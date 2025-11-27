Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜基層醫療署於臨時庇護中心設立醫療站  為火災居民提供醫療和藥物支援

社會
更新時間：14:26 2025-11-27 HKT
發佈時間：14:26 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五級火警焚燒近一日仍未救熄，造成嚴重傷亡。基層醫療署表示，已經於所有因應宏福苑火警事故開放的臨時庇護中心設立醫療站，為有需要的居民提供即時醫療和藥物支援。

基層醫療署表示，今早9時已於所有臨時庇護中心設立醫療站，每日上午8時至晚上8時為有需要的居民提供適切醫療協助，包括基本醫療評估和轉介服務、處理輕微創傷、處方藥物，包括根據病歷提供所需的藥物補充，以及心理支援，以協助處理非緊急醫療需求。

24小時「情緒通」18111精神健康支援熱線，昨日（26日）亦已即時增派人手，以應對市民因事件而可能產生的情緒困擾。

為迅速回應臨時庇護中心居民需求，衞生署和醫院管理局今日凌晨已派出多支醫療支援隊伍前往臨時庇護中心，為在場居民即場提供初步醫療評估和支援。為持續為受影響居民提供醫療照顧，基層醫療署統籌公私營醫療界別專業人員，包括來自私營界別的超過250位醫生和超過250位其他醫護專業人員參與設立醫療站。

相關新聞：
宏福苑五級大火｜焚燒近19小時 居民家園被毀嘆：唔知以後點算
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
大埔宏福苑五級火｜建造業界指八座同維修易成「火燒連環船」慘劇 執業安全師學會會長斥發泡膠堵通風口「錯得離譜」
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
大埔宏福苑五級火｜工程公司3人被捕 警搜新蒲崗辦公室蒙頭帶走一人
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
大埔宏福苑五級火｜專家料天氣乾燥及大風助長火勢 需查圍網是否阻燃物料及警鐘故障
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
20分鐘前
大埔宏福苑五級火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火勢受控 李家超視察災場
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
01:51
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
影視圈
3小時前
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社會
4小時前
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜全城送暖人鏈運物資 網民：港人幾時都咁有愛｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
商業創科
2小時前
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
00:42
荃灣荃樂大廈單位拖板短路起火 近百人疏散
突發
6小時前
大埔宏福苑昨日發生五級大火，燃燒近一日後仍未完全救熄，已造成至少44人死亡、58人受傷。
02:15
大埔宏福苑五級火｜建造界指八座同維修易「火燒連環船」 學會斥發泡膠堵通風口「錯得離譜」
社會
6小時前
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
大埔宏福苑五級火｜居民確認曾發現工人吸煙 透露外牆護網打風過後曾大幅更換
社會
7小時前