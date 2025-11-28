大埔宏福苑五級火︱政府為每位死難者家屬提供20萬元慰問金 下周起向每戶受災家庭發放5萬元生活費

大埔宏福苑發生的五級大火，至今已增至128人死亡，79人受傷。教育局局長蔡若蓮、民政及青年事務局局長麥美娟，和勞工及福利局局長孫玉菡今日（28日）於大埔臨時庇護中心探望受火警影響的居民後會見傳媒。

麥美娟澄清：政府提供住宿不收費

麥美娟表示，除昨日提到的一萬元現金應急費用外，特區政府會為每一位死難者家屬提供20萬元慰問金，食環署會派專人處理殮葬事宜，如火葬場服務和骨灰龕位編配，將增加火化時段及提供多個公眾骨灰龕位，政府亦會免費提供相關服務，及承擔殯葬開支。下星期起為每戶受影響家庭提供5萬元生活津貼，將經由「一戶一社工」登記發放。她又強調，政府提供的任何援助，包括住宿、交通，都不會收費，批評散播批不實言論的人會影響有需要家庭，導致他們卻步而得不到應有服務。

政府援助基金累收5億元民間捐款

另外，截至今午5時，特區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」，已經收到5億元民間捐款，連同政府的3億元，總數增至8億元。

930戶已登記「一戶一社工」

孫玉菡表示，庇護中心和殮房都有社工和心理學家24小時駐守。930戶家庭已登記「一戶一社工」，數目佔約一半受影響住戶。他又呼籲，未登記「一戶一社工」的市民，只需要致電24小時熱線「182183」留下聯絡方式，便會有專人接觸。社工會聯絡所有登記住戶，為每戶在未來一段時間，提供不同的社福支援，並轉介適合的專業服務，而登記後，對發放應急金及確認住戶身份亦有幫助。

蔡若蓮表示，教育局一直與大埔區學校校長會及宏富苑附近學校保持溝通，派出教育心理學家及大埔區學校發展組人員到臨時庇護中心，為受影響學生提供適切支援。局方亦會向所有大埔區內學校，發放10萬或5萬元特別事故支援津貼，讓學校靈活運用，為學生、家長或教師提供適切支援。她又指，教育局會於明後兩天舉辦專業講座，為老師和家長提供處理情緒問題的指引。

麥美娟指出，截至昨晚，共720人使用庇護中心，中心內物資足夠，呼籲有意捐贈物資的市民先留住物資，民政處將在稍後時間推出電子平台登記物資，待災民搬到較長期住宿地方時進行資源配對。

點算及籌集現金需時 會盡快發放一萬元應急錢

被問到一萬元現金應急錢發放情況，麥美娟指，已向78戶受影響家庭發放1萬元應急錢，大埔民政事務處至今為逾1,200戶進行登記，由於點算和籌集現金需要銀行幫忙，希望這一兩天內能完成發放。

麥美娟又提到，昨日起已陸續安排交通，希望一兩天內接載所有災民到短期住宿單位居住，但有部分受災家庭希望獲得火警現場第一手資訊，或不想即時搬離臨時庇護中心，但她強調，政府有182183熱線供居民查詢，亦會透過「一戶一社工」為他們更新現場情況。

相關新聞：

大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘未能有效操作 棚網初步檢驗達阻燃要求

大埔宏福苑五級火｜廣禮樓鄰近災場 居民疏散被迫露宿商場 盼歸家「沖個涼」

大埔宏福苑五級火｜社區中心變成認屍間 查看遺體相片覓親人 家屬苦等兩日兩夜無消息

大埔宏福苑五級火｜火警系統疑被「掛牌」停用 前保安主任痛心「悲劇本有機會避免」