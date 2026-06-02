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枝記麵家傳結業！屹立半山半世紀 街坊難忘古法磨豉牛腩買少見少 店東近年已預告將低調退休

飲食
更新時間：16:44 2026-06-02 HKT
發佈時間：16:44 2026-06-02 HKT

香港許多承載著街坊情懷的傳統老店，因為後人無意繼承，而無奈步入歷史。位於半山，經營超過半世紀，以牛腩粉麵馳名的「枝記麵家」，今(2日)傳出結業消息，有街坊分享指店東已正式榮休，並於月前開始在店內進行打拆，宣告一代老店悄然落幕。

枝記麵店結業！逾半世紀懷舊裝潢 傳負責人年邁低調退場

位於香港半山巴丙頓道、擁有超過五十年歷史的「枝記麵家」，今日在網上街坊群組「西環變幻時」傳出結業消息，有街坊發帖直言「枝記執咗」

枝記多年來維持著極具年代感的陳設，如紙皮石地磚、淡綠色的牆磚、舊式吊扇及摺枱櫈，保留了五十年前的歲月痕跡。年過七十歲的店主明哥，自七十年代起從岳父手中接管這盤生意，便與太太二人胼手胝足經營至今。

翻查資料，明哥近年受訪時曾多番透露，因店舖無人接手，早已改以半退休形式營運，主要為一眾相熟的老街坊服務，並早就表明若決定結業將會低調處理，不會事先張揚。

據了解，枝記在近月已落閘關門，未有營業。《星島頭條》記者今嘗試致電到店了解，亦未有人接聽。

招牌古法磨豉牛腩 獨特醬香風味有別坊間

該店最為人熟知的菜式為其獨門牛腩麵。有別於市場上普及的港式清湯牛腩或潮州滷水牛腩，「枝記」採用傳統的燜製手法，以磨豉醬、蔥頭、蒜頭及薑等佐料爆香後，與帶有筋膜的牛腩於鍋中，一同長時間燜煮。出爐的牛腩色澤深邃呈琥珀色，肉質腍滑且醬香撲鼻，配以彈牙麵條及鮮甜的大地魚湯底，風味獨樹一幟。

街坊熟客紛慨嘆：都聽過老闆夫婦會隨時退休

在社交平台，不少街坊紛紛留言抒發不捨之情。有人慶幸「好彩幾個月前吃過⋯⋯」，也有人懷念起店內的經典陳設，感嘆「佢哋一枱一櫈咁多年來仍是那舊容貌」，或表示「成日經過都無見開」。

對於老闆夫婦的退休，網民普遍表示理解和祝福，直言「合理，人需要休息，一生勞碌為乜？」，並提到「幾年前都聽過老闆夫婦會隨時退休，都開業幾十年了」；亦有細心的網民透露「我4月底見佢舖頭拆曬嘢，成個5月都無人嚟裝過修，我都懷疑佢哋唔做」。

延伸閱讀：元祖韓燒任食「新高麗苑」結業！西環18年老店失守 全港執剩一間

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