政府研金屬棚架取代竹棚惹爭議 意圖把大火矛頭指向竹棚？ 發展局：錯誤解讀政府立場 列3點反駁

大埔宏福苑的五級火短時間迅速蔓延，造成嚴重死傷，竹棚問題再度惹關注。政府正研究以金屬棚架取代竹棚，惟有評論指政府意圖將大埔宏福苑大火的矛頭指向竹棚架，發展局在社交平台澄清，強調有關評論是對政府立場的錯誤解讀，原因有三點，包括大火事件仍在調查中，尚未有定論；其次是政府已再三說明，事件的跟進行動包括屋宇署全面檢視搭建棚架，無論金屬棚或竹棚，以及相關保護網的要求、指引及法例規管，故此由始至終政府的檢視工作是全面進行，不會只針對某一類棚架。

竹棚耐燃性不及金屬棚架 金屬棚架有助提升工地安全

至於當局為何再次提出在合適工地情況下以金屬棚架取代竹棚架，發展局解釋，是因為多年來已經有意見指香港仍然以竹棚為主流，與國際慣常做法不同，而竹棚的耐燃性始終不及金屬棚架，加上金屬棚架因使用標準組件，能提供更工整的通道、平台和走道，有助提升工地安全。考慮到相關討論已持續多年，當局認為既然要全面檢視棚架及保護網等規管機制，現時是適合時候與業界商討一個路線圖，發展局在昨天( 27日 )的會議上，業界對擬定路線圖的跟進工作亦已有共識。

前天文台台長林超英今日在社交平台發文，質疑「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首，何以被追究的對象竟然是相對不易燒着的竹？」又指2009年為工程界保就業的「屋宇更新大行動」開始，「全港無數人吃了大茶飯團夥的苦，除了花錢，還要在不人道的全面圍封中生活以年計，沒有人理他們的苦況，現在還增加了火災死亡威脅。」最後林超英提出一連串問題，「保就業重要，那麼普羅市民的有尊嚴生活呢？」、「維修為了改善生活，何以變成死亡陷阱？」、「為甚麼出事，只見『物質』，不見人和制度？」

攝影 : 蘇正謙

