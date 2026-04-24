旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......

近年本港飲食業經營環境充滿挑戰，不少老字號食肆相繼結業，酒樓業更是首當其衝。昨日（4月23日），屹立旺角洗衣街46載的利苑酒家，突然傳出結業消息，將於下周二（4月28日）正式結束營業。消息一出，令不少員工及食客大感愕然。

利苑酒家旺角分店結業 員工不解「生意都幾好」

旺角利苑酒家近日傳出結業消息。

該店開業46年，是集團的第二間分店。

旺角利苑酒家早年曾屢獲米芝蓮星級認可，惟近年已不再上榜。

旺角利苑酒家近日傳出結業消息，將於4月28日結束營運。有員工透露，公司通告來得非常突然。該名員工表示「平時生意都幾好，都多客」，對結業決定感到不解，稱「老闆嘅決定，我哋真係唔知點解，我哋打份工嘅。」他補充，酒家在餘下數天會如常運作，服務至最後一刻。

利苑酒家為本港著名高級粵菜品牌，素有「飲食少林寺」及「名人飯堂」之稱，於1973年由陳樹傑先生創辦。旺角分店則是集團的第二間分店，自1980年開業至今，見證了本港飲食界的變遷。該店早年曾屢獲米芝蓮星級認可，2012年更獲2星榮譽，惟近年已不再上榜。旺角分店結束後，利苑集團在港仍有8間分店，品牌於新加坡、澳門、深圳及北京等地亦有業務。

網民熱議：幫趁咗三十年

對於這間老店的告別，網民反應兩極。有光顧多年的熟客表示不捨，「呢間幫襯咗三十年，不捨」。但亦有大量網民批評其服務質素及性價比。有網民直言「我幫襯多年，服務和品質越來越差」，更有不少人將矛頭指向員工的服務態度，形容為「白鴿眼之中最白鴿眼」，認為「成日顧住熟客，咁點有新客再幫襯？」。

利苑酒家的結業消息，再次引發了市民對本港傳統酒樓前景的憂慮。不少網民認為，在食客消費模式改變及北上消費熱潮的雙重夾擊下，若傳統酒樓不思進取，「只靠食老本」，最終只會被市場淘汰。有網民慨嘆「酒樓絕對要被淘汰」，亦有人認為「早走早著」是明智之舉。

《星島頭條》就結業一事聯絡利苑集團，惟截稿前未獲回覆。