各界送暖措施一覽｜香港各界扶貧促進會聯同星島慈善基金募捐 李兆基基金捐3000萬 新地、信和捐2000萬

大埔宏福苑發生五級火，造成多人傷亡，多間企業、機構紛紛撥款支持賑災及提供支援，《星島頭條》整理各界送暖措施。其中香港各界扶貧促進會聯同星島新聞集團慈善基金，為宏福苑火災中流離失所、痛失至親的災民籌集善款，提供最及時的援助，籌得款項將用於提供緊急生活物資與中短期經濟援助、協助災民重建家園、開展心理輔導與情緒支援服務等。

康健醫療提供免費醫療支援服務

康健國際醫療集團即日起兩星期內（至12月12日），為所有受大埔宏福苑火災影響的居民，提供免費醫療支援服務，包括免費家庭全科診症及配藥服務。

李兆基基金捐款3000萬元

恒基兆業地產集團表示，為緊急支援大埔宏福苑火災受影響人士，李兆基基金將捐款3000萬港元，用於緊急救援及過渡安置，「我們對事件深感難過，並向所有受災人士致以誠摯的慰問。」

新地捐2000萬元 「帝」系酒店免費提供160房間

新鴻基地產對於大埔宏福苑發生火災造成嚴重傷亡深感悲痛，謹向遇難市民和英勇殉職的消防員表示沉痛哀悼，向受災居民及其家屬致以最深切的慰問，同時對消防人員及各救援隊伍奮不顧身、日夜不懈的救援工作，致以崇高敬意。為提供援助，新地將捐出2000萬元作緊急支援。集團旗下「帝」系酒店將免費提供共160 個房間給有需要的災民緊急暫住。



另一方面，新地的商場綜合會員計劃The Point呼籲成員作出捐款，會員如在The Point平台以積分捐款予社福機構用作支援災民，The Point將作出同等分數的捐款。新地不同業務單位亦提供支援，包括：鄰近的新達廣場及大埔超級城即時為居民通宵開放；一田迅速運送應急物資至災區；SmarTone大埔門市亦延長服務時間並提供緊急通訊服務支援；集團義工隊亦已安排義工支援相關受災居民各項服務。新地會繼續與全港市民同心協力，協助受影響人士渡過難關。

信和及黃廷方慈善基金撥款2000萬元

信和集團表示，對於大埔宏福苑發生的火災事故，集團與社會大眾同感沉重，向受影響居民致以最深切慰問。信和集團及黃廷方慈善基金將撥款2000萬港元支援賑災，同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備共160間客房，隨時為有需要的居民提供免費住宿支援，希望減輕他們尋找暫居之所的負擔。

因應居民的迫切需求，集團已迅速備妥各類生活物資，並轉交政府相關部門協調發放。此外，今日下午集團義工同事亦前往聖公會救主堂社會服務中心大埔，為市民送上餐盒和熱湯。

港鐵捐出1000萬 向每名災民發放2000元增值額八達通

港鐵公布，捐出1,000萬元，為受火災影響的居民提供即時和後續的援助，配合政府緊急支援及募捐工作組安排，盡快向每名受火災影響的居民，透過八達通公司捐出已備2,000元增值額的八達通卡，以便他們作公共交通出行及其他日常用途，以紓燃眉之急。

嘉里集團捐3,000萬元予「大埔宏福苑援助基金」

嘉里集團捐出港幣3,000萬元予香港特區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」，協助火災受影響的居民渡過難關。集團向遇難者及殉職消防員致以深切哀悼，並向受災居民表達慰問，同時向所有參與救援的人員致敬。

李嘉誠基金撥3000萬設援助金 額外撥5000萬作後續支援

李嘉誠基金會宣布，為支援大埔宏福苑火災的受災民眾，為受昨日(26日)宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。另外，並預留5,000萬港元用於後續復元援助。基金會指，創辦人李嘉誠對受災人士所面對的重大損失與挑戰深感難過，並對英勇的消防人員及所有前線救援服務人員致以衷心的敬意與感謝，旗下「紀律部隊專項基金」將另向在執行職務中不幸殉職或受傷的消防及救援人員提供支援。

緊急資助申請將優先考慮能提供直接援助的計劃，合資格機構可於今日下午1時後透過慈山寺網站提交。

馬會提供1億港元援助 向死者家屬發放15萬港緊急援助金

馬會將透過「賽馬會緊急援助基金」提供1億港元的援助，包括向家屬發放每名死者15萬港元緊急援助金、傷勢嚴重的災民各獲發放10萬港元作緊急援助等，以解傷者及死者家屬的燃眉之急，並將會經社會福利署及非政府組織發放。

公益金撥5000萬成立基金 百萬行善款全支援災民

另外，香港公益金表示對事件深感哀痛，並向死者家屬及傷

者致以深切慰問，並宣布撥款5000萬元成立「公益金及時雨大埔火災援助基金」，為受火災影響的家庭及人士提供緊急經濟援助。公益金同時宣布，本周日（11月30日）舉行之公益金港島、九龍區百萬行 - 中九龍繞道（油麻地段），所籌得的善款，將全數撥入「公益金及時雨大埔火災援助基金」，用以支援今次受火災影響的家庭及個人。

小米基金會將捐出1000萬。雷軍微博截圖

小米捐贈1000萬 雷軍祈願受災同胞早日渡過難關

小米（01810）創始人雷軍在社交媒體發文表示，香港小米基金會捐贈1,000萬元，緊急馳援大埔火災救援。

雷軍發文指，祈願逝者安息、傷者康復，受災同胞早日渡過難關。

香港小米基金會緊急馳援1,000萬元，用於受災居民的醫療救援、緊急安置、過渡期生活救援等。此外，基金會將持續關注受災救援情況，與社會各界攜手，幫助受災同胞早日渡過難關，重返正常生活。

香港福建社團聯會捐款1000萬元 支援災民

香港福建社團聯會展開一系列支援行動，協助受影響居民渡過難關。福建聯會發起專項捐款行動，將捐款1000萬元支援災民，並呼籲會員及社會各界慷慨解囊，為受火災影響的居民提供經濟援助，所籌得的款項將由特區政府統籌分配。火災發生後，福建聯會亦立即與特區政府民政及青年事務局、保安局等部門聯繫，發函表達全力配合救災善後工作的意願。聯會將根據政府指引，協助統籌資源，為災民提供必要支援，共同維護社區穩定。

福建聯會主席施清流表示，聯會將持續關注災情發展，並與特區政府及社會各界緊密合作，發揮閩籍鄉親團結互助的精神，為受影響居民提供力所能及的支援。聯會感謝各屬會及社會人士的積極響應，並呼籲更多力量加入援助行列，共同幫助災民走出困境。

邵氏基金會捐助2000萬元支援災民

邵氏基金會深切哀悼遇難同胞，向遇難者家屬及受傷民眾致以最誠摯的慰問。向全力救援的消防警務及相關工作人員致以崇高敬意。

為助力救災安置工作，緩解災民燃眉之急，基金會決定捐贈2000萬港幣，用於受災群眾緊急生活保障、醫療救助、臨時安置及災後重建等。

阿里巴巴及螞蟻共捐款3000萬

阿里巴巴官方微博撰文稱，啟動首批捐款2000萬元，支援香港火災後援過渡安置、生活物資補給、情緒疏導等。此外，阿里旗下物流集團菜鳥正調動最近距離食物、被褥等物資前往災地。

螞蟻集團和在港企業AlipayHK首批捐贈1,000萬港元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給等工作。

AlipayHK首頁已開設專項捐助通道，方便香港市民第一時間參與慈善機構的相關救援項目。

馬雲公益基金捐贈3000萬元

馬雲基金會表示，向受災家庭和個人提供經濟援助，向消防員和應急人員及其家庭提供幫助。 基金會向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向受災家庭和社區表達誠摯慰問，致敬每一位逆行而上的救援英雄。

安踏捐出總值3000萬現金及物資

安踏集團宣布，捐贈總額3,000萬港元的現金及防寒裝備，包括1,000萬港元現金及2,000萬港元防寒裝備，用於受災同胞的緊急安置及過渡期基本生活保障所需。

九龍倉捐出3000萬元

九龍倉集團宣布，透過「九龍倉緊急支援基金」捐出3,000萬元為大埔宏福苑火災的受災人士提供經濟援助，以解燃眉之急及災後所需。九龍倉集團對殉職消防員及死難者深表哀悼，對受災居民表達最深切慰問，並向消防人員及一眾救災人員致以最祟高敬意。集團希望憑藉香港特區政府和社會各界的努力，受災人士得以渡過難關，重建家園，盡快回復正常生活。

中電捐款1000萬元 向消防處福利基金捐50萬

中電將透過特區政府成立的大埔宏福苑援助基金，捐款1,000萬港元支援痛失至親的家庭渡過難關。同時，中電亦向消防處福利基金捐款50萬港元，以協助殉職消防員家屬及受傷的消防員。宏福苑受災客戶如需支援，請致電專綫 2629 8896（上午8時至晚上8時），將會有專人協助。

恒隆捐1100萬元 提供現金及住宿支援

恒隆集團及恒隆地產（「恒隆」）深表哀痛與關注，並向所有受影響市民致以深切慰問。恒隆宣布撥款總額港幣1,100萬元，成立「大埔宏福苑火災賑災基金」，提供現金及住宿支援。

是次款項將用於支援受災居民的緊急生活開支及相關援助工作。此外，考慮到災民痛失家園，急需安身之所，恒隆將提供共20個、為期兩個月的康蘭居（Kornhill Apartments）單位作過渡性居所。

香港北京社團總會捐逾千萬善款 全力支援宏福苑火災救援

香港北京社團總會籌集善款1003萬港元，全力支援緊急救援及後續支援，總會並在第一時間組織團體會員「公屋居民關愛會」主任及義工隊伍，攜帶物資趕赴現場，為受災居民提供及時援助。

騰訊捐贈1000萬港元

騰訊公益慈善基金會表示，啟動首批捐款1,000萬港元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給及情緒疏導等急需工作。

騰訊向全力援救的消防救護人員以至一呼百應迅速援災的各界團體致以崇高敬意，感謝消防人員以專業與勇氣守護生命安全。基金會將持續關注救災情況，根據災情和實際需求，和各方保持合作，祈願受災居民平安及生活早日復常。

Lenovo 聯想香港捐款1000萬港元

Lenovo 聯想香港向大埔宏福苑五級火災事件捐款1,000萬元，用於受災居民的緊急救援、生活物資補給、醫療救助及後續善後工作。Lenovo 聯想香港對受災居民及家庭致以深切慰問，並對全力投入救援工作的消防及救護人員，以及所有迅速響應的前線救援團隊，表達崇高敬意與由衷感謝。

Lenovo 聯想香港已動員集團義工積極參與支援工作，並將與相關部門緊密跟進，探討以科技方案協助救援及善後工作，與香港市民同心同行，全力救災。

美的集團捐贈1000萬港元

美的集團在社交平台宣布，捐贈1000萬港元 全力支援大埔救災，祝願所有宏福苑居民、消防員平安。

廠商會捐1,000萬元

香港中華廠商聯合會（廠商會）對大埔宏福苑發生的五級大火造成嚴重傷亡，深表哀痛。為向死傷者家屬及受影響居民提供緊急援助，廠商會聯同一眾首長及會董會成員宣布合共捐出港幣1,000萬元，期望為他們帶來即時支援與關懷。

信義集團捐款1000萬元

為支援受災民眾渡過難關，信義集團決定捐款1000萬港元，支援香港救災、物資補給以及過渡安置等工作，協助大埔宏福苑居民重建家園。信義集團將繼續密切關注救災救援情況，支持特區政府、各救援組織工作，與各界攜手合作，協助受災民眾早日走出困境，恢復正常生活。

香港義工聯盟捐款500萬成立應急支援金

香港義工聯盟對此次災難高度關注，第一時間向遇難者家屬和所有受影響的居民致以最深切的慰問，向奮不顧身撲滅大火的消防員表示最崇高的敬意。感謝特區政府所有參與救災工作的部門人員，以及全力救治傷者的醫務人員。即時緊急籌集首批捐款500萬元成立應急支援金，全力支援災後救援工作。

首期專項基金用於支援宏福苑火災的緊急救援工作，包括向殉職消防員家屬提供撫恤金、向受影響住戶的死傷者提供經濟支援、為災民提供其他相關救助支援等。

方樹福堂基金聯同方潤華基金捐出500萬

協成行旗下方樹福堂基金聯同方潤華基金宣布，將撥款共計港幣500萬元，為宏福苑居民提供經濟援助。相關款項將交由合作慈善機構統籌發放。基金主席兼協成行發展有限公司董事總經理方文雄先生表示，期望能透過這份心意，為居民提供及時的支持，緩解眼前的困難，與大家攜手共渡難關。

小紅書捐款500萬元

小紅書今日宣布捐款500萬港元，援助受火警影響的居民。該筆捐款主要用於災民的臨時住宿安排、基本生活物資補給，以及提供情緒支援服務。公司將會繼續留意災後情況，期望能與社會各界協力，幫助受災居民渡過難關，盡快回復正常生活。

中出商會籌集會員捐款200多萬 援助大埔火災居民

香港中華出入口商會對事件深表哀痛，並對受影響的居民及家庭表示慰問！商會第一時間發動會員募捐救援善款，獲上下積極響應，眾多會員捐完再捐，不斷加碼，目前已收集到200多萬捐款。商會將盡快將這筆款項交予有關機構，從速援助受影響的居民，以解燃眉之急。

德勤中國首捐100萬港元 助力救援復原

德勤中國對大埔宏福苑火災造成的多人傷亡深感悲痛，對所有受災人士致以慰問，衷心祈願所有傷者早日康復，受災人士早日渡過難關。德勤中國宣布首筆捐款100萬港元，用於受災人士的即時生活救助及後續復原相關支持。與此同時，德勤中國已準備就緒 ，將全力配合政府，根據社區實際需求，投入各項支援工作。



德勤中國期望與專業服務及香港社會各界繼續同心攜手、團結協作，匯聚各方力量，同心協力，共克時艱，並向所有逆行衝鋒的消防員及前線救援人員致以最崇高敬意，並將持續調動自身專業資源與力量，積極參與社區後續復元與重建工作。

潮州商會慈善基金撥款50萬元支援

潮州商會慈善基金決定撥款50萬元支援受火災影響人士，並成立義工隊隨時提供人力支援。香港汕頭社團總會亦即時成立義工隊，與相關區議員和地區關愛隊合作，為有需要人士提供協助。高佩璇慈善基金透過汕頭市委協助，即時搜購二千套男女內衣及防寒衣服緊急運港，為受災市民解燃眉之急。

「樂施毅行者2025」活動取消。樂施會FB

樂施毅行者取消 捐款全數撥予支援居民

此外，樂施會對事件深感痛心，並向死者的家屬及傷者致以最深切慰問，並宣布取消原定於11月28至30日舉行的「樂施毅行者2025」，以便政府及救援人員集中資源，全力投入救援工作。樂施會已啟動緊急支援機制，並決定將「樂施毅行者2025」所籌得的公眾捐款及適用物資，全數撥予支援受火災影響的居民，協助他們渡過難關。



樂施會指，有關「樂施毅行者2025」的後續安排，將會盡快公布。會方向各位參加者、義工、合作夥伴及支持者深表歉意，並衷心感謝諒解。

善導會發緊急網上籌款

大埔宏福苑五級火警事故導致多人傷亡，為協助受影響家庭渡過難關，善導會亦發起緊急網上籌款，以提供一系列緊急服務即時支援受影響人士，共渡時艱。

麥當勞大埔區3間分店提供免費食物予災民

由今日（27日）起至星期六，3 間24小時營業大埔區麥當勞（大埔墟，太和及昌運）會繼續為受火災影響的居民提供免費食物及飲品，麥當勞團隊亦將會在未來幾天繼續為各中心送上食物。

大家樂集團提供價值200萬元食物，援助宏福苑居民。圖片大家樂集團提供

大家樂集團提供價值200萬元食物 援助宏福苑居民

大家樂集團宣布即時啟動旗下社區關愛項目「大家開飯」，提供總值200萬港元的食物援助，受助居民可於兩個月內到大家樂快餐分店兌換免費餐膳。

集團將會與鄰舍輔導會合作，透過其服務網絡、並經由社會福利署大埔及北區福利辦事處派發予有需要居民。

受助詳情。

集團指，透過旗下各個品牌提供支援，包括大家樂快餐大埔區分店，透過社會福利署向居民提供共4300份餐膳，並提供免費充電器。 活力午餐供應300份餐盒到社區會堂。 泛亞飲食在那打素醫院飯堂，為在院等候消息的家屬提供輕食及飲品。

新界鄉議局捐款100萬元

新界鄉議局表示，對大埔宏福苑五級大火導致重大人員傷亡深感悲痛，對事故中不幸離世的居民及英勇殉職的消防員表示沉痛哀悼，並向所有傷者及受影響家屬致以誠摯慰問。

新界鄉議局指，這場火災為多個家庭帶來難以彌補的傷痛，呼籲社會各界齊心協力，為受災居民提供支援，共渡難關。新界鄉議局決定緊急撥款100萬港元支援受災居民。同時，將透過新界27鄉鄉事委員會發起募捐行動，並積極配合特區政府相關部門，持續支持災後重建，與社區同行，共克時艱。

中華總商會追加1000萬 捐款總額增至1100萬元

香港中華總商會對大埔宏福苑發生嚴重火災，造成重大傷亡深感哀痛，將捐款港幣100萬元，支援受火災影響人士。中總會長蔡冠深對今次意外造成重大傷亡深表難過，向不幸遇難者、傷者及家屬致以深切慰問，並向在火場中英勇奮戰的消防員、參與救援工作的紀律部隊、救護人員致以崇高敬意，感謝他們守護市民生命安全，對在救援中不幸殉職的消防員致以最誠摯的哀悼與敬意。

香港中華總商會積極動員各首長、常會董及成員慷慨解囊，伸出援手，短短一天已迅速籌得1,000萬元，連同昨天的100萬元應急捐款，總額增至1,100萬元。

香港總商會捐款100萬元

香港總商會（HKGCC）捐出港幣100萬元，以支援在大埔宏福苑嚴重火警中受影響的居民。主席陳瑞娟表示深切同情受這次不幸事件影響的市民，並宣布商會捐出港幣100萬元，為有需要的受影響人士提供即時援助與支援。

陳瑞娟同時讚揚消防人員及救援隊伍在撲救火警及拯救生命過程中所展現的英勇和專業精神。除捐款外，商會亦會動員理事會成員、會員及員工，為大埔受影響居民提供進一步協助和支援。

會德豐 : 旗下物業管理平台將發起物資募集

會德豐地產將透過夏利文物業管理公司旗下的物業管理平台將發起物資募集，會將收集之物資統一轉交樂善堂發放至大埔宏福苑災民手中。首批物資將於11月28日下午3時前送至指定捐贈站，願攜手幫助受影響居民渡過難關。

此外，集團非常重視客人和住戶的居住環境與安全，今天即時安排團隊巡查旗下地盤及項目展覽廳，以確保其防火措施安全有效及合乎法規。物業管理公司亦即時安排巡查旗下管理物業的消防系統及設施，確保防火措施安全有效，走火通道暢通。同時，亦責承承建商檢視涉及外牆維修工程屋苑的棚架及建築物料安全性，確保業戶安全。

港區省級政協委員聯誼會捐款1000萬元

港區省級政協委員聯誼會事發當晚第一時間啟動應急支援機制，堅決貫徹習近平主席重要指示精神，積極了解救災需求並迅速行動。聯誼會30個省（自治區、直轄市）和15個副省級城市的港區政協委員，亦在關鍵時刻牢記政協委員的責任擔當，組織緊缺物資送往宏福苑、組建義工隊協助安撫救助受災市民，透過多種渠道及方式開展支援工作。聯誼會亦通過慈善基金捐款1000萬港元用於緊急支援，並將持續密切關注災情發展，全力配合香港特區政府開展救災善後工作，幫助受災民眾早日走出困境、重建家園。

香港航空捐款1000萬元

香港航空及主要股東方大集團對大埔火災事故深表哀痛，並宣布即時捐款1,000萬港元，為受災家庭提供緊急支援，與社區攜手共渡時艱。此外，香港航空已聯同香港貨運航空、金鹿（香港）公務航空及新翔（香港）組成支援團隊，全力配合特區政府的救援統籌，將在物流運輸、物資配送等環節提供實質支援，包括開通救援物資綠色通道、安排航班運送保暖物資等，以協助災民重建家園，盡早恢復正常生活。

香港新疆聯誼會聯合愛心企業捐資200萬港元

香港新疆聯誼會聯合哈密鼎新銅業股份有限公司捐資100萬港元，哈密鼎新銅業股份有限公司董事長占鋒亦以個人名義捐贈100萬港元，共計200萬港元，專項用於緊急救援、傷者救治及受災居民安置。款項將通過特區政府指定渠道，用於消防救援、臨時安置、物資採購及遇難者家屬撫慰等工作。香港新疆聯誼會及相關捐贈方將持續關注災情，與香港社會各界攜手共克時艱，支持災後恢復工作。

利嘉閣捐助100萬元

利嘉閣地產迅速展開「緊急愛心捐助計劃」，向受災居民伸出援手，履行對社會的關懷與責任。公司決定透過「利嘉閣慈善基金」捐出港幣100萬元予「香港紅十字會」，用以緊急支援居民，助他們渡過難關。