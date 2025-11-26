大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡

大埔宏福苑今日（26日）下午發生五級火警，一名消防員在救火期間殉職。消防處處長楊恩健到醫院了解情況，他指火警中一名消防員殉職，另有一名消防員熱衰竭送院。

他指殉職消防員姓何，37歲，入職9年，駐守沙田消防局。今日何負責細搶救車，前往大埔宏福苑進行滅火救援，當時他下午3時01分到場，並在地下位置滅火，至3時30分失去聯絡，半小時後在宏昌閣對開空地被尋獲，當時他面部有燒傷，陷入昏迷，救護員替他進行急救，又進行心肺復甦法，惟送院搶救後終不治。

楊恩健指殉職的消防員一直克盡厥職，表現英勇。對於痛失這位盡忠職守的同事，感到非常難過和惋惜，部門上下均感十分痛心，已代表部門所有同事向他的家屬致以最深切慰問。消防處福利組及心理服務組正與何的家人保持緊密聯繫，並會提供一切協助，幫助他們度過這悲痛及艱難的時刻。

