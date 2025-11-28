Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜元洲仔里化身消防員「休息點」 市民紛贈物資感謝救火英雄

突發
更新時間：03:48 2025-11-28 HKT
發佈時間：03:48 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，造成多人死傷，火勢經多日努力已大致受控，但前線消防員連日高溫煙熏、來回火場救人，身心俱疲。位於附近的大王爺廟對開的元洲仔里因人車較少，暫成消防員臨時休息點，不少街坊得悉情況後紛紛前往送上物資，向他們致意和支持。

網上流傳的圖片與短片所見，臨時物資站堆滿善心市民送來的大量物資，包括樽裝水、紙杯、香蕉、保溫毯、保暖壺等。義工指物資暫時足夠，呼籲市民毋須再大量送來。部分消防員趁輪候間隙，席地而坐閉目休息，亦有披上保溫毯取暖，爭取每一刻恢復體力再投入救援。

有網民留言感謝前線人員不眠不休的付出，表示「辛苦各位義工、消防人員、救護人員，不分晝夜無間斷付出」、「咁多位消防員辛苦晒」、「謝謝大家的付出」。不少市民亦留言為消防打氣，祝願救援人員平安，早日完成任務。

宏福苑火災進入多日，救援工作仍在緊張進行。前線人員連續作戰，街坊們自發在休息點送上物資與支持，成為火場外另一幕動人的守望場景。

