送遺體，4名在送醫院後去世，16具燒焦遺體仍在大廈，不排除警方搜證時有可能發現更多遺體。當中39名死者已確認身份，餘下遺體有一半在單位內找到，相信稍後時間能辨認身份，餘下40多具遺體要再確認身份。

截至2025年11月28日下午3時數字：

死者 128人（包括1消防員） 傷者 79人 失蹤個案 467宗（部份個案重複，約200人情況未明） 被捕人 警拘3男（涉誤殺，52至68歲，工程公司兩董事及工程顧問） 廉署拘2男（全面調查是否涉貪，「鴻毅建築師」兩董事） 涉案大廈 7座（屋苑1983年落成，共8廈每座248單位，僅宏志閣未波及）

【12：30】廉署拘捕維修工程項目顧問鴻毅建築師兩董事，押解他們到九龍灣辦公室搜證，全面調查是否涉貪

【11:25】消防在現場再抬出至少三具屍體。

【09:42】現場所見，宏福苑7幢起火屋苑火勢大致完成滅火行動，早前噴出火舌的單位亦已熄滅，今日凌晨記者會上，消防處副處長(行動)陳慶勇表示，預計今早約9點可以完成7幢全部單位爆破救援，以確保無人被困。

【07:25】醫管局表示，截至早上7時，已接收的傷者中有12人危殆，28人嚴重，16人穩定，22人出院。

【06:38】消防處最新消息，死亡人數增至94人，76人受傷，包括11名消防員。

料深夜可完全撲滅火勢 目前僅4個單位要滅火

【06:05】 現場所見，仵工抬出五具用黑膠袋包裹的遺體，其中兩具遺體體形較小。

【05:40】現場再有單位疑似死灰復燃，窗口冒出猛烈火舌，消防射水灌救。

【01:27】消防處副處長(行動)陳慶勇表示，預計(28日)早上9點前可以完成7幢全部單位爆破救援，以確保無人被困，至晚上完成滅火工作。陳慶勇指滅火行動大致完成，仍有4個單位要滅火，其他單位則灑水降溫，避免死灰復燃，其後將全力救援，包括處理餘下25個求助個案，部份在宏昌閣、宏泰閣的較高層位置。

【01:10】醫管局表示，截至(28日)零時，送院的82名傷者，4人死亡(2男2女)，12人危殆，28人嚴重，17人穩定，21人出院。

【00:10】消防處表示，就11月26日大埔宏福苑五級火警，消防處的滅火救援工作仍然進行中。截至今日（11月28日）凌晨零時，火警共造成83人死亡，當中一名死者為消防員。另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。

宏福苑8幢大廈自去年7月起展開大維修，涵蓋外牆打鑿、換喉、石屎修葺及窗眉重建等項目。外牆棚架自去年8月起搭建，至今已超過一年。事發時，宏昌閣外的保護網首先起火，其後現場傳出多下爆炸聲，火勢再蔓延至周邊6幢大廈，直到周四（27日）傍晚火勢始受控。

工程公司兩董事及一名工程顧問被捕

保安局局長鄧炳強及消防處處長楊恩健早前表示，消防人員在發現涉事大廈多個單位的玻璃窗貼上發泡膠板，每層電梯大堂窗外亦都被發泡膠封閉，極易燃燒並助長火勢擴散，而且保護網、防水帆布、塑膠布等疑未符合防火標準。警方拘捕涉事工程公司的兩名董事和一名工程顧問（52至68歲），他們因嚴重疏忽導致重大傷亡，涉嫌「誤殺」被捕。

行政長官李家超一度到現場視察，指目前有500名居民入住臨時中心，民青局已物色1000個單位，包括青年宿舍及酒店，可入住約一至兩星期，後續則以過渡性房屋、房協專用安置單位為主，初步可提供1800個單位，並向每戶受影響居民派1萬元。另外，政府將舉辦悼念活動，所有政府主辦慶祝活動取消，官員減少出席不必要活動。

另外，當局於廣福邨社區會堂設辨認處，讓家屬入內憑照片辨認失聯家人。有居民表示，進入會堂後，當局提供一批遺體照片，主要分為男、女兩批照片，各有30至40具遺體照片，每張照片下會寫明發現遺體時的資訊，例如樓層單位、遺體旁的個人財物等。職員事前會提醒他們事前有心理準備，部分遺體的照片或會令人不安，若在過程中感到不適，可隨時提出先休息再續，現場亦有多名紅十字會心理學在場提供情緒支援。

天價維修費達3.3億 住戶屢與法團爆爭拗

宏福苑於1983年入伙，由八座樓宇組成，提供1,984個單位，屋苑人口接近5,000人。屋苑早於2016年接獲政府強制驗樓法定通知，惟直至去年1月，時任業主立案法團才通過涉款共3.3億元的大型維修工程。根據方案，每戶業主需攤分15.6萬至18.2萬元，分6期供款。此舉當時引起大批業主不滿，質疑造價過高及招標過程透明度不足，加上曾見工人在竹棚吸煙，單位窗台亦發現煙頭，多次與法團爆發激烈爭拗。

翻查宏福苑業主立案法團網頁，於2024年10月曾刊登工程承建商「宏業建築工程有限公司」通告，指為配合外牆工程，會為大廈外牆採取保護措施，包括玻璃窗保護、設置泥頭槽及木板等。《星島頭條》記者到現場了解，見到宏福苑多個單位的窗戶均貼上白色的發泡膠板，大部份更已被燃燒，而保護網亦幾乎被燒毀，僅餘竹棚在外牆。

廉政公署今日（27日）成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。