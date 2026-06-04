大圍幸運冰室6.27結業 屹立區內逾半世紀 邀插畫家寫生留回憶 網民嘆：又少間local嘢

隨著時代更迭，地區街坊小店正一間接一間地悄然退場。在大圍屹立逾半世紀的傳統茶餐廳「幸運冰室」，日前亦宣布將於6月27日正式結業，正式告別一眾街坊食客。日前，東主女兒於社交平台分享，早前邀請多位插畫家在餐廳參與速畫活動，同時收集網民意見，希望在結業倒數的20多舉行更多特別活動，與一路走來的食客一同好好告別，並希望「為呢個地方留下回憶」。消息傳出後，不少食客及街坊深感不捨，慨嘆區內又少了一間具本土特色的小店。

大圍屹立半世紀老牌冰室結業 東主女兒邀插畫家寫生：為呢個地方留下回憶

位於大圍積存街的「幸運（興隆）冰室」於1970年開業，屹立街角逾半個世紀，後來交由現任老闆接手，至今亦超過20多年。餐廳至今仍然保留昔日傳統茶餐廳的裝潢，如舊式卡位及閣樓設計等，由早上5時開始營業，主要供應多款港式美食，如招牌絲襪奶茶、乾炒牛河、經典常餐及各式炒粉麵等，成為區內不少街坊日常的聚腳點。

餐廳東主女兒日前在社交平台Threads發文，寫道「屋企人嘅茶餐廳仲有24日就結業」，透露妹妹早前已邀請一群城市速寫畫家（Urban Sketchers）到店內舉辦速畫活動，除了完成妹妹一直想做的事，也希望透過活動增加人與人之間的交流，「好好enjoy當下，同埋為呢個地方留下回憶」。她更表示，當日看到平日只懂「尷尬笑」的爸爸露出燦爛笑容，讓她們感到十分欣慰，並向網民集思廣益，「不如大家一齊brainstorm吓可以喺舖頭搞咩活動」，為這個承載了幾代人回憶的地方留下美好印記。

街坊可惜：大圍又少一間Local嘢

結業消息公開後，隨即吸引不少大圍街坊與食客留言分享回憶，有街坊憶述以往「食茶餐都會（搵）貓貓玩下」的悠閒時光；也有狗主表示每次帶寵物到區內看醫生時都會光顧，又大讚員工友善、充滿人情味，「以前同狗狗嚟睇醫生必食！！！仲成日坐外面，全部員工都好好人。」另外，有網民表示餐廳是青春的一部分，「以前讀書時經常過嚟食lunch」，即使移居海外，上年回港時亦特意前來幫襯。」

對於老店相繼退場，網民字裡行間流露出無奈與惋惜，慨嘆「大圍又少間local野」，也有人認為具有香港傳統的特色的小店已是「買小見小」，「每次見到呢啲老鋪唔做，都有一個一個感人既故事」，呼籲人們要好好珍惜，「希望大家都要珍惜，香港前輩為香港大半輩子既努力」。

幸運（興隆）冰室

地址：大圍積存街70-72號景星樓地下D號舖

營業時間：星期一至六 早上5時至下午5時

電話：2691 0023 / 2605 0926

來源：luckycafe_hk@Threads

文：LW