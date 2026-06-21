二手衫新勢力？2nd STREET逆市1年連開6店 日本選物店RAGTAG料7月開幕 內地/新加坡品牌攻港

近年香港飲食業、零售業出現結業潮，多間酒樓、茶餐廳、手作飾品、雨傘店老字號相繼告別。不過，仍有品牌看準商機無懼逆市大力擴展二手衫市場。去年5月攻港的日本古着店2nd STREET一年內連開6店，同為日本過江龍的高端選物店RAGTAG亦預告7月開幕，新加坡及內地的二手衫及手袋品牌同樣打入市場，即睇新店詳情！

二手衫新勢力？2nd STREET逆市1年連開6店 日本選物店RAGTAG料7月開幕

日本的二手古着買賣市場成熟，不少潮人都會從中發掘珍品作出個性配搭，其中2nd STREET就是當地著名古着店之一。2nd STREET於2018年開始積極開拓海外市場，並於去年5月於旺角MOKO新世紀廣場開設香港首店，除了出售二手服飾、鞋履、配件之外，當中名牌手袋區更是大受歡迎。店內設有衣服、手袋回收服務，大家可將衣物帶到現場估價出售。

自從旺角店開幕後，2nd STREET於短短一年內已開始在港擴展版圖，先後於沙田及屯門開設分店。目前2nd STREET正準備元朗YOHO MALL店、尖沙咀The ONE店及九龍塘又一城店，足見香港二手衫市場蓬勃發展。

日本另一個二手選物店品牌RAGTAG將於7月31日在銅鑼灣希慎廣場開業，直接從日本引入經鑑定的中古及設計師品牌服飾，同樣會推出實體店二手衫收購服務。品牌於1985年6月在東京原宿開設第一間門市，已於日本拓展至逾20間分店，團隊精心挑選及收購二手名牌商品。RAGTAG於去年底開拓海外市場，先於2025年底於台灣開店，至今將業務發展至香港。

內地/新加坡品牌齊攻港

除了日本古着店以外，同時也有新加坡及內地品牌相繼看準二手衫市場潛力。號稱新加坡最大型二手服裝店REFASH於2016年起家後，隨後進駐馬來西亞，並於2022年5月獲Carousell集團收購，更聯手合作從去年起在香港陸續開設分店，目前於旺角及北角設有兩間門市，同時提供回收衣物服務。

REFASH根據設計、新舊程度、品牌、服裝類型的標準，分5級回收舊衣，奢侈品牌舊衫回收價高至$100，普通品牌則以$3至$30回收，而且「淘寶貨都會收」。經過篩選和分類後，商品會根據品質分為A、B、C、D四個等級出售，分別對應$99、$79、$59和$39四個價格來發售。

至於內地品牌「愛回收」則由萬物新生集團經營，品牌於2011年首創二手電子產品回收模式，後來發展至以舊換新合作模式。直到2021年海外業務覆蓋美國、日本、印度等主流二手數碼自由市場；品牌同年開發奢侈品回收，至2022年拓展產品回收類型，包括黃金、名酒、服飾、生活雜貨等。

「愛回收」於內地設逾2000間門市回收二手衣物、名牌手袋、名錶等商品，甚至有智能回收箱接回收紙類、金屬、塑膠、織物的用品，宣揚環保。「愛回收」即將攻港，選址於荃灣荃新天地，以新品牌「ReRe」開設香港首店，店內屆時提供AI即日時估價、手機及奢侈品收購等服務。

2nd STREET分店

1.旺角店

地址：MOKO新世紀廣場MTR層M09舖

營業時間：上午11:00至晚上10:00

收購服務時間：上午11:00至晚上8:00

2.沙田店

地址：沙田新城市廣場L3 357號舖

營業時間：上午10:00至晚上10:00

收購服務時間：上午11:00至晚上8:00

3.屯門店

地址：屯門V City MTR層M-12舖

營業時間：上午10:00至晚上10:00

收購服務時間：上午11:00至晚上8:00

4.尖沙咀店

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE地下GA07舖

營業時間：上午11:00至晚上9:00

收購服務時間：上午11:00至晚上7:00

5.元朗店

地址：元朗YOHO MALL I L1層1115號舖

6.九龍塘店

地址：九龍塘又一城MTR層

RAGTAG分店

1.銅鑼灣店

地址：銅鑼灣希慎廣場301及327號舖

開幕日：7月31日

REFASH分店

1.旺角店

地址：MOKO新世紀廣場2樓240舖

營業時間：上午11:00至晚上9:00

2.北角店

地址：北角匯二期2樓220號舖

營業時間：上午11:00至晚上9:00

ReRe香港店

地址：荃灣荃新天地

文：RY

資料及圖片來源：記者攝、ragtaghongkong、REFASH、愛回收