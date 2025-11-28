Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火︱市民蜂擁捐物資 麥美娟籲停一停 談關愛隊爭議：非災民不應入庇護中心

社會
更新時間：20:08 2025-11-28 HKT
發佈時間：20:08 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑發生的五級大火，至今已增至128人死亡，79人受傷。各界人士紛紛出錢出力支援，籌集物資前往臨時庇護中心幫助災民。有報道指，有義工表示關愛隊將會接手東昌街體育館，並清走館內物資。民政及青年事務局局長麥美娟今日傍晚（28日）表示，非常感激市民前來現場捐贈物資，但現時物資數量很多，但並非所有都有需要，整理物資需花費長時間，與其花時間整理，認為更應為災民提供住宿安置、申請證件等等，又希望「大家應該不分彼此、分工合作」。

庇護中心有很多非居民  增加派1萬元應急錢工作難度

麥美娟指，一般庇護中心不會讓工作人員以外的人士進入，以保護中心內居民的安全及私隱；加上現時部分庇護中心內情况頗混亂，亦有很多非居民人士，令派發一萬元應急錢的工作很困難。

她續指，現時社會應不分彼此、分工合作，有很多人正進行不同工作，如登記、安排交通，負責物資整理及分發，強調「社會大家應不分彼此，不分立場，大家一齊去幫助受影響居民，每一個都願意喺不同崗位上出一分力。」至於物資方面，她表示現時物資數量很多，但並非所有都需要，整理物資需花費長時間，與其花時間整理，首要工作是協助居民安排住宿、證件等，「有物資就『HOLD一HOLD』」。

至於關愛隊在救災的角色，及是否有足夠人手和規模處理物資站。麥美娟表示，首日已動員大埔全部300名關愛隊義工，以及跨區的沙田也提供40名關愛隊隊員和義工，協助庇護中心運作。這幾天陸續有其他區的隊員前來支援，不只協助庇護中心內的工作，也會與民政處一起，為受影響居民提供幫助。

記者：李健威

攝影：陳浩元

