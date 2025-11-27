大埔宏福苑五級火｜基層醫療署於臨時庇護中心設立醫療站  為火災居民提供醫療和藥物支援

大埔宏福苑五級火警焚燒近一日仍未救熄，造成嚴重傷亡。基層醫療署表示，已經於所有因應宏福苑火警事故開放的臨時庇護中心設立醫療站，為有需要的居民提供即時醫療和藥物支援。

基層醫療署表示，今早9時已於所有臨時庇護中心設立醫療站，每日上午8時至晚上8時為有需要的居民提供適切醫療協助，包括基本醫療評估和轉介服務、處理輕微創傷、處方藥物，包括根據病歷提供所需的藥物補充，以及心理支援，以協助處理非緊急醫療需求。

24小時「情緒通」18111精神健康支援熱線，昨日（26日）亦已即時增派人手，以應對市民因事件而可能產生的情緒困擾。

為迅速回應臨時庇護中心居民需求，衞生署和醫院管理局今日凌晨已派出多支醫療支援隊伍前往臨時庇護中心，為在場居民即場提供初步醫療評估和支援。為持續為受影響居民提供醫療照顧，基層醫療署統籌公私營醫療界別專業人員，包括來自私營界別的超過250位醫生和超過250位其他醫護專業人員參與設立醫療站。

